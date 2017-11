MVLC: Legyen tartás és becsület – ez a cél

Egy hete az A-Híd OSC-Újbuda volt a vendég a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában, a fővárosiak 10-7-re győztek, de az összecsapást követően úgy nyilatkozott dr. Sike József, az MVLC vezetőedzője, hogy csapata kijött a gödörből (előtte ugyanis Tatabányán kikaptak, egy fárasztó franciaországi Európa Kupa-szereplést követően).

– Olyan felállásban, amilyenben voltunk, két nagyon komoly hiányzó, a sérült Vadovics és az eltiltott Bowen nélkül volt tartásunk, teljesen partiban voltunk, egészen az utolsó negyedig – nyilatkozta dr. Sike József. – Kár azon elmélkedni, hogy mi lett volna, ha ezek a srácok rendelkezésre állnak, a sportban ilyen nem létezik, egyikük a sors keze miatt nem volt velünk, a másik nem a sors keze miatt…

Az egri fellépéstől mit vár, mire szánja? – erre is kíváncsiak voltunk.

– Az egyik Bajnokok Ligá-s csapat után egy másikkal találkozunk – tette hozzá dr. Sike József. – Mindig van cél, amit kitűzünk, most nem bonyolítjuk: legyen tartásunk, becsületünk, másban, ebben a helyzetben nem gondolkodhatunk. Az ismert szólást egy kissé átfogalmazva: „Vigyázó szemünket a Volgográdra vetjük!”, ugyanis a jövő héten az oroszok ellen játsszuk az Európa Kupa negyeddöntőjének első mérkőzését itthon. Márpedig szeretnénk továbbírni a miskolci vízilabdás történelmet… Szóval főpróba lesz az egri találkozó november 8-ra, bár az egyik főszereplő, Bowen nem vesz ebben részt.

Arra is kértük a szakembert, kommentálja a kapus, Csoma Kristóf, illetve Nagy Ádám felnőtt válogatott kerettagságát.

– Örülünk annak, hogy Marcz Tamás szövetségi kapitány mindkét játékost behívta – tette hozzá dr. Sike József. – Kristóf a teljesítménye miatt nagyon pozitív visszajelzéseket kapott, az ő ottléte is azért nagy dolog, mert ebben a keretben már a BL-ben játszók is benne vannak. Ádám már akkor is meghívást kapott, amikor még nem volt miskolci, ő a tehetségével érdemelte ki mindezt. Mostantól új időszámítás kezdődik az életében, már nem az van, lesz, hogy vállműtéte után rehabilitál Miskolcon, tudja ő is, hogy most már „fullon” kell edzenie, hogy ott tudjon maradni. Megbeszéltem vele mindent, a saját kezében van a sorsa, ugyanúgy támogatom, mint Vadovicsot.

Egerben tehát még nem számíthat a vezetőedző Vadovicsra és Bowenre.

Vízilabda OB I B csoport állása:

1. ZF-Eger 5 5 – – 67-23 15

2. A-Híd OSC Újbuda 5 4 – 1 57-32 12

3. PannErgy-MVLC 5 3 – 2 42-35 9

4. Racionet Honvéd 5 3 – 2 45-42 9

5. Tatabánya 5 2 1 2 32-48 7

6. PVSK-Mecsek Füszért 5 1 1 3 41-50 4

7. Metalcom Szentes 5 1 – 4 33-47 3

8. Contitech Szeged 5 – – 5 27-67 0

