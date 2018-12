MVLC: Van, akinek megvan az érzés

Szombat délután (14.00 és 15.45) az elődöntőket, míg vasárnap 16 órától pedig a finálét rendezik meg a férfi vízilabda Magyar Kupában, mégpedig a budapesti Komjádi Uszodában. Az eseményre története során először eljutott borsodi, miskolci klub is, méghozzá az OB I-es Pann­Ergy-Miskolci VLC.

Elég régen

Dr. Sike József vezetőedző gárdája annak köszönheti a négyes fináléban való részvételét, hogy egyrészt a szegedi csoportkörben másodikként végzett a Ferencváros mögött azok után, hogy 18–9-re megverte a házigazda OB I/B-s Tisza-partiakat, 12–9-re kikapott az FTC-től, és 13–8-ra győzte le a Tatabányát. A negyeddöntőre aztán a sorsolás következtében a Debreceni VSE lett a rivális, és a PannErgy előbb 12–5-re nyert a Hajdúságban, aztán 14–5-re hazai medencében.

A miskolciak tehát történetük során először lehetnének döntősök (aranyérmesek), viszont a három másik klubnak veretesebb a múltja a kupát illetően. A Ferencváros már 17-szer, a BVSC 5-ször, az OSC pedig 2-szer nyerte meg a Magyar Kupát (1951-től 1989-ig Magyar Népköztársasági Kupa). Érdekesség, hogy a fővárosi vas­utasok 2003-ban, a népligeti zöld-fehérek 1997-ben, míg az orvosegyetemisták 1974-ben nyerték legutóbb ezt a sorozatot, vagyis bármelyikük győzne, hosszú kupanyeretlenséget szakítana meg.

A miskolciaknál jelenleg három olyan vízilabdázó található, aki nyert már Magyar Kupát: Csoma Kristóf, Bedő Krisztián, valamint Lőrincz Bálint egyaránt a ZF Eger színeiben. Fontos tény, hogy nemzetközi kupaindulási jogot (Európa Kupa) csak az aranyérmet megkaparintó együttes szerez.

Sikeres utóbbiak

A megyei, miskolci kupadöntőket nézve a labdarúgás két kupagyőzelemmel büszkélkedhet, a DVTK 1977-ben és 1980-ban nyerte el a serleget (elveszítette 1942-ben, 1965-ben, 1981-ben és 2014-ben). A nem régóta létező női labdarúgócsapat idén, 2018-ban veszített kupát a Ferencváros ellenében. Érdekesség, hogy 1928-ban a szintén miskolci Attila FC volt finalista, 1–5, szintén az FTC-vel szemben.

A diósgyőri női kosárlabda együttes 3-szor nyerte meg az MK-t (1993, 1994, 2016), a piros-fehérek 3-szor vesztettek döntőt (1997, 2005, 2015). Jégkorongban a DVTK Jegesmedvék (és elődjei) két alkalommal vonultak le győztesen a jégről (2015, 2018), ötször pedig ezüstérmesként (1993, 2012, 2013, 2016, 2017). A megyeszékhelyről még férfi röplabdában a Miskolci Törekvés vívott MNK-döntőt, 1956-ban a Budapesti Vasassal (0:3).

A megyéből a Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabdagárdája nyert három kupaaranyat (2004, 2005, 2018), és négy ezüstöt (2002, 2003, 2006, 2007), illetve női kézilabdában az Ózdi Kohász csapata kétszer lett második – 1965-ben a Testnevelési Főiskola SE, 1968-ban a Bp. Spartacus bizonyult jobbnak az észak-borsodiaknál.

MI

Vízilabda: MVLC – FTC döntőt vár

Az esélyekkel kapcsolatban megkérdeztük Erdei Jánost, a Zempléni VK elnökét, szakedzőt, aki tíz évig (1990–2000) a BVSC-nél dolgozott, Gerendás György vezetőedző segítője volt az 1995-ös kupagyőzelemnél: „Nem tudok a BVSC-ről érzelemmentesen beszélni, hiszen ott tanultam a szakmát csodálatos edzőkollégák mellet és alatt. Szimpatikus, hogy fiatalokra építenek, Miskolcon is épül az utánpótlás, jó munka zajlik ezen a téren, amibe egy kis szeletet mi is próbálunk beletenni Zemplénből, Patakról és Újhelyből. Az MVLC-nek ellenük óvatos távolságtartó védekezést kell nyújtania és támadásban megoldani a mérkőzést, okulva a tavalyi helyosztóból. Összességében esélyesebbnek tartom a Miskolcot a döntőbe kerülésre, amelynek erősebb a játékosállománya, támadásban és védekezésben egyaránt. A másik ágról a Ferencvárost várom, amelynek a Szuperkupán látszódtak az erősségei, a Barceloneta elleni BL-meccsen pedig a gyengeségei. A spanyolok olyan védekezési rendszert alkalmaztak, amely ellen az FTC nem igazán tudott kibontakozni. Ezt a kollégák, így Sike József is, biztosan látják, tudják. Sok függ majd attól is, hogy a kapusok hogyan teljesítenek. Ha a Fradi lesz az ellenfél, ebben az összevetésben pariban lesz a Miskolc, ha az OSC nyerne szombaton, akkor a világ egyik legjobb kapusán túl figyelni kell Háraira is, aki a világ egyik legjobb centere” – mondta a szakember.

