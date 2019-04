MVLC: Szeretnék, ha csak egy lenne

A középszakasz befejezése után nem sok szünetük volt az OB I-es férfi pólócsapatoknak, ugyanis máris, hét közben megkezdődik a rájátszás, annak is az első köre. A megyei reprezentáns, a PannErgy-Miskolci VLC az 5. helyet szerezte meg a középszakaszban, ami azt jelenti, hogy a bajnokság hátralévő részében az 5–8. helyért harcolhat. Ennek első szakaszában a Debreceni VSE-vel (amely nyolcadik lett) csapnak össze Misicék, a párharc az egyik fél 7. pontjáig tart. A csata – miskolci szempontból nézve – 6–0-ról indul, azt követően, hogy dr. Sike József vezetőedző gárdája korábban már kétszer legyőzte a hajdúságiakat: Debrecenben 14–8-ra, a dr. Kemény Dénes városi sportuszodában 12–8-ra. Ez tehát azt jelenti, hogy amennyiben a PannErgy a szerdán, hazai környezetben 17 órától kezdődő meccsen ismét megveri a DVSE-t, akkor már várhatja az ellenfelét az 5. helyért május 11-én, szombaton kezdődő csatára (ez a Budapest Honvéd–BVSC Zugló-párharcból fog kikerülni). Ha az MVLC nagy meglepetésre nem szerezne a szerdai meccsen pontot a hajdúságiak ellen, akkor szombaton Debrecenben folytatnák a párharcot.

Nem altatja el

– Azért kezdtük el a munkát a szezon elején, azért dolgoztunk idáig és ezután is azért fogunk, hogy visszaszerezzük a nemzetközi kupaindulás jogát – közölte dr. Sike József. – A csapat eddig óriásit teljesített, hiszen a középszakasszal bezárólag 38 pontot szerzett, ami minden idők legtöbb pontja. Akiket magunk mögé rangsoroltunk, azokat megvertük, az úgymond saját kasztunkból csak a Honvédtól kaptunki ki, ez volt az egyetlen kisiklás. Ezek a tények erőt adnak a még hátralévő néhány napra. Viszont: annak ellenére, hogy 11 ponttal végzett mögöttünk a hatodik helyezett Honvéd, nem akarjuk a pecsenyénket sütögetni, hiszen még a célt nem értük el. Most már végig meglesz a pályaelőnyünk, amit érvényesíteni akarunk. A Debrecennel a bajnokik mellett a Magyar Kupában is összecsaptunk, és azt a két mérkőzést is hoztuk. A különbség tehát megmutatkozott, de minden találkozó más, így ez a számunkra nagyon pozitív eredménysor nem altat el bennünket. A DVSE-nek van egy ilyen és van egy olyan arca is, amikor a szebbiket hozza, akkor bárkit képes megszorongatni, megverni. Kőkemény szerdai találkozóra készülünk, de szeretnénk, ha már csak ez az egy közös mérkőzésünk lenne ebben a bajnokságban.

Az összeszokottság terén

A szakvezetőtől megkérdeztük, hogy miben van hiányérzete, másrészt miként látja a csapat jövőjét.

– Hiányérzetem abban van, hogy bár a tudásunk megvan hozzá, és ez be is bizonyosodott, végül nem tudtuk átlépni a saját árnyékunkat, nem tudtuk beverekedni magunkat az első négy közé – adott választ dr. Sike József. – Az Eger és a Szolnok ellen is volt sanszunk a sikerre, de ez végül elmaradt. Az okok sokrétűek, az egyik, hogy volt két olyan új emberünk, akik korábban még sosem szerepeltek a nagyon erős magyar bajnokságban. Ez Banicevic és Stojanovic. Az eredményesség egyik eleme, hogy a csapat magas szinten van az összeszokottság terén. Ezen nekünk még dolgozni kell, de abszolút pozitívan nézek eme munka elé, ugyanis ha egyben marad ez a gárda, társaság, akkor a következő évadban az ideinél jóval nagyobb eséllyel indulhatunk majd neki a legjobb négybe kerülésnek.

Molnár István

Innen indulnak

Az 1-4. helyért

FTC-Telekom – ZF-Eger

Az egyik fél 7. pontjáig tartó párharc állása: 6-0

A-Híd-OSC-Újbuda – Szolnoki Dózsa

Az egyik fél 7. pontjáig tartó párharc állása: 6-0

Az 5-8. helyért

PannErgy-Miskolci VLC – Debreceni VSE

Az egyik fél 7. pontjáig tartó párharc állása: 6-0

Budapesti Honvéd – BVSC-Zugló

Az egyik fél 7. pontjáig tartó párharc állása: 2-2

PannErgy-MVLC: Befejezték, de folytatják Miskolc - Idegenben zárta a középszakaszt szombaton a miskolci élvonalbeli pólógárda. A férfi OB I középszakasz felsőházi rájátszásának (1–8. hely) 8., utolsó fordulójában a hétvégén a BVSC-Zugló vendége volt a PannErgy-MVLC gárdája. Fel mínusz háromról Jobban kezdte a meccs elejét a fővárosi g... Tovább a cikkhez

PannErgy-MVLC: A várt eredmény született Miskolc - Szombaton a Ferencváros vendégeként szállt vízbe a PannErgy-MVLC együttese. A férfi OB I 1–8. helyért zajló rájátszás 7., utolsó előtti fordulójában Budapesten játszott meccset a miskolci alakulat a hétvégén. Nem kezdték nagy formában a csapatok a meccset, már ami a támadások befejez... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA