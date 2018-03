MVLC: Nem maradhat vizes a miskolci gárda

A férfi OB I felsőházi (1-8. hely) rájátszásában érdekelt a PannErgy-MVLC ­csapata, amely az előző hétvégén hazai környezetben egy góllal (11-12) kikapott a BVSC-től. A miskolciak nem ünnepeltek a héten, még március 15-én is két foglalkozást tartott dr. Sike József vezetőedző, aki először a fővárosi vasutasok elleni, némileg meglepő fiaskóról beszélt.

Tavaly is megesett

– Öt nappal később is igaz az, amit a múlt vasárnap, a BVSC vereség után mondtam: fegyelmezetlenül játszottunk – kezdte a tréner. – A kapusok produkciójára eddig nem volt panasz, de ezúttal citromdíjas volt a teljesítmény, hiszen a két kapusunk összesen 1 lövést fogott meg 13 próbálkozásból. Ha ez a szám csak kettővel több, már nyerünk… Ilyen még egyszer biztosan nem lesz… Aztán az általam már hangoztatott alkalmazkodási készségben lepipált bennünket az ellenfél. A ­játékvezetők 29 kiállítást ítéltek, 16-ot nekünk, 13-at az ellenfélnek, és a BVSC az övéit közel 50 százalékban értékesítette. Az egészben az a szép, hogy még így is győzhettünk volna…

Ez erőt kell, hogy adjon a csapatnak, szó sincs arról, hogy ,,mohácsi vész” hangulatban lennénk. Vannak pofonok az életben, melyek jól jönnek, ez is egy ilyen volt, de történt velünk ilyen tavaly is, amikor eljött hozzánk a Vasas és nyert 15-11-re. A célunk továbbra is teljesíthető, semmivel sem kerültünk messzebb tőle. A lényeg, hogy tanuljunk abból, ami történt.

Becsületbeli ügy

A PannErgy-MVLC szombaton 19 órától azt az FTC-PQS Waterpolót fogadja a dr. Kemény Dénes városi sportuszodában, amellyel eddig már ötször játszott: kétszer az Európa Kupában, kétszer a Magyar Kupában, illetve a bajnoki középszakasz első fordulójában. A meccseket a fővárosiak nyerték, de az MVLC jobbára három negyeden keresztül helytállt.

– A Fradi nagyon összeszedetten játszik mostanában, elkapta a fonalat, ezt jelzi, hogy megverték az Egert idegenben – jelezte dr. Sike József. – A Szolnokhoz hasonlóan 51 ponttal állnak az élen, a Tisza-partiakat szintén legyőzték, még az alapszakaszban. Az úgynevezett felső négyesben ugyanúgy harcol mindenki egymással, mint mi az alsóban, és azt se felejtsük, hogy a Ferencváros számára közeleg az Európa Kupa döntője az olasz Verona ellen. Számunkra a velük való találkozás, csata, becsületbeli ügy, megmérjük, hol vagyunk hozzájuk képest. Ez most ­kiegészül azzal, hogy meg kell mutatnunk: a pár nappal ezelőtti vereség csupán kisiklás volt. Szeretnénk azt az arcunkat mutatni, amit már jó párszor ellenük. Most körülbelül olyan helyzetben vagyunk, mint az a kutya, amelyik kijön a vízből, és megrázza magát, mert nem maradhat vizes a bundája. A mieink sem maradhat.

A felső ház állása

1. Szolnoki Dózsa 18 17 – 1 282-115 51

2. FTC PQS Waterpolo 18 17 – 1 285-119 51

3. ZF-Eger 18 15 1 2 221-119 46

4. A-Híd OSC Újbuda 18 13 – 5 185-116 39

5. PannErgy-MVLC 18 9 2 7 188-149 29

6. Racionet Honvéd 18 9 2 7 157-157 29

7. MKB Euroleasing-BVSC-Zugló 18 9 1 8 180-168 28

8. Debreceni VSE 18 5 2 11 160-220 17

A csapatok magukkal hozták az alapszakaszban elért eredményeiket.

