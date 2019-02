MVLC: Nem játszottak jól, de nyertek

A B csoportban, az alapszakasz 11. fordulójában a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában a Vasas Plaket együttesét fogadta a hét végén a miskolci alakulat. A tabellából és a két keret erősségéből azt lehetett levonni, hogy a zászló a házigazdáknak áll, annál is inkább, mert Misicék a két gárda fővárosi összecsapásán is nyertek. A pályaválasztónál már nem volt a keretben Vad Levente, akitől elköszönt a klub.

Misic tripla

Sélley-Rauscher rögtön az első akcióból gólt szerzett (0-1), Vadovicsék egy kapufával válaszoltak, de kiállítás miatt maradtak a Vasas kapuja előtt, és Banicevic középen, közelről egyenlített (1-1). Második fórjukat elhibázták a miskolciak, így tettek a kék sapkás vendégek is, pontosabban Csoma védett. Bedőt megmászta az egyik angyalföldi bekk, kiállítás, miskolci-idő, Misicre szépen kijött az akció (2-1). Milicic nagyon harcolt Vogel S-sel belül, a kikényszerített távoli Vasas lövés nem jött be. Simon elől lopott labdát az MVLC-védelem, de a támadásuk során ők is rosszul passzoltak. Misic óriási ziccert rontott, Bencz azonban előnyből egalizált (2-2). Misic javított, kérte, kapta a labdát, és hiába szorongatták… (3-2).

A második negyed elején Banicevic érezte hová kell mozdulni Vogel S. mellett, a házigazda az ellentámadásból kapufázott. Itt blokk, ott védés, de Sélley-Rauscher kegyetlen volt, újra (3-3). Stojanovic a bal szélről nagyon bemérte a kaput (4-3), majd hátul is résen volt. Lőrincz használta ki a Vasas védelmi kihagyását (5-3), aztán Bedő kissé meglegyintette Miklóst, kiállítás, a fórt az utolsó utáni pillanatban értékesítette Halek (5-4). A meccs első ötméteresénél Bowen az ellenkező irányba küldte el Jónást (6-4), nem sokkal ezután ugyanő ,,fésülte meg” a Vasas kapusát (7-4). Előnyt rontottak a piros-kékek, ám Simon lefordult őrzőjéről (7-5). Vendég támadásnál Misic fennmaradt, labdát is szereztek a társak, előre küldték neki, és kilőtte a ketrec bal oldalát (8-5).

Nullás harmadik

A nagyszünetet követően Szőke ejtett fölé, a Vasasnál, egy kiállítás lejárta után Bencz bevette a jobb ,,pipát” (8-6). Az MVLC-nél ketten centereztek, nem lett gól, a vendégek megint fórjuk lejártakor lőttek pontosan (Simon, 8-7). Vadovicsnál csattant a léc, Csoma alkarján pedig a Vasas löket. Vadovics kezet és kapufát talált, játékvezetői döntések is belejátszottak a labdabirtoklásba, míg Milicic próbálkozása blokkban akadt el. Holtponton voltak a csapatok, amit jelzett Stojanovic gyenge kísérlete is. 22 másodperc volt már csak, időt kért a hazai szakvezető, Bedő harcolt ki fórt, de kivédekezte a Vasas, vagyis ebben a játékrészben ,,nullázott” a PannErgy.

A befejező menetben Bedő cserével kiszállt, az emberfölényes lehetőséget Sélley-Rauscher használta ki (8-8). Bowen lövésénél Jónás leért a bal sarokhoz, nem várt izgalmakat tartogatott még a hátralévő hat perc. Vogel S.-t csak büntetőt érően tudták szerelni, Bencz bevágta (8-9). Valami új, váratlan kellett volna a már hátrányban lévő MVLC-től, Lőrincz előnyben egalizát, hosszú góltalanságot tört meg (9-9). Simon ellenállhatatlan volt centerben (9-10), a hazaiak tologatták a labdát, sikertelenül. Az idő pergett, MVLC labdavesztés után már alig volt két perc. Előnyben Nagy Á. mozgott el, és lőtt szépen (10-10). Lőrincz labdaszerzés után Vadovics forgatta be Hegedűst, ötméteres, Nagy Á. kihasználta (11-10). Nagy birkózások, nagy vitatkozások jöttek, a labda az MVLC-é lett, Milicic Jónásba lőtt – ám ha nagy nehezen is, de nyertek a miskolciak.

Molnár István

Jegyzőkönyv: PannErgy-Miskolci VLC – Vasas Plaket 11–10 (3–2, 5–3, 0–2, 3–3)

Miskolc, 300 néző. V.: Petik, Kovács.

PannErgy-MVLC: Csoma – Banicevic (1), Nagy Á. (2), Vadovics (-), Bedő (-), Lőrincz (2), Stojanovic (1). Csere: Bowen (2), Misic (3), Milicic (-), Szőke (-), Hornyák (-). Vezetőedző: dr. Sike József.

Vasas: Jónás – Miklós (-), Sélley-Rauscher (3), Hegedűs (-), Simon (3), Takács (-), Halek (1). Csere: Bencz (3), Szabó B. (-), Mátyok (-), Vogel S. (-), Hőna (-), Hajdu (-). Vezetőedző: Földi László.

Gól/emberelőnyből: 4/10, ill. 1/7

Gól/büntetőből: 2/2, ill. 1/1

Dr. Sike József: – Korábban nyertünk ilyen meccseket 5-6 góllal, most dráma közepette győztünk, de ez semmit nem von le abból, hogy a Vasas káprázatosan játszott. Ma fegyelmezetten játszottak, és igen komoly borsot törtek az orrunk alá. Ha rosszabb játék is van, de a szív visz előre, abból azért tudunk meríteni.

Földi László: – Jó meccs volt, izgalmas, nekünk a vége egy kicsit szomorkásra sikeredett, amiben benne van a rutintalanság. A tanulság, hogy egy ilyen éles meccsen minden egyes hibának jelentősége van. Csak dicsérni tudom az MVLC-t, és a saját csapatomat is, hogy ilyen helyzetbe hozták a Miskolcot.

