MVLC: Négy-négy után már nem volt ellenszer

Az új esztendő első tétmeccsét, ob I-es összecsapását Tatabányán vívta meg a hét végén az élvonalbeli miskolci vízilabda együttes. A két gárda céljai különbözőek, az esélyesebb a táblázaton előrébb álló MVLC volt, még annak ellenére is, hogy az utóbbi szezonokban a PannErgy két alkalommal is veszített már az egykori bányászvárosban.

Hazai vezetés

Az elhibázott lehetőségek mellett kontrák is voltak az első negyed első részében, közel 4 perc 50 másodpercig nem esett találat. Ekkor Kolarik kapott büntetést, miután szabálytalan volt Misiccel szemben, a fórt a legvégén, Milicic használta ki (0–1). A házigazda nem váratott sokáig az egyenlítéssel, Kalanovics zörgetett miskolci hálót akcióból (1–1). Már másfél perc sem volt vissza a felvonásból, amikor Kolozsi jegyzett gólt, éppen lejárt a borsodiak emberhátránya (2–1). A szokásosnál kissé görcsösebb volt az MVLC, ezek vezettek a rontásokhoz, de nem volt érdemtelen a TVSE részgyőzelme.

A második negyedben jobban koncentráltak a felek, így dupla annyi góllal örvendeztették meg a mérkőzésre kilátogató nézőket, mint előtte. Kezdődött azzal, hogy Bowent nem tudták tartani a hazaiak (2–2), de Máthé is remekül mozgott centerben (3–2). A felvonás felénél Kolozsi emberelőnyben nem rontott (4–2), rohannia kellett ellenfele után az MVLC-nek. Ez hamar meg is történt, Nagy Á. és Stojanovic révén gyorsan egalizáltak a miskolciak (4–4). Az emberfölényes helyzeteket jól játszotta meg a látogató, a negyedik ilyen „sült”, Vadovics találata eredményezte a 4–5-t.

Nagyon jó széria

A nagyszünetet követően beindultak a vendégek, Bedő, Misic, illetőleg Nagy Á. is megtalálta a kulcsot a gólszerzéshez, s a 0–6-os széria már megnyugtató PannErgy vezetést jelentett (4–8). A Tatabánya ekkor csak kereste önmagát, nem találták a góllövő „kezet”, igaz, ebbe Csoma is belejátszott, aki összességében 69 százalékos teljesítménnyel rukkolt elő, szemben Barabással, aki 39 %-on végzett. Kolozsi fórban még szépített (5–8), mint később kiderült, ez volt a dunántúliak utolsó aznapi gólja. Becsatlakozott Vadovics és Bowen is, így 5–10-zel indulhattak neki a csapatok az utolsó negyednek.

Ebben a felvonásban csaknem mindenféle pozícióból hibáztak a vízben lévők, így „befagyott” az állás. 3:36 perccel a meccs befejezése előtt Misicet nyúzta meg annyira Korbán, hogy ötméterest kaptak a játékvezetőtől a vendégek, amit Bowen nem is rontott el (5–11). Az MVLC-sek jól védekeztek, ha nem, akkor pedig ott volt Csoma, s ez azt jelentette, hogy a kezdeti nehézségek után a PannErgy biztos sikert aratott idegenben.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

Tatabányai VSE – PannErgy-Miskolci VLC 5–11 (2–1, 2–4, 1–5, 0–1)

Tatabánya, 100 néző. V: Marjai Zs., Kovács S.

Tatabánya: Barabás – Keresztúri (-), Kolarik (-), Márkus (-), Kolozsi (3), Kalanovics (1), Szentesi (-). Csere: Korbán (-), Kuncz (-), Fazekas T. (-), Máthé (1), Hoppál (-), Várnagy (-). Edző: Zantleitner Tamás.

Miskolci VLC: Csoma – Stojanovic (1), Lőrincz (-), Bedő (1), Vadovics (2), Bowen (3), Banicevic (-). Csere: Misic (1), Nagy Á. (2), Milicic (1), Hornyák (-), Szőke Sz. (-). Edző: dr. Sike József.

Gól/emberelőnyből: 12/3, ill. 11/6

Gól/ötméteresből: 0, ill. 1/1

Zantleitner Tamás: – Annak örülök, hogy a kezdés jól sikerült, és úgy másfél negyedig remekül tartottuk magunkat. Aztán a Miskolc ritmust váltott, és kijött a két csapat közötti tudásbeli különbség. Jobb helyzetkihasználással szorosabbá tehettük volna a meccset, miközben a védekezésünkben is akadtak olyan hibák, amelyeket ki kell javítani.

dr. Sike József: – Kifejezetten nehezen indult a találkozó. A házigazdák derekasan küzdöttek, ám a végén a játékosállományok közötti különbség döntött.

