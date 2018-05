MVLC: Létay és a miskolci színház

Szombaton befejeződött a 2017/2018-as bajnokság a PannErgy-Miskolci VLC OB I-es férfi vízilabda csapata számára. Az együttes az 5. helyért harcolt a BVSC-Zugló gárdájával, és az egyik fél két győzelméig tartó párharcot 2–1-re elveszítette. A döntő csatát a hétvégén a fővárosban vívta egymással a két alakulat, és a mérkőzés harmadik negyedében már 6–3-ra vezettek a miskolciak. Aztán szépített még a BVSC (6-4), majd ugyanezen játékrészből már csak 20 másodperc volt hátra, amikor a Berta-Létay affér után előbbi megmozdulását brutalitásnak minősítették a játékvezetők – az ok a jegyzőkönyvből nem derül ki, de a hírek szerint a miskolci Berta, miután kiállítást kapott, a víz alatt még megrúgta (?) a zuglóiak pólósát, bár a videofelvételen ez nem látszik. A budapestiek ennek köszönhetően büntetőt kaptak, amit kihasználtak, ezen kívül az MVLC-sek négy percig emberhátrányban pólóztak. A ­meccs vége 8-8 lett, a borsodiak maratoni büntetőpárbajban kaptak ki, és ezzel elveszítették az Európa Kupa indulás lehetőségét (a bajnoki 4., és 5. helyezett kap erre jogot).

Extra energiákat

– Úgy érzem, elvették tőlünk az EK indulási jogot, ezt a meccs után is nyilatkoztam – mondta lapunknak dr. Sike József, a miskolciak vezetőedzője. – A mérkőzésen körülbelül 30 hasonló eset volt, amiből 26-ot a BVSC követett el, tehát bármikor, bármit lehetett volna befújni, de ez csak a mi kárunkra történt meg. Véleményem szerint, amikor ekkora a tét, amikor a csapatok nagy vehemenciával dolgoznak a vízben, nem biztos, hogy szándékos brutalitást be szabad fújni, ami nem is az. Ha mindig befújod, az káoszt okozhat, így viszont egy meccset befolyásoló hiba lett belőle. Volt a mérkőzésnek egy ritmusa, az első negyedben négy kiállítást kaptunk, mégis kihoztuk 1–1-re ezt a felvonást. Aztán hozzászoktunk a felfogáshoz, magabiztosan vezettünk 5–2-re, 6–3-ra, uraltuk a találkozót, amikor történt ez a tévedés. Ez a 4 perces büntetés azt hozta, hogy az utolsó negyedben még 3 perc 40 másodpercig emberhátrányban kellett játszanunk, ami extra energiákat emésztett fel, nem meglepően a BVSC 7–6-ra átvette a vezetést. Amikor egyenlő létszámba kerültünk, a mi erőnkből már csak arra futotta, hogy a döntetlent kihozzuk a rendes játékidőben. Az ötmétereseknek – amiknél mi már negatív impulzusok után voltunk – ehhez már nincs közük, mert eddig nem jutott volna el a meccs, ha nincs ez a téves bírói ítélet.

Nem von le

Dr. Sike József ezután így folytatta:

– Magával a játékvezetéssel egyébként elégedett voltam, de ezt a momentumot hibának veszem, elhamarkodott döntés volt. Úgy gondolom, a sérelmet szenvedett felet, Létay Krisztiánt nyugodtan alkalmazhatná a miskolci színház, olyat alakított, úgy rájátszott a dolgokra. Persze nem vagyok naiv, tudom, hogy a sporthoz, a pólóhoz hozzátartozik a játékvezetők félrevezetése is, és ez semmit nem von le az ő zsenialitásából, a csibészséget nem szabad senkitől elvenni. Tudjuk, hogy a több mint 100 éves múltra visszatekintő klubnak a családfája alapján milyen gyökerei vannak. Ezek a gyökerek szerteágazóak és nagyon erősek ahhoz, hogy a sportdiplomáciában bármilyen versenyre tudjunk kelni velük. Többek között az ebbe a gyökerekbe tartozó és jelenleg nálunk dolgozó dr. Horkai György olimpia bajnok – aki egész életét a BVSC-ben töltötte – megítélése szerint sem szabad egy téves ítélettel eldönteni egy ilyen mérkőzést.

Nem tesznek lépést

Az MVLC trénere az alábbiakat is mondta:

– Többszörösen törvénytisztelő állampolgárként tudom, hogy a gól az, amit a bíró megad, a kiállítás az, amit a bíró megítél, így semmilyen további lépést nem teszünk az ügyben. Viszont az igazságérzetem, illetve a csapatom, a város, valamint az új játékosok felé való elköteleződés miatt, ezt nekünk el kell mondani, és azt is, hogy mi a tőlünk telhetőt megtettük az Ek indulásért, de rajtunk kívülálló dolog miatt nem kerültünk a helyünkre. Ennél markánsabban nem tudtuk volna ­összekapni magunkat a három, ellenük elszenvedett vereség után, hiszen itthon magabiztosan nyertünk, és az ottani utolsó meccset is uraltuk… Éppen emiatt nem tudom elfogadni azt, ami történt, nem fogok meghajolni, a győzelmet nem az ellenfél vette el, hanem a helyzet.

– Molnár István –

Folytatja a munkát

Miként kedden kiderült a tárgyalások után, dr. Sike József marad a Pann­Ergy-MVLC-nél, folytatja azt a munkát, amit három éve kezdett el: „Sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen, de mindig valamilyen feladathoz kötöttem a következő évemet, és a klubvezetés döntéséhez, hogy ha úgy látja, nyugodtan cseréljen le. Azonban a tavalyival ellentétben fel sem merült bennem, hogy megfutamodjak. Ez a zárómeccs pontosan az ellenkezőjét váltotta ki belőlem, a jövőben sokkal nagyobb tűzzel fogom bebizonyítani, hogy igazam van.”

