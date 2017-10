MVLC: Nem csupán négyről-ötről beszélnek

Az elmúlt években folyamatos fejlődést mutatott a klub, hiszen előbb osztályozót játszott az OB I-ért, ami nem sikerült, aztán viszont már összejött a felkerülés az OB I/B-ből. Utána első élvonalbeli szezonját a tizedik helyen zárta az MVLC, a másodikat, a tavalyit pedig az ötödiken. A következő lépcsőfok az lehetne, hogy „belép” az úgynevezett „nagy négyes”, az Eger, a Szolnok, a Ferencváros és az OSC közé… Ez lehetséges az erőviszonyokat ismerve? – kérdeztük Bachner András szakmai vezetőt, elnököt.

A montenegrói tornán már kaptunk visszajelzéseket.” Bachner András

– Úgy érzem, hogy ebben a szezonban ezen csapatok ellen az aznapi, pillanatnyi forma meghatározó lesz – szögezte le a szakember. – Ki lehet jelenteni, hogy az MVLC egyik-másik összecsapáson nem lesz esélytelen, de hogy ez melyik mérkőzés lesz, lehet, az ebben a pillanatban nem tudható. Amikor ez a kérdéskör felmerül, akkor még azt szoktam mondani: nagy dolog számunkra, hogy a szakma, a szaksajtó és a rivális klubok most már nem négy nagy klubról beszélnek, hanem ötről, tehát kibővítették a fenti felsorolást, vagy ha úgy tetszik, besoroltak minket ebbe az igencsak illusztris társaságba.

Letett névjegy

A szakmai irányító természetesen nem állta meg, hogy elmondja véleményét az eltelt szűk, ám nagyon sűrű pár hétről, és persze a várakozásait is ecsetelte.

– Nekünk a montenegrói tornával kezdődött az évad, ahol kiváló ellenfeleink voltak, és ahol már kaptunk visszajelzéseket, többek között az új igazolások létjogosultságáról – fogalmazott Bachner András. – A Magyar Kupa selejtezőjében jelét adta a társaság annak, hogy a 2017/2018-as szezonban is ütőképes csapat lesz, az Eger elleni eredményt hagyjuk figyelmen kívül, hiszen négy húzóembert is pihentettünk az Európa Kupára. Ezt a nemzetközi szereplést mi is vártuk, örülünk, hogy ott lehetünk, azt hiszem, a hazai vízben elért öt győzelemmel, a pontveszteség nélküli továbbjutással letettük a névjegyünket. A jövő héten Franciaországba megyünk, ahol három kemény meccsünk lesz, de ismét bizonyítani akarunk, magunk miatt és a magyar póló presztízse miatt is. A cél a bajnokságban az, hogy újfent legyünk majd olyan pozícióban, amely jövő ősszel is nemzetközi indulást ér, ez egy hosszú menet lesz, de meg tudjuk csinálni. Köszönjük a sportbarátoknak, hogy egyre nagyobb számban járnak a mérkőzéseinkre, várjuk őket továbbra is szeretettel, a következő alkalommal mindjárt szombat este, az első hazai bajnokira, amikor a Honvédot fogadjuk.

ÉM-MI

