MVLC: Misic és Bowen ,,sziporka” az Európa Kupában

A csütörtöki, orosz Sturm Csehov elleni magabiztos siker (16-6) után a második fordulót is esélyesként várta dr. Sike József együttese. A forma alapján meglepetés lett volna, ha nem gyűjtik be ismét a pontokat Misicék az első körben a Kotorral szemben veszítő (8-12) spanyol CN Mataro ellen.

Codina mutatkozott be egy szép csavarral a hazai közönségnek (1-0), a kéksapkás hazaiak – amelynél most Kósik kapott szerepet a kapuban, nem Csoma – pedig kihagyták első fórjukat, a következőből azonban Misic egyenlített (1-1). A támadásokban ekkor volt hiba, miközben a miskolciak igyekeztek alkalmazni ugyanazt a kemény védekezést, mint egy nappal korábban. A kiállításokat megkapta az MVLC, egy ilyet, a soron következőt Bowen értékesített (1-2).

C. Fernandez szerencsés találatot ért el, ugyanis a labda Kósik testéről pattant a hálóba, de előbbi ezt természetesen nem bánta (2-2). Az első büntetőt Bowen kihagyta, de akcióból javított (2-3).

Befagyó eredmény

A második negyed kezdetén Misic megmozdulása volt remek (2-4), a spanyoloknál némi zavar volt támadásban, viszont: a kapusuk nagyot mentett. C. Fernandezre nem úsztak ki a házigazdák, büntettek is (3-4), Berta is előnyben (3-5). A előző mérkőzéshez képest Vadovicsék többet hibáztak, de az ellenfél is jobban ellenállt. Kellettek Kósik védései, annál is inkább, mert Lloret is jó formában volt. „Befagyott” az eredmény, a nagyszünetre kétgólos előnnyel tért a PannErgy.

A harmadik játékrészben, 39 mp után Puig Ruiz lőtte ki a jobb felsőt (4-5), Misicnek nem fújtak kiállítást a bírók – és Bowen távoli kísérlete sem ment be. A montenegrói-magyar center, Misic, a következő labdát már beküldte a hálóba (4-6), követte őt Corbalan (5-6).

Misicet nem tudták tartani a spanyolok, megint megoldott egy helyzetet (5-7), Bowen pedig egy fórt (5-8). Az amerikai légióst utána is hagyták lőni (5-9), ez már megnyugtató vezetésnek tűnt, bár Veich szépített (6-9). A harmadik negyed zárása előtt Berta szerzett gólt (6-10), a Mataro csak a kapufáig jutott.

Megúszó kapitány

Az utolsó felvonásban Vadovics brusztolta ki magának a lehetőséget és a találatot (6-11), az utolsó hat percre Yanez gólja után fordultak a csapatok (7-11). Milicic nagy lóba után a kapufára ejtett, Kósik védte Puig Ruiz kísérletét, Misic megúszott, be is bombázta a labdát a kapuba (7-12).

Már eldőlt minden, Haleknek megmaradt a kedve a góllövéshez (7-13), Yaneznek is (8-13). A miskolciak nagyon lelkes, és harcos ellenfelet győztek le, helyenként jó pólóval, így két forduló után már két sikerrel állnak.

Még három meccs

Folytatás az MVLC számára ma kettő (Hannover, Kotor), vasárnap egy (Hornets Kosice) találkozóval.

– Molnár István –

Jegyzőkönyv

CN Mataro (spanyol) – PannErgy-Miskolci VLC

8-13 (2-3, 1-2, 3-5, 2-3)

Miskolc, 250 néző. V.: Vlasic (horvát), De Jong (holland).

Mataro: Lloret – Veich (1), Puig Ruiz (1), Corbalan (1), Codina (1), Barbena (-), Yanez (2). Csere: C. Fernandez (2), Minguez (-), Bertran (-), Ruiz Gonzalez (-), Merino (-). Vezetőedző: Albert Fernandez.

MVLC: Kósik – Nagy Á. (-), Bowen (4), Vadovics (1), Sánta (-), Milicic (-), Halek (1). Csere: Misic (5), Kuzmenko (-), Dőry (-), Berta (2), Lukács (-). Vezetőedző: dr. Sike József.

Gól/emberelőnyből: 1/9, ill. 5/12

Gól/büntetőből: 0, ill. 0/1

Albert Fernandez: – Jó, szoros meccset játszottunk egy jó csapat ellen. Nehéz volt a légiósok ellen védekezni, de büszke vagyok a csapat teljesítményére.

Dr. Sike József: – Magabiztos győzelem.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA