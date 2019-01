MVLC: Sima volt, mint a víztükör

A férfi OB I alapszakasz, B-csoport 10. fordulójában a hét végén idegenbe szólította a sorsolás a miskolci alakulatot. Mivel a két csapat, az UVSE és az MVLC más célokért küzd a bajnokságban, előzetesen szinte bizonyosan el lehetett könyvelni a látogatók sikerét. Akiknél nem állt rendelkezésre a Brazíliában, az Egyesült Államok válogatottjával világbajnoki selejtezőt játszó Bowen, helyére a korosztályos válogatott Vismeg Zs. került be.

Tripla a félidő előtt

Az első negyed első három perce gólt nem, csak lehetőségeket hozott a vendégek oldalán, azonban utána már Bisztritsányi sem tudott mit tenni, jöttek a pontos és hálót érő lövések: Nagy Á. (0-1), Lőrincz (0-2), Lőrincz(0-3), Misic (0-4), a fővárosiak 18 másodperccel a játékrész vége előtt szépítettek, Sziládi egy akciótalálattal (1-4). Közben cserével végleg elveszítette jelenlegi felnőtt válogatott kerettagját, Nagy Á-t a PannErgy. Ugyanis hazai jelzésre megnézték a bírók, hogy csúszik-e a játékos teste (a bemelegítő krémet a kezdés előtt teljesen le kell törölni a vízilabdázóról), s miután úgy találták, a vendégek 5-ös sapkát viselő pólósa nem folytathatta a találkozót.

A második felvonásban előbb Stojanovic és Aranyi váltott gólt (2-5), aztán pedig Vadovics, valamint Vámosi (3-6). A minta ezután is folytatódott, melyben ezután Banicevic és Konarik vett részt (4-7). Ez az állás nem volt csúnya az Újpestre nézve, ám a játékrész utolsó két percében Vadovics 37 másodpercen belül duplázott, míg a következő vendégtalálatot Stojanovic jegyezte (4-10).

Biztosított felsőház

A harmadik negyedben Bedőt nem tudták fogni centerben az UVSE-sek (4-11), kezdett egyre jobban kidomborodni a tudásbeli különbség. Igaz, ezután gólcsend következett, sem itt, sem ott nem kellett maguk mögé nyúlniuk a kapusoknak. Négy perc csengett le, amikor emberelőnyből Hornyák 4-12-re módosította az eredményt. Ugyancsak fórból Baksa ért el gólt (5-12), ekkor még 2:57 perc hátra volt ebből a felvonásból. A nyolc találatnyi különbséget Lőrincz állította vissza, így 5-13-mal pihenhettek a játékosok az utolsó menet előtt.

A befejező felvonásban, gyors egymásutánban Bedő két alkalommal is tarthatatlan volt belső poszton (5-14, 5-15). Az UVSE támadásai nem sok vizet zavartak már ekkor, kiállítások és elrontott lövések voltak főszerepben, aminek folyománya volt a nem változó állás. Aztán ki más zárhatta volna le a gólszerzést, mint a vendégek csapatkapitánya, Misic (5-16), a miskolciaknak nem kellett nagy energiákat mozgósítaniuk az újabb siker érdekében. Bár még négy forduló hátra van az alapszakaszból, az MVLC már biztosította helyét a középszakaszra a felsőházban, ahol mindkét csoportból az első négy helyezett szerepel majd.

Jegyzőkönyv

UVSE-Hunguest Hotels – PannErgy-Miskolci VLC 5-16 (1-4, 3-6,1-3, 0-3)

Budapest, 140 néző. V.: Berki, Füzesi.

UVSE: Bisztritsányi – Baksa (1), Konarik (1), Szieben (-), Telek (-), Korényi (-), Korbács (-). Csere: Prágay (kapus), Somogyi T., Aranyi (1), Sziládi (1), Rábavölgyi (-), Kádár (-), Vámosi (1). Edző: Benedek Tibor.

MVLC: Csoma – Lőrincz (3), Stojanovic (2), Milicic (-), Bedő (3), Nagy Á. (1), Vadovics (3). Csere: Misics (2), Banicevic (1), Szőke Sz. (-), Hornyák (1), Vismeg Zs. (-), Vad L. (-). Edző: dr. Sike József.

Gól/emberelőnyből: 2/10, ill. 1/8

Gól/büntetőből: 0, ill. 0

Benedek Tibor: – Először is köszönöm a Miskolcnak, hogy megtisztelt minket azzal, hogy végig komolyan vette a mérkőzést. Nem tudtuk megoldani, amikor két centerrel pólóztak, ugyanakkor fejlődtünk a miskolci meccshez képest, még ha most ez nem is látszott. Hatalmas volt a két csapat közötti fizikai különbség.

Dr. Sike József: – Összességében magabiztos győzelmet arattunk a fiatal, tehetséges játékosokból álló Újpest ellen. Kollégám is kíváncsi volt arra, hogy mennyit fejlődtek az előző közös meccshez képest, én is. Akkor 7 góllal nyertünk, most tizeneggyel.

