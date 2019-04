MVLC: Várják a következő ellenfelet

Újabb részt zárnak le a csapatok a hétvégén az OB I.-es férfivízilabda-bajnokságban. A felsőházban – ahol az 1–8. helyért küzdenek a csapatok – az utolsó, 8. fordulót bonyolítják le, melynek keretén belül a Pann­Ergy-Miskolci VLC gárdája szombaton 19 órától a BVSC-Zugló vendégeként ugrik medencébe. A találkozó kezdési időpontja előzetesen 17 óra volt, ám mivel három gárda is hasonló pontszámmal áll, az „érdekelt” összecsapásoknak egyszerre kell indulniuk.

Három variáció

– Ez egy teljesen jogos kérés volt, amit mi is támogattunk – közölte dr. Sike József, a PannErgy-MVLC vezetőedzője. – Ugyan mi már biztos ötödikek vagyunk, mögöttünk még nem dőltek el a pozíciók, az, hogy ki ki ellen küzd majd a következő szakaszban.

Vagyis az már biztos, hogy a miskolciak a helyosztók jövő szerdán kezdődő első körét hazai környezetben kezdik, a kérdés csak az, hogy ki ellen.

– Erre van három variáció – kezdett bele a miskolciak szakvezetője. – Amennyiben mi legyőzzük a BVSC-t, a Honvéd pedig a Debrecennel döntetlent játszik, akkor a fővárosi vasutasok ellen 6–0-val indulnánk neki az egyik fél 7 pontjáig tartó csatának. Aztán: ha a hajdúságiak megverik a Honvédot, akkor mi az utóbbiakkal találkozunk, és 3–3-ról indítanánk a párharcot. A harmadik verzió az, hogy a Honvéd legyőzi a DVSE-t, ebben az esetben a Debrecennel meccselünk, 6–0-ról.

Az eddigiek hozadéka

A vezetőedzőnek felvetettük, hogy ők akár „sakkozhatnak” is, mert a BVSC elleni eredményük is befolyásoló tényező.

– Ilyen nincs, a maximumot szeretnénk adni – szögezte le dr. Sike József. – Azért két esetben 6–0-ról startolnánk, ami azt jelentené, hogy egy nyert hazai összecsapás elég lenne ahhoz, hogy továbblépjünk, hogy aztán az 5. helyért csatázzunk, szintén saját pálya­előnyben. Az eddig elért eredményeink hozadéka, pozitívuma ugyanis ez, hogy mostantól többet játszhatunk itthon.

A BVSC elleni ütközetről az alábbi gondolatokat osztotta meg az MVLC trénere.

– A hazai összecsapást 10–8-ra hoztuk a budapestiek ellen – nyilatkozta dr. Sike József, aki hozzátette: – Vezettünk 5–2-re, aztán 7–3-ra is, majd innen fordítottak a BVSC-sek 8–7-re. Ezután azonban nagy hajrába kezdett a csapat, és egy 3–0-ra hozott résszel nyertünk. A vasutasokkal szembeni meccsek nem tartoznak egy szokványos OB I.-es mérkőzés kategóriába, meghaladják azt a két csapat rivalizálása miatt. Két éve ugyanis ez a két gárda dönti el, hogy ki indulhat még a nemzetközi kupában. Amennyiben most megvernek bennünket, akkor a következő szakaszban biztosan nem találkozunk, mert nem végezhetnek nyolcadikként, maximum csak később.

Amióta Vad Levente elköszönt az MVLC-től, a 2-es sapkának nincs állandó gazdája, azt mindig fiatal helyi utánpótláskorú játékosnak osztja ki dr. Sike József.

– Volt úgy, hogy Sisán Balázs kapta, legutóbb pedig Melegh Milán, aki a Ferencváros ellen be is szállt a meccsbe az utolsó negyedben. Előtte Vismeg Zsomboré is volt, akinek volt egy könyöksérülése, a múlt hétvégén azonban már játszott az utánpótlásban, így ez a sapka most visszakerül hozzá – árulta el a borsodiak vezetőedzője.

ÉM-MI

Az állás

1. A-Híd OSC Újbuda 21 21 – – 286-121 63

2. FTC-Telekom 21 20 – 1 281-145 60

3. Szolnoki Dózsa 21 15 1 5 242-150 46

4. ZF-Eger 21 14 2 5 228-171 44

5. PannErgy-MVLC 21 12 1 8 232-177 37

6. BVSC-Zugló 21 7 3 11 199-209 24

7. Budapesti Honvéd 21 7 3 11 170-199 24

8. Debreceni VSE 21 8 – 13 193-248 24

A továbbiakban az 1–4. helyért, az elődöntőben: 1–4, 2–3. A párharcok győztesei a fináléba kerülnek, a vesztesek majd a 3. helyért csatáznak. Az 5–8. helyért: 5–8., 6–7. A két győztes az 5., a két vesztes a 7. helyért játszik majd.

