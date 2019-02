MVLC: Nagyon jót küzdöttek az esélyesebbnél

A férfi OB I alapszakaszának utolsó előtti, 13. fordulójában a tavalyi Bajnokok Ligája-győztes Szolnoki Dózsa otthonába utazott szombaton a PannErgy-Miskolci VLC gárdája. A borsodiakkal kapcsolatos meccs előtti hír az volt, hogy Märcz Tamás szövetségi kapitány válogatottjában (amely kedden 19 órától Győrben játszik Világliga összecsapást az oroszokkal) történt egy-két módosítás: a korábban megnevezett egyik kapus, Csoma Kristóf mellé bekerült az együttesbe Bedő Krisztián és Nagy Ádám, míg a nem egészséges Vadovics Viktor kikerült.

Szoros csata

A bajnoki első negyedében, bő két perc után Bátori juttatta előnyhöz az aranyéremre törő Tisza-partiakat (1–0), azonban Lőrincz egyenlített (1–1). A felvonás második részében Aleksic találatára Stojanovic válaszolt 15 másodpercen belül (2–2). A vezetést még visszavette a Szolnok ebben a menetben, Bátori küldte a játékszert a miskolci ketrecbe (3–2). A krónikához az is hozzátartozik, hogy 2:45-nél Lőrincz büntetőt rontott.

Szoros csata folyt a vízben, az MVLC igyekezett felnőni a feladathoz, és még egyáltalán nem volt biztos, hogy nem tudják meglepni a Dó­zsát. Mindenesetre keményen védekeztek Banicevicék, a második negyedben ennek az volt az eredménye, hogy a házigazda csupán egy alkalommal tudott gólt lőni, mégpedig Angyal. A miskolciak ennek a dupláját mutatták fel, mindkettőt Stojanovic, ekkor, eddig a légiós vitte a hátán a csapatát támadásban, de kellett a határozott munka is hátul a félidei 4–4-hez.

Belesűrűsödött

A hosszú pihenőt követően Rasovic érkezett vissza a legjobb formában a vízbe, ugyanis rövid időn belül két alkalommal is meg tudta lepni Csomát (6–4). Aztán Lőrincz és Bowen mutatott be egy szép összjátékot, míg 4 perccel később a csapatkapitányra, Misicre jött ki a figura, mikor már éppen letelt az emberelőny (6–6). Ezen játékrész utolsó percébe még sok minden belesűrűsödött, az is, hogy a Szolnoknál Prlainovic és Aleksic zörgetett hálót, a Miskolcnál pedig Nagy Á. (8–7).

Nyílt volt az összecsapás, s így már biztos volt, hogy csak a befejező negyedben dől el a lényeg. Prlainovic két ,,fát” tett a felek közé (9–7), majd amikor 2:15 perccel a vége előtt Bátori hármat (10–7), bizonyossá vált, hogy a meglepetés elmarad. Az utolsó 60 másodperchez érve Lazic is meglőtte a maga gólját, ami ugyanúgy centergól volt, mint ahogy 19 másodperccel ezután Misicé (11–8).

Az MVLC nem növelte pontjainak számát, maradt ,,harmincon”, de ezután a teljesítmény után elégedetten jöhettek ki a játékosok a medencéből. Még akkor is, ha ezúttal kissé haloványabb volt a kapusteljesítmény és sok lövés, helyzet kimaradt.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv: Szolnoki Dózsa – PannErgy–Miskolci VLC 11–8 (3–2, 1–2, 4–3, 3–1)

Szolnok, 300 néző. V: Rubos, Kun Gy.

Szolnok: Nagy V. – Bátori (3), Prlainovic (2), M. Aleksic (2), D. Lazic (1), V. Rasovic (2), Jansik D (–). Csere: Angyal (1), Szatmári K. (–), Szeghalmi (–), Kis G. (–), Teleki (–). Edző: Zivko Gocic.

MVLC: Csoma – Stojanovic (3), Milicic (–), Bowen (1), Bedő (–), Lőrincz (1), Vadovics (–). Csere: Banicevic (–), Hornyák (–), Nagy Á. (1), Misic (2), Szőke Sz. (–). Edző: dr. Sike József.

Gól/emberelőnyből: 1/8, ill. 2/12

Gól/ötméteresből: 1/1, ill. 1/0

Zivko Gocic: – Kemény és nagyon fárasztó, igazi rangadót vívtunk a Miskolccal, ráadásul betegségek és sérülések sújtottak bennünket a héten. A csapat azonban nagyon odatette magát, és azt gondolom, hogy igyekezett kiszolgálni a szurkolókat. Férfimunka volt!

Dr. Sike József: – Küzdöttünk, hajtottunk, a minőségi különbség azonban a Szolnok javára döntötte el a mérkőzést. Lehet mondani azt is, hogy a pontosabban lövő csapat nyert.

