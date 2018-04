MVLC: Melyik úton mennek tovább?

A középszakasz utolsó, nyolcadik fordulóját rendezik a hét végén az első­osztályú férfi vízilabda-bajnokságban. A borsodi színeket képviselő PannErgy-MVLC Budapesten, a Szőnyi úti uszodában játszik, szombaton 17 órától. A miskolciak – felkészülésként erre a csatára – csütörtökön a „csoporttárs” Budapest Honvéddal vívtak edzőmeccset.

Csoma védett

– A Honvéd hasonló karakterű csapat, mint a BVSC, hasonló erőt képviselnek, egymást kölcsönösen megverték. Jó hangulatú edzőmeccs volt, az eredményt nem számoltuk – mondta dr. Sike József, a miskolciak szakvezetője. – Mindig másabb egy edzés és egy mérkőzés, másabb a test a test elleni harc, ráadásul idegenben voltunk, miként szombaton is leszünk.

A miskolciak az előző körben a BL-címvédő Szolnok otthonában szerepeltek, és elfogadható, 15–12-es vereséget szenvedtek.

– Aki náluk, az ő uszodájukban egy ilyen eredményt elér, az nem rossz… Pedig két meghatározó játékosunkat, Milos Milicicet és Sasa Misicet is cserével kiállították a játékvezetők – húzta alá dr. Sike József.

A Honvéd ellen már egy félidőt védett az első számú halóőr, Csoma Kristóf, aki a szolnoki találkozót sérülés miatt kihagyta, tehát vélhetően ma (újra) ő lesz a képzeletbeli gólvonal előtt.

Egy pont különbség

A mai összecsapás mind a két alakulat számára fontos, ugyanis amelyikük jobb lesz, az zárhatja ezt a kört az 5. helyen (jelenleg az MVLC áll ­ebben a pozícióban 32 ponttal, a vasutasoknak 31 egységük van).

– Egy kérdés van ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy a folytatásban melyik úton fogunk tovább haladni – jelezte dr. Sike József. – Győzelmünk, vagy döntetlen esetén megtartjuk az ötödik helyünket, és a play-off első körében 6–0-val indulunk a Debrecen ellen az egyik fél hét pontjáig tartó párharcban. A másik út, ha kikapunk: ebben az esetben a hatodik pozícióról a hetedik Honvéd lesz az ellenfelünk, de szintén pályaelőnyből, és 4–1-es vezetésünkről. Bármelyik út is válik valósággá, a lényeg majd a helyosztó lesz május 12-16-19-én.

– Molnár István –

Címet védett a Ferencváros

A hét közben befejeződtek a második számú kontinentális kupasorozat, az Európa Kupa 2017/2018-as szezonjának küzdelmei. A címvédő Ferencváros a döntő visszavágóját Olaszországban játszotta, és a hazai 9–8-as siker után idegenben is legyőzte a Banco BPM SM Busto Veronát, mégpedig 8–5-re. Amint az ismert, a PannErgy-MVLC is ebben a sorozatban szerepelt, és egészen az elődöntőig menetelt, ahol a fővárosi-zöld fehérekkel szemben maradt alul. ,,Hogy a későbbi győztestől kaptunk ki, mindenképpen emeli szereplésünk értékét. Mi, mint második számú magyar csapat az első számú magyar csapattal szemben véreztünk el, ha osztottak volna bronzérmet, akkor most lenne egy szép medáliánk…” – tette hozzá dr. Sike József.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA