MVLC: Otthon jobbnak bizonyult az Európa Kupa résztvevője

A férfi OB I B-csoportjának 7. fordulójában az A-Híd OSC-Újbuda ellenfele volt csütörtökön a miskolci pólós gárda. A nyáron kiválóan erősítő házigazdák pazarul kezdték az idényt, többek között a bajnokságban mind a hat korábbi összecsapásukat megnyerték. A PannErgy-MVLC-nél ezúttal nem ülhetett a kispadon dr. Sike József vezetőedző, akit a Szolnok elleni hazai meccsen a bírók két sárga lap után elküldtek a part mellől, így a szakvezető ezen 32 percet nem tölthette a tréneri zónában.

Kettővel a hazaiak

Bő egy perc eltelte után Hárai lőtt gólt (1–0), 26 másodperccel később Misic válaszolt emberfórból (1–1). Randelovic szintén egy előnyt használt ki (2–1), Bowen viszont elrontotta kísérletét. Misicről állítottak ki a bírók, az MVLC-időkérést Nagy Á. találata követte (2–2). Erdélyi is betalált, úgyszintén fórból (3–2), aztán ­Brguljan is, így 4–2-re vezetett az OSC a nyitónegyedet követően. A második felvonást kiválóan kezdte a PannErgy: két remek akciógóllal, amelyet a két aktuális válogatott kerettag, Nagy Á. és Vadovics jegyzett (4–4). Több mint 3 perc csend következett a találatok tekintetében, 5–4-re Manhercz alakította az állást, Salamon pedig visszaállította a vezetést kétgólosra (6–4). Hárai úszott meg, és fejezte be az akciót (7–4), Nagy Á. 7–5-re szépített.

Ide is, oda is

A harmadik negyedben Randelovic és Erdélyi küldte Csoma mögé a játékszert (9–5), ekkor mindkét portás ötven százalékon védett (Mitrovic 5/10, Csoma 9/18). Stojanovic is gólszerző lett (9–6) az Európa Kupa-negyeddöntős otthonában, amelynél Salamon vágta be a tizediket (10–6). Egy ide (Stojanovic), egy oda (Brguljan, 11–7), megint egy ide (Stojanovic, 11–8), megint egy oda (Bundschuh, 12–8).

Világos volt, hogy az erősebb OSC nem valószínű, hogy innen veszít, bár Bowen szépített (12–9). Ubovic sem maradt rest (13–9), majd Bowen ismét megmutatta képességeit (13–10). Ubovic sem akart lemaradni riválisa mögött (14–10), a mérkőzés utolsó találata Lőrincz nevéhez fűződött (14–11). Vereséget szenvedett tehát az MVLC, de jelenleg ez a realitás a két csapat között. Bár lehet, másként alakult volna a meccs, ha Misic nem jut cserével a kiállítás sorsára, Milicic nem pontozódik ki és Bedő is rendelkezésre áll.

MI

Vízilabda: jegyzőkönyv

A-Híd OSC-Újbuda – PannErgy-Miskolci VLC 14–11 (4–2, 3–3, 5–3, 2–3)

Budapest, 300 néző. V.: Petik, Vogel.

A-Híd OSC-Újbuda: Mitrovic – Brguljan (2), Randelovic (2), Kovács G. (-), Erdélyi (2), Bundschuh (1), Hárai (2). Csere: Ubovic (2), Seman (-), Manhercz (1), Salamon (2), Tóth M. (-), Burián (-). Vezetőedző: Vad Lajos.

PannErgy-MVLC: Csoma – Banicevic (-), Nagy Á. (3), Bowen (2), Vadovics (1), Lőrincz (1), Stojanovic (3). Csere: Misic (1), Milicic (-), Hornyák (-). Megbízott edző: Kis István.

Gól/emberelőnyből: 4/9, ill. 3/9

Gól/büntetőből: 0, ill. 0

Vad Lajos: – Gratulálok a saját csapatomnak, de a Miskolcnak is. A kapott gólok száma kicsit magas, ezen kell javítanunk.

Kis István: – Hatalmas ütközet volt ez a mérkőzés. Semmi szégyenkeznivalónk nincs, bebizonyítottuk, bárkinek egyenlő ellenfelei tudunk lenni.

