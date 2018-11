MVLC: Nüansznyival nyert a Szolnok

A férfi OB I alapszakasz, B-csoport 6. fordulójában vasárnap a 2017-es Bajnokok Ligája győztes Szolnoki Dózsa volt a PannErgy-Miskolci VLC alakulatának ellenfele a dr. Kemény Dénes városi sportuszodában. A házigazdák 5/5-ös győzelem/vereség mutatóval indulnak neki a csatának, míg a Tisza-partiak 4/1-essel.

Egyenlítő házigazda

Egy-egy elrontott támadással indult a mérkőzés, aztán emberhátrányban hárított Csoma, de a labda maradt a Szolnoké, és Kis G. a kapuba lőtt (0–1). Csoma megint védte Zalánki kísérletét, amit az követett, hogy elvették a labdát a hazaiaktól, szabálytalanság miatt. Rasovic a bal felső sarokba küldte a játékszert (0–2), a válasz Vadovicstól érkezett, aki szépen lőtte ki a rövid sarkot (1–2). Újabb vendégelőny jött, nem nagyon értette dr. Sike József, miért, a lényeg az, hogy Lazic kihasználta, húzással (1–3). Rasovic Lőrinczet verte orrba, MVLC-előny, időkérés, a figura Nagy Á.-ra jött ki, nem lett gól, de nem is lett volna szabályos, ha az. Misic is ,,csinált” egy előnyt, Nagy Á. ezúttal bevágta a labdát (2–3). Már éppen letelt a kék sapkások harmadik fórja, mikor Rasovic duplázott (2–4), ennyi volt az első negyed.

A második felvonásban egyes, kettes, majd egyes emberelőnyben volt az MVLC, de nem sikerült kihasználni a kemény Dózsa-védekezés mellett. Hátul a miskolciak is jól dolgoztak, Csoma is, ,,csak” elől kellett volna több, ami iszonyúan nehezen ment a klasszisokkal szemben. Angyal pontos volt (2–5), aztán Bowen elementáris erővel bombázott a jobb alsóba (3–5). Mozgatta az MVLC-t a Szolnok, kellett minden energia, miközben ismét Angyal talált be (3–6). A közönség Stojanovicnak is tapsolhatott, megérdemelte (4–6), de nem sokkal később gyatra megoldást választott. Hetedik előny, Misici ,,pöci” gyönyörű volt, felzárkózott a hazai együttes (5–6). Nagy Á. takarásból tréfálta meg Nagy V.-t, egyenlőt lett a meccs állása (6–6), addig, amíg Zalánki gólt nem lőtt (6–7).

Elküldték az edzőt

A harmadik negyed első részében Csoma javította tovább a statisztikáját, jól mozdult a rövidre, Bowen pedig Nagy V.-t ,,fésülte meg”. A vízi birkózás továbbra is ment a pozícióért, ez a szakasz a kapusoké volt. Egy vendégszabálytalanság után Bowen kihasználta a kapott büntetőt (7–7), Prlainovic meg fölé pattintott. Misic Rasovic szorításában bújt ki centerben, 3–6-ról már vezetett a PannErgy, amelynek összeállt a játéka (8–7). Rasovic–Kis G.–Jansik D. összjáték után lett 8–8, amit Csoma remeklése követett. A kilencedik találatot Zalánki jegyezte, folytatódott a ki-ki játék, így kezdődhetett a záró menet (8–9). Bedőt nyomták el, miskolci ötös, Bowen egalizált (9–9). Bátori vette vissza a vezetést (9–10), a bírók dr. Sike Józsefet küldték el a kispadtól, második sárga lap után, 3:29 perc volt vissza. Nagy Á. érkezett az MVLC oldalán biztos kézzel (10–10), zengett-zúgott a lelátó, csodára várva, izgalmas volt a meccs. Bátorit kellett feljegyezni újfent (10–11), majd Rasovicot (10–12). Bowen harmadik ötösét kivédte Nagy V., ezzel eldőlt az a találkozó, amely végig kiélezett volt. Ami az MVLC dicsérete, nem sok hiányzott a bravúros pontszerzéshez.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

PannErgy–Miskolci VLC – Szolnoki Dózsa 10–12 (2–4, 4–3, 2–2, 2–3)

Miskolc, 400 néző. V.: Fodor, Marjay.

PannErgy–MVLC: Csoma – Banicevic (–), Bowen (3), Vadovics (1), Bedő (–), Lőrincz (–), Stojanovic (1). Csere: Nagy Á. (3), Misic (2), Milicic (–), Hornyák (–). Vezetőedző: dr. Sike József.

Szolnok: Nagy V. – Bátori (2), Zalánki (2), Rasovic (3), Prlainovic (–), Kis G. (1), Jansik D. (1). Csere: Angyal (2), Lazic (1), Szatmári (–), Teleki (–), Szeghalmi (–), Pethe (–). Edző: Zivko Gocic.

Gól/emberelőnyből: 3/12, ill. 4/11

Gól/büntetőből: 2/3, ill. 0

Kis István, másodedző: – Gratulálok a Szolnoknak, de a mi csapatunknak is. Férfiasan odaálltunk a csatába, jó meccsen szerettünk volna nyerni, így készültünk a héten, ez az utolsó negyed feléig sikerülhetett volna. Nagyon jó mérkőzés volt, ezen az úton kell továbbhaladnunk.

Zivko Gocic: – Tudtuk, pontosan egy ilyen meccsre készültünk. Tudva ezt, a kritikus periódusokban kicsivel jobbak voltunk a miskolci csapatnál, akiknek szeretnék gratulálni, mert nagyon kemény ellenfelek voltak. De gratulálok a saját csapatomnak is.

