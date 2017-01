MVLC: Újabb lépéssel nagyon közel kerültek a nyolchoz

A férfi OB I „tavaszi” nyitányán, a 10. fordulóban szombaton Kaposvárott szállt vízbe a PannErgy-MVLC gárdája. Az esélyek a borsodiak felé billentek, hiszen eddig még nem kaptak ki a somogyiaktól, valamint a táblázaton is előrébb álltak riválisuknál. A találkozó ennek megfelelően indult: Vadovics, valamint Milicic kétgólos vezetéshez juttatta a vendégeket (0-2). Berta büntetőből szépített, majd Hegedűs és Bowen is a kapufát találta telibe. Nem sokkal ezután kontrát fújtak a bírák a miskolciaknál, jól megúszott a KVK, s Vindisch élt is a lehetőséggel (2-2).

A második negyed első igazán fontos momentuma a Patakinak megítélt 5 méteres volt Lukács Á-val szemben, melyből Kovács O. be is vágta a labdát a látogatók kapujába (3-2). Mint utólag kiderült, a Kaposvár ekkor vezetett utoljára a találkozón, bár ekkor még sok volt vissza a mérkőzésből.

A hosszú MVLC-gólcsendet Hornyák zárta le, aki a kapus feje felett lőtt a hazai kapuba (3-3). Egy-egy nagy bombát mutatott be Vadovics, aztán Bowen, ezek szemre is remekbe szabott megmozdulások voltak, ám Varga kihasznált egy emberelőnyt (4-5). A félidőig még a hosszú sérüléséből felépült, bajnokin eddig ezért még nem játszó Szabó R. is beköszönt, balról „tüzelt” a hosszú sarokba (4-6). A hosszú pihenőről visszaérkezve Juhász-Szelei csökkentette csapata hátrányát, majd nagyjából a felvonás felénél Dobos második kísérlete már célt ért (6-6).

Persze, hogy a klasszis center, Misic azonnal elmozdította a holtpontról alakulatát, olyannyira, hogy beindult a PannErgy-MVLC. A dr. Sike József gárda megkapta második ötméteresét, amit Halek belőtt (az elsőnél, 5-6-nál Bowen rontott), kezdte fizikálisan uralni a csatát a vendégcsapat, amely Vadovics és Bowen löketével (6-10) a harmadik negyed végére eldöntötte a pontok sorsát.

Az utolsó menetben megszerezte zsinórban ötödik gólját is az MVLC, Misic határozottan és szépen mozgott középen, amire jött Vindisch találata, amely már csak amolyan szépségtapasz volt (7-11). A Kaposvár kedvét vesztette, míg a vendégeknél volt erő, kapusteljesítmény, illetőleg több jó mezőnyjátékos-produkció is, a „mezőny legjobbja” címen a negyedszer is hálót rezegtető nagy ígéret Vadovics (7-12), valamint az ezúttal is kiváló formát mutató Misic (7-13) osztozott.

A miskolci együttes ezzel a sikerrel megőrizte harmadik helyét a csoportban és újabb nagy lépést tett afelé, hogy a középszakaszt majd a legjobb nyolcban kezdje.

Kaposvári VK – PannErgy-Miskolci VLC

7-13 (2-2, 2-4, 2-4, 1-3)

Kaposvár, 150 néző. V.: Rubos, Fodor R.

Kaposvár: Krémer – Kovács O. (1), ifj. Berta (1), Pataki (-), Varga Zs. (1), Vindisch (2), Juhász-Szelei (1). Csere: Dobos D. (1), Palotás (-), Hegedűs B . (-), Polovics (-). Játékos-edző: Szécsi Zoltán.

MVLC: Csoma – Vadovics (4), Bowen (2), Jakab D. (-), Misic (3), Milicic (1), Halek (1). Csere: Hornyák (1), Miklós L. (-), Szabó R. (1), Szedmák (-), Lukács Á. (-), Lukács D. (-). Edző: dr. Sike József.

Gól/emberelőnyből: 7/1, ill. 9/2.

Gól/ötméteresből: 2/2, ill. 2/1.

Szécsi Zoltán: – Amíg foghíjas csapatunk bírta szuflával, addig keményen tapadtunk a Miskolcra. A meccs végére sajnos kipukkadtunk.

dr. Sike József: – Ezen a fellépésen inkább nekünk volt veszíteni valónk. A hat gólos különbség nem tükrözi hűen azt a nagy harcot, ami a medencében folyt. A mérkőzés második felében jobban „sültek” a mi dolgaink, azok, amiket gondoltunk, amikben előzetesen bíztunk.

További eredmények:

UVSE – RacioNet-Honvéd 7-12 (0-4, 0-2, 3-4, 4-2)

ZF-Eger – BVSC-Zugló 10-7 (4-3, 1-1, 3-1, 2-2)

EBP-Tatabánya – FTC-PQS Waterpolo 4-9 (1-2, 1-2, 2-2, 0-3)

A B csoport állása:

1. ZF-Eger 10 9 1 – 125-73 28 pont

2. FTC-PQS Waterpolo 10 8 1 1 120-68 25

3. PannErgy-Miskolci VC 10 6 2 2 97-86 20

4. RacioNet-Honvéd 10 6 1 3 103-86 19

5. BVSC-Zugló 10 4 1 5 79-86 13

6. Kaposvári VK 10 2 – 8 79-110 6

7. EBP-Tatabánya 10 1 1 8 70-114 4

8. UVSE 10 – 1 9 78-128 1

