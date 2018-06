MVLC: Nagy lehetőség a folytatás

Az Egyesült Államokbeli Alex Bowen két éve, 2016 nyarán igazolt Miskolcra, a helyi PannErgy-Miskolci VLC OB I-es férfi vízilabdacsapatához. Az 1993. szeptember 4-én a kaliforniai San Diegóban született pólós a 2016/2017-es évadban, első borsodi évében 67 találattal a harmadik lett a gólszerzők rangsorában, míg a ,,Legértékesebb játékos” versenyben, pontszámítás alapján a hatodik helyen zárt (győzött csapattársa, Sasa Misic). A nemrég véget ért 2017/2018-as szezonban előrébb lépett Alex Bowen, ugyanis a találatot szerzők listáján a legjobbnak bizonyult (66 gól), az MVP vetélkedésben pedig „ezüstérmet” zsebelt be.

Nem tervezte, de…

Bowen már otthon, Amerikában tartózkodik, kérdéseinkre onnan válaszolt. Arra a felvetésre, hogy mit jelent neki a gólkirályi cím, azt felelte: nagyon megtisztelő számára az első hely, főleg azért, mert erős a magyar OB I. Kedvence a találatok közül nincs, azt viszont hozzátette, a bajnokság második részében jól érezte magát a medencében. Azt is felvetettük, vajon célja volt-e a pontvadászat során, hogy elhódítsa ezt a címet? Erre Bowen azt mondta, nem tervezte, hogy ezt elérje, ám látta, hogy az ezt megelőző bajnokságban mennyi találat volt elég az elsőséghez, és próbált minél feljebb, az élre kapaszkodni. Az MVP versenyt az egyik honi klasszis, Vámos Márton, a Ferencváros vízilabdázója nyerte meg, éppen előtte: „Vámos Márton egy kiváló, nagyon tehetséges játékos, így egyáltalán nem vagyok szomorú, hogy vele szemben alulmaradtam ezen a ranglistán” – fogalmazott Alex Bowen.

A kultúra miatt is

A PannErgy-MVLC-nél az idei küzdelemsorozatban is azt tervezték, hogy a korábbihoz hasonlóan kiharcolják a nemzetközi kupaszereplést, az Európa Kupában való ­indulást, azonban az 5. helyért (amely még feljogosított minderre) zajló párharcot elveszítették a BVSC-Zugló csapatával szemben. Csalódott emiatt? – kérdeztük ezt is Bowentől. „Természetesen az vagyok, hogy elbuktuk ezt a csatát, a háromból két ­meccset. Az, hogy ezzel elúszott a sansz a nemzet­közi sorozatban való indulásra, nyugtalanító és egyben szerencsétlen.” – ­válaszolta.

A tengerentúli vendégjátékos már hónapokkal ezelőtt hosszabbított Miskolcon. Vajon melyek voltak ezen döntésnek a főbb okai? Erre a kérdésre ezt nyilatkozta Alex Bowen: „A kultúra és a csapattársaimmal való bajtársiasság miatt térek ­vissza a következő szezonra is az MVLC-hez. Számomra az nagy lehetőség, hogy a ­pályafutásomat továbbra is a magyar első ligában folytathatom.” A lövő azt is megemlítette, hogy néhány nap pihenőt követően már sűrű a programja, jelenleg a nemzeti csapattal készül a következő feladatokra.

– Molnár István –

Vízilabda: férfi OB I 2017/18, rangsorok

A bajnokság legjobb gólszerzői

1. Alex Bowen 25 66/131 (50%)

2. Vámos Márton 27 62/115 (54%)

3. Strahinja Rasovic 25 61/142 (43%)

4. Varga Dénes 25 60/136 (44%)

5. Andrija Prlainovic 27 56/133 (42%)

6. Zalánki Gergő 30 54/131 (41%)

A bajnokság legjobb játékosai

1. Vámos Márton 27 75.0

2. Alex Bowen 25 68.4

3. Strahinja Rasovic 25 68.3

4. Varga Dénes 25 64.2

5. Sasa Misic 26 64.0

6. Angelos Vlachopoulos 26 63.9

