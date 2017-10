MVLC: Nem számít gólfesztiválra az edző

Hétközi fordulóval folytatódik az OB I-es férfi vízilabda bajnokság. A miskolci gárda újfent hazai medencében szerepel, ám az esélyek latolgatása előtt még a hétvégi, Honvéd ellen elért 11-6-os győzelmet hoztuk szóba a borsodiak trénerének. Azt, hogy a kapott találatok közül négyet lőtt csupán mezőnyből (ebből hármat emberelőnyből) a fővárosi együttes, kettőt pedig büntetőből…

Öröm

– Örülök annak, hogy ezen a mérkőzésen jól ment a védekezés, de ki kell emelni azt is, hogy Csoma Kristóf remekelt a kapuban – nyilatkozta lapunknak dr. Sike József, a PannErgy-MVLC vezetőedzője. – Ha egy kapus jól véd, bevédi magát, akkor az alapot, biztonságot ad a csapatnak, illetve bizonytalanná teszi az ellenfelet. Amennyiben megnézzük a másik oldalt, ott Decker Attila az első fordulóban szenzációs teljesítményt hozott az OSC ellen, de ellenünk nem tudott ilyen produkciót nyújtani. Bowen már az elején bemutatkozott neki, nem tudta hárítani azt a lövést, és a későbbiekben sem tudott annyit hozzátenni. Aztán azt is meg kell említeni, hogy szombaton ki tudtuk venni a játékból Szivós Marcit, aki meghatározó tagja a Honvédnak, de a magyar bajnokságnak is. Mindig azt szoktam mondani: ez a csapat, ez a keret, ezzel a minőséggel minden mérkőzésen képes arra, benne van, hogy legalább 8 gólt szerezzen, a kérdés csak az, hogy mennyit kapunk.

Mindegyikben eggyel

Az új hét ismét több összecsapást is hoz a miskolciak számára: pénteken, szombaton és a vasárnap Franciaországban ugranak vízbe Misicék, ahol az Európa Kupa második csoportselejtezőjében a továbbjutást érő első két hely valamelyikén szeretnének végezni. De előtte jön az újabb bajnoki fellépés, a B-csoport harmadik körében kedden 19.30-tól a Metalcom Szentes lesz a rivális a dr. Kemény Dénes Városi Sport­uszodában (a találkozót a nemzetközi csaták miatt hozták előre, szerdáról). A borsodiak eddig százszázalékosak, a látogatóknak viszont két forduló után egy pontjuk sincs, sima MVLC-győzelemre, akár még gólfesztiválra is lehet számítani…

– Egy biztos, nem lesz gólfesztivál… Azt is nézzük meg, hogy a Szentes kiktől kapott ki: két BL-estől, az Egertől és az OSC-től… – hangsúlyozta dr. Sike József. – Nekünk ugyanúgy meg kell majd küzdenünk a sikerért, mint az első két találkozón. Pécsett, a nyitó mérkőzésen nem volt felelősségvállalás egy-két játékos részéről, szombatra egész szépen visszajöttünk ezen a téren, jól vízilabdáztunk, de nem biztos, hogy ez ugyanígy marad, ugyanilyen lesz kedden is. Ez a csapat még nincs kész, bizonyos pillanatokban labilis, de ez normális, hiszen még csak most kezdődött a szezon. Viszonylag egyszerű a célunk a Szentes ellen, hogy lehetőleg minden negyedben legyünk jobbak egy találattal. Nyerni kell, ennyi.

Este dől majd el

Az MVLC együttese csütörtökön reggel elutazik Aix-en-Provence-ba, három Európa Kupa-meccsre. Ezeken a nemzetközi összecsapásokon csak 13 fős lehet a gárda kerete, ennyi játékost nevezhet a vezetőedző. Az MVLC tizenöt pólóst foglakoztat, tehát ez a mostani bajnoki jelzésértékű abból a szempontból, hogy ki az a két pólós, aki nem kap szerepet. ,,Ebben a kérdésben csak a Szentes meccs után döntök, meg kell nézni, ki, hogyan játszik” – mondta dr. Sike József.

