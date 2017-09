MVLC: Már az első negyedben eldőlt

Miskolci vízilabda klub először készülődhetett nemzetközi kupatalálkozóra, hiszen korábban nem jutott el helyi csapat ilyen szintig. Miután a jegyzőkönyvbe csak tizenhárom pólós írható be mindegyik összecsapáson, így dr. Sike József vezetőedző szakmai döntésének értelmében kimaradt a selejtezőn vízbe ugró hazaiak keretéből Jakab Dániel és Hornyák Olivér. A házigazdák első fordulós riválisáról, az orosz Csehovról a borsodiak szakvezetője úgy fogalmazott, hogy igen kemény pólót játszanak, de mint jelezte: felkészültek erre a mérkőzésre, erre a tornára, amelyen az első vagy a második hely megszerzését tűzték ki célul (bár a harmadik és a negyedik is továbblép a következő körbe).

Bowen elemében

Az amerikai „bombázó”, Bowen hamar bemutatkozott a Sturmnak (1-0), de jött is válasz Kharkovtól (1-1). Egy-egy szerelés következett ezután, aztán Misic lábbal pöckölte maga elé a labdát, befordult, ötméterest kapott, amit Bowen értékesített (2-1). Előnyben túl sokat gondolkodtak a vendéglátók, de az orosz játékos visszaérkezése után Bowen megint pontos volt (3-1). A sötét sapkások is kihagytak egy fórt, aztán góljukat szabálytalanság előzte meg. Jó védekezés és indítás hozta meg a negyedik MVLC-találatot, Vadovicsot nagyon üresen hagyták az oroszok. Csomát is „belőtték” Zaikinék, akik a negyedből hátralévő 25 másodpercben nem tudtak feljebb zárkózni, mi több, Vadovics volt erőszakos (5-1).

A második negyed elején nem volt meg a megfelelő koncentráció sem itt, sem ott, a védekezés is működött, így nem módosult az állás. Majdnem elérkeztek a csapatok a játékrész feléig, mikor 6 az 5-ben ismét Bowen keze sült el (6-1), ami után Usov lőtt a rövidbe (6-2). A csehoviak megint csak ötméterest érően tudtak szerelni, Halek kihasználta a lehetőséget (7-2). Az orosz akciókban nem volt sok ötlet, ami volt, azt Csoma „olvasta”, azonban Vasilev egy előnyt gólra váltott (7-3). Suchkov kapufája, és Makas védése volt az újabb momentum, nem nőtt a különbség, de Csoma is hárított.

Az ötperces nagyszünet után az első akciót a Csehov vezethette a harmadik negyedben, mivel elhozták a labdát, Nagy Á. viszont blokkolta a lövési kísérletet. Szemre is szép támadást Vadovics zárt „dugóval” a szélen, így ő már három gólnál tartott, Bowen (4) nyomában járt (8-3). Az MVLC-nek a biztos vezetés tudatában nem kellett kapkodnia, mert az ellenfélről kiderült, hogy az addig mutatottnál sokkal több nincs benne, ugyan kapufákat „találtak”. Misicet újfent nem tudták centerben tartani, a harmadik büntetőt Berta lőtte Makas feje fölé (9-3). Aztán Misic egy az egyben volt az orosz kapussal, kihagyta a ziccert, de belefért.

Zárófelvonás

A zárófelvonás kezdetén Milicic csent labdát, Vasilev pedig csak szabálytalanul tudott szerelni, a negyedik ötméteres során Nagy Á. elküldte az orosz kapust az ellenkező irányba (10-3). Az MVLC védekezése nem ízlett a Sturmnak, amelyet Sánta gólja már teljesen összetört (11-3). Berta kontrából szintén nem rontott (12-3), viszont Kharkov löketénél nem figyelt Csoma (12-4). Emberelőnyben Usov írta fel magának csapata ötödik gólját, ami nem keltett nagy izgalmat sem a medencében, sem a lelátón. Misicre játszottak ki egy figurát a hazaiak (13-5), kicsivel később pedig Sántára (14-5). Nagy Á. sem hagyta ki a helyzetét (15-5), aztán Vadovics sem (16-5), majd Pronin szépített (16-6), a PannErgy-nek nem kellett „megszakadnia” a győzelemért, erődemonstrációt tartott a nyitómeccsén.

– Molnár István –

Vízilabda férfi Európa Kupa

PannErgy-Miskolci VLC – Sturm Csehov (orosz)

16-6 (5-1, 2-2, 2-0, 7-3)

Miskolc, 200 néző. V.: Achladiotis (görög), Stefanovic (szerb).

PannErgy-Miskolci VLC: Csoma – Bowen (4), Vadovics (4), Sánta (2), Lukács (-), Milicic (-), Halek (1). Csere: Misic (1), Kuzmenko (-), Dőry (-), Nagy Á. (2), Berta (2). Vezetőedző: dr. Sike József.

Sturm Csehov: Makas – Emelianov (-), Vasilev (1), Hmelevskih (-), Kuzmenkov (-), Pronin (1), Kharkov (2). Csere: Nezhinski (-), Zaikin (-), Lutsenko (-), Suchkov (-), Usov (2). Vezetőedző: Sergej Rodionov.

Gól/emberelőnyből: 5/12, ill. 2/6.

Gól/büntetőből: 4/4, ill. 0.

Dr. Sike József: – Nagyon lelkes és zárt védekezéssel megroppantottuk az egyébként nem rossz erőkből álló orosz csapatot.

Sergej Rodionov: – Egy nagyon jó csapat ellen játszottunk ma este, amely már első negyedben elhúzott tőlünk. Tapasztalatszerzésnek jó volt számunkra ez a mérkőzés, megyünk tovább.

Az 1. forduló további eredményei

White Sharks Hannover (német) – Hornets Kosice (szlovák) 9-13 (2-2, 0-5, 2-2, 5-4)

Primorac Kotor (montenegrói) – CN Mataro (spanyol) 12-8 (2-2, 4-3, 4-1, 2-2)

A 2. forduló, a pénteki program (Kemény Dénes Városi Sportuszoda)

16.00: Hornets Kosice – Primorac Kotor

17.45: Sturm Csehov – White Sharks Hannover

19.30: CN Mataro – PannErgy-MVLC

VISSZA A KEZDŐOLDALRA