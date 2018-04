MVLC: Most lezárhatják a csatát

Az OB I-es miskolciak szerették volna megtartani az alapszakaszban megszerzett ötödik helyezésüket a középszakasz végére is, ám Bowenék a szombati, BVSC elleni idegenbeli vereség miatt egy pozícióval lejjebb csúsztak, és így a Debrecen helyett a Racionet Honvéd ellen küzdenek a rájátszás első körében.

El kell gondolkodni

– Nehezen hiszem még most is, hogy a középszakaszban kétszer ki tudtunk kapni a BVSC-től… – tért még ­vissza a múltkori meccsre dr. Sike József, az MVLC szakvezetője. – Ha egyértelműen jobbak lennének, mint mi, azt kimondanánk, de nincs erről szó. Úgy látom, néhány játékosnak el kell gondolkodni azon, hogy jó úton jár-e, jobbára emiatt nem tudtuk érvényre juttatni a tudásunkat. Az egyszerűen nem lehet, hogy Pásztor 5 gólt lőjön nekünk, az sem, hogy figyelmetlenség miatt, 7–4-es vezetésünknél ellenfelünk pár perc alatt kiegyenlít, nem tudtuk megfelelő módon kezelni a stílusukat, az agresszivitásukat. Bevallom ezek zavartak, zavarnak, mert nem megengedhetőek. Nem fizikális téren, nem úszásban maradtunk alul. Ha nem fogunk össze, akkor magunkat pofozhatjuk meg, de ezt nem szeretnénk… Tisztának kell lenni a fejeknek…

Nehéz pillanatot okozók

Az alapszakaszban kétszer csatázott egymással a PannErgy-MVLC és a Honvéd, ráadásul pár nappal ezelőtt edzőmeccsen is találkoztak a felek.

– Az edzőmérkőzés nem számít, mert minden meccs más – húzta alá dr. Sike ­József. – Itthon, Magyarországon mindenki tud mindent a másikról, még azt is, hogy mikor zuhanyzik, nincs új a Nap alatt, ez igaz pro és kontra. Mivel 4–1-gyel állunk ellenük, egy győzelem elégséges lenne, hogy készüljünk az 5. helyért való ütközetre, de ez az eredmény veszélyes, csúnya varázsa van. Ha nem nyered az elsőt, akkor könnyen lehet, hogy botlasz a másodikon is, és akkor az ellenfél hozta a párharcot. Nekünk teljesen mindegy, hogy hol játszunk, mindenhol meg kell küzdeni a sikerért, nem vagyunk száz éves klub, csak pár éves. Azért lesz most nehéz, mert a Honvédban potenciálisan vannak olyan játékosok, akik nehéz pillanatokat okozhatnak nekünk. Az olyan sztárok, mint Szivós Marci, ha jó napot fog ki, kegyetlenül kihasználja a helyzeteit, vagy Decker Attila a kapuban. A két főszereplő nagyot pólózhat, borzasztóan kell összpontosítani.

ÉM-MI

Így folytatják

A felsőházi párosítások (a csaták az egyik fél 7 pontjáig zajlanak, zárójelben az egymás elleni állás a két korábbi összecsapás alapján)

Az 1-4. helyért (elődöntők)

Ferencváros PQS – Waterpolo – A-Híd-OSC Újbuda (6–0)

Szolnoki Dózsa – ZF Eger (3–3)

Az 5-8. helyért

BVSC–Zugló – Debreceni VSE (3–3)

PannErgy-Miskolci VLC – Racionet Honvéd (4–1)

