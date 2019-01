MVLC: Senkit sem kell külön motiválni

A december 16-i Magyar Kupa-döntő után szünetet kaptak a miskolci élvonalbeli vízilabdázók, akik azonban a két ünnep között is dolgoztak (a légiósok országuk válogatottjával készültek, illetve egyéni edzésterv alapján). Az új esztendőt január 2-án indította el a szakmai stáb, ekkor már teljes volt a létszám.

– A téli szünet után a fokozatosság elvét be kell, kellett tartani, nem olyan könnyű visszatérni, visszazökkenni a családi miliőből – kezdte dr. Sike József vezetőedző. – Az, hogy a két ünnep között is dolgozunk, nálunk nem újdonság, az a három nap a korábbiakban is sokat ért, és biztos, hogy most sem fogjuk a kárát látni. Szerdán vendégül láttuk a nagyváradi csapatot, volt két edzőmeccsünk. Ebben a szakaszban egy közös nap elég volt, hiszen még nem vagyunk olyan ritmusban, viszont: teljes mértékben készen állunk a bajnokság folytatására.

Kétszer kikaptak

A PannErgy-MVLC az OB I, B csoport 9. fordulójában szombaton 16 órától a Tatabánya vendége lesz. A két alakulat október 20-án a Kemény Dénes városi sportuszodában találkozott, és a borsodiak 13-5-re nyertek.

– A céljaink ismertek, nemzetközi kupaindulást érő helyen kell végeznünk, így aztán van rajtunk győzelmi kényszer – közölte dr. Sike József. – Azonban az elmúlt három szezonban kétszer is kikaptunk Tatabányán: az első évünkben, 2015 októberében 11-10-re, míg a tavalyi évadban, 2017 őszén 6-3-ra. Közte, 2016. október 5-én 11-5-re győztünk.

Arra a felvetésre, hogy ezen vesztes meccsek között van-e bármilyen közös nevező, a szakember az alábbiakat válaszolta:

Kellemetlen stílusban

– Olyan speciális uszoda van Tatabányán, amely sátor, de nem vázszerkezetű, hanem levegővel felfújt – közölte dr. Sike József. – Van három sor lelátó, a szurkolók egy méterre ülnek a játékosoktól, ráadásul egy erősebb beszélgetés is nagyon visszhangzik. Az ilyen létesítmény nem szokványos, nincs is másnak az OB I-ben.

Tehát a körülmények kellemetlenek, de nekünk ezt ki kell zárni, nem szabad, hogy bármi is kizökkentsen bennünket a játékból.” dr. Sike József

Ugyancsak kellemetlen maga a csapat is, a stílusa, nem könnyű ellenük vízilabdázni. Ameddig nem nyílik ki az a bizonyos olló, addig borzasztóan szenvedhet egy csapat velük szemben. Az előző évben vesztes keretből elég sokan vannak még nálunk, úgyhogy senkit sem kell külön motiválni. Az idén mind az első bajnokin, mind a szegedi Magyar Kupa-selejtezőn biztosan nyertünk ellenük, és valami hasonlót remélek ezúttal is.

ÉM-MI

A B csoport állása

1. A-Híd OSC Újbuda 9 9 – – 149-50 27

2. Szolnoki Dózsa 8 7 – 1 107-52 21

3. PannErgy-MVLC 8 6 – 2 102-65 18

4. Debrecen VLC 8 4 – 4 74-93 12

5. Tatabánya VLC 8 2 1 5 56-82 7

6. Újpesti VSE Hunguest Hotels 8 2 – 6 61-102 6

7. VasasPlaket 8 1 2 5 59-98 5

8. Kaposvári VK 9 – 1 8 49-115 1

