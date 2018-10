MVLC: Sikeres miskolci vízilabdás nyitány

A sorsolás szerint Somogyban ugrottak volna vízbe az élvonalbeli miskolciak a B-csoport első körében, ám mivel kaposvári csapatnak még nincs uszodája, a két együttes felcserélte a pályaválasztói jogot. A házigazdáknál hiányzott a szerb Milos Milicic, sérülés miatt, így az ő sapkáját, a 11-est egy helyi fiatal, Vismeg Zsombor kapta meg. A kezdés előtt a nyári világeseményeken, a nemzeti válogatottjaikkal jól szereplő MVLC-s játékosokat köszöntötte dr. Kriza Ákos polgármester és Bachner András szakmai vezető.

A centerbejátszást szerelték a vendégek, a másik oldalon Sántavy találta el a kapufát. Az első előny a miskolciaké volt, az évad első találata pedig Stojanovicé (1-0). Az újabb előny is a borsodiaknak jutott, Vadovics rossz megoldást választott. Stojanovic duplázott a negyed közepe táján (2-0), az ellenfélnél Dobos is a lécet lőtte telibe. Vadovics kihagyta a helyzetet, kontránál, majd Vindisch szépített (2-1). Bedőt Misic váltotta centerben, elsötétült az eredményjelző, technikai szünet miatt állt a meccs. Stojanovic következő kísérlete nem ment be, Patakit pedig szerelték a hazai bekkek. A volt egri, Lőrincz is meglőtte első miskolci gólját (3-1).

A második játékrészt Csoma védése vezette fel, Stojanovic újabb kísérletét leolvasta Krémer. Vindisch kilőtte a bal felső sarkot, amikor már éppen lejárt az előnyük (3-2). Nagy Á. ugyancsak nagy gólt szerzett, ő a jobb ficakot nézte ki magának (4-2). Csoma könnyű labdát hárított, míg Vadovics kísérletébe a somogyi kapus csak beleérni tudott (5-2). Hátrányban jól védekezett az MVLC, Lőrinczet nem tudták lefogni a KVK-sok az ellenakciónál (6-2). Lőrincz érte el a triplát, a negyedik 6 az 5 elleni játékban (7-2), nem sokkal ezután a jó formában lévő Csomát ejtéssel nem lehetett átverni.

A harmadik negyedben szerepet kapott a fiatal Vismeg, Bedő csavarását Kovács O. blokkolta. Vismeg kapott kiállítást, később Bowen jött a helyére, közben az egyébként miskolci Sántavy talált be (7-3). Stojanovic is elérte a hármat (8-3), maradt a tisztes távolság, főleg amiatt is, mert Csoma megint jól avatkozott játékba, Giga lökete azonban már beakadt (8-4). Juhász-Szeleire későn mozdult Stojanovic (8-5), felzárkózóban volt a Kaposvár. Stojanovic támadásban javított (9-5), aztán Lőrincz ügyesen vette észre, hogy a rövid sarkot nem fogja Krémer (10-5). Pataki góljával lett 10-6, fórt használt ki Stojanovic (11-6). Bowen kapufára lőtt egy büntetőt, két kaposvári idegesítette közben, egyik még pocsolta is, ez is zavarhatta.

A negyedik játékrészben lett meg az első házigazda centergól, a világbajnok Bedő révén (12-6). Sántavy megmozdulása volt szép és eredményes (12-7), aztán a Kaposvár is kapott egy ötméterest, Vindisch nem hagyta ki (12-8). Bowen is elengedte a kezét (13-8), majd Lukács is (13-9). Vadovics jól hajolt el, és a hosszúba vágta a labdát (14-9), az utolsó percben már nem is változott az állás. Az első ötbe törekvő hazaiak számára kötelező volt a győzelem elérése, más eredmény nem volt elfogadható. Ez megvalósult, egy jó első és egy kevésbé jobb második fél­idő után. MI

PannErgy-MVLC – Kaposvári VK 14-9 (3-1, 4-1, 4-4, 3-3)

Miskolc, 250 néző. V.: Vogel, Petik.

PannErgy-MVLC: Csoma – Banicevic (-), Bowen (1), Vadovics (2), Bedő (1), Lőrincz (4), Stojanovic (5). Csere: Vad (-), Hornyák (-), Nagy Á. (1), Misic (-), Szőke (-), Vismeg (-). Vezetőedző: dr. Sike József.

Kaposvári VK: Krémer – Kovács O. (-), Giga (1), Tóth K. (-), Vindisch (3), Juhász-Szelei (1), Sántavy (2). Csere: Lukács (1), Németh (-), Dobos (-), Pataki (1), Varga (-), Telegdy (-). Vezetőedző: Berta József.

Gól/emberelőnyből: 7/11, ill. 4/10.

Gól/büntetőből: 0/1, ill. 1/1.

Dr. Sike József: – Minden sportágban, az első bajnoki meccsen a cél a győzelem lehet. Ezt elértük, ennek örülök. A Kaposvár kerete alig változott, nálunk kicsit többen jöttek, és idő kell még, hogy összeálljunk. Gratulálok a Kaposvárnak, nem nyílt ki úgy az olló, ahogy az első félidő mutatta, jó második félidővel, jó meccset tudtunk játszani.

Berta József: – Nem volt kérdés, hogy a Miskolc jobb csapat, de azért jöttünk, hogy megnehezítsük a dolgukat. Emberhátrányos védekezésben kicsit fegyelmezetlenek voltunk. Gratulálok a hazaiaknak a sikerhez.

