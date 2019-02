MVLC: Még közelebb a Tisza-partiakhoz?

Az előző hétvégi, Debreceni VSE elleni hazai sikerrel elérte az alapszakaszra kitűzött minimális célt a PannErgy-Miskolci VLC OB I-es férfi vízilabda csapata. A szakvezetés ugyanis az induláskor azt határozta meg, hogy a játékerőben mögéjük rangsorolt riválisokat oda-vissza le kell győzniük a csoportban, be kell gyűjteni az így megszerezhető 30 pontot. Ez teljesült.

Nem fürdenek benne

– Eltelt tizenkét forduló, és a múlt szombaton meglett a tizedik győzelmünk, tehát az alap elvárást hozta a csapat – közölte dr. Sike József, a miskolciak vezetőedzője. – Egy ilyen feladat teljesítése sosem egyszerű, főleg akkor nem, ha a szezon előtt egy új gárda alakul, ahhoz ugyanis, hogy minden és mindenki a helyére kerüljön, idő kell. Büszkék lehetünk az eddigi eredménysorra, annál is inkább, mert tíz mérkőzésből kilencet négy vagy annál több góllal nyertünk meg. Egy kisiklásunk volt, de ezt talán megbocsátja nekünk a közvélemény. De: nem fogunk és nem akarunk ebben, ezekben a sikerekben fürdeni. Nem ér semmit az összes pontunk, és nem ér semmit a Magyar Kupa ezüstérmünk, ha nem tudjuk kivívni, visszaszerezni a nemzetközi kupaszereplés jogát. Ez az egyetlen, ami mostantól a célunk, és erre van 90 napunk, valamint két utunk. Az egyik, hogy esetleg meg tudunk előzni egy nagy múltú klubot, olyat, amelyik meghatározó a magyar vízilabdában. Ez azt jelentené, hogy bekerülünk az első négybe. Ez lenne a bónusz. A másik, hogy pontelőnnyel megyünk be a rájátszásba, az ötödik helyen, és ott végig meglesz a hazai pálya előnyünk, s ezt kihasználva maradunk a végén is ebben a pozícióban.

Rontott büntető

Ezt megelőzően azonban van még két alapszakaszbeli találkozója az MVLC-nek: ezek közül az első ma 16 órától Szolnokon.

– Hogy mennyire vagyunk közel jelenleg a 2017-es Bajnokok Ligája győzteshez? A vízilabda nem az a sportág, ahol mindig az aktuális képet tükrözheti a helyzet, az is számít, hogy mennyire engednek közel hozzájuk – fogalmazott dr. Sike József. – Nálunk, Miskolcon 12–10-re kikaptunk, egy drámai meccsen, amelyen ötméterest is hibáztunk. Ha szívünkre tesszük a kezünk, akkor nem biztos, hogy járunk még ott, hogy ezt a Szolnokot meglepjük, főleg idegenben. Nézzük meg az állományukat: Prlai­novic aktuális olimpiai bajnok, Kis G. korábbi magyar olimpiai bajnok, a kapuban Nagy V. 2013-as világbajnok, pillanatnyilag négyen tagjai a magyar keretnek, Bátori, Zalánki, Angyal és Jansik D. Lazic is ott van hazája keretében, Rasovic szintén egy nagyon komoly külföldi játékos, ő három találatot ért el ellenünk. Ha már nemzeti csapat: örülök annak, hogy kapusunk, Csoma ismét meghívót kapott Marcz Tamástól, valamint Zalánki betegsége miatt pénteken Vadovics is, de tőlünk Stojanovicnak szintén lesz ilyen jellegű kötelessége, csak éppen a szerbekkel. Még annyit a szolnoki mérkőzéshez, hogy vendéglátónk anyagi szempontból is előttünk van, jó formát mutat a BL-ben, ahol újra kinyílt számára a kapu a nyolcasdöntőbe való bekerülés előtt. Szóval kiváló a csapatuk, de majd kiderül, hogy mire leszünk képesek.

Nagyváradon

A PannErgy-MVLC kedden és szerdán Nagyváradon készült a hét végi ütközetre Milicic nélkül, aki beteg volt. Dr. Sike József reméli, hogy ma már számíthat játékosára.

