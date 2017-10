MVLC: Kiváló védekezés és kapusteljesítmény

A férfi vízilabda OB I 2. fordulójában a Racionet Honvédot fogadta a Pann­Ergy-MVLC gárdája. Az első körben mindkét együttes győzött, a miskolciak a Pécset verték, míg a budapestiek az OSC-t, ami nagy bravúrnak számított. A házigazdák 15 fős keretéből ezúttal Dőry maradt ki a nevezettek közül, így döntött dr. Sike József vezetőedző.

Gyönyörű centergól

Bowen egy nagy bombával indította a mérkőzést, hamar bemutatkozott Deckernek. Sokáig aztán nem esett újabb találat az első negyedben, ebbe az is belejátszott, hogy Illés büntetőjét kivédte Csoma. A védekezéssel nem volt semmi gond a miskolciaknál, az akciók befejezése azonban nem volt mindig pontos, viszont Bowen duplázott 24,6 másodperccel a játékrész vége előtt. Majdnem maradt a 2-0-a, de a második Honvéd ötméterest Szivós már értékesítette (2-1).

Sánta jó megmozdulása jelentette a 3-1-et, a vendégek első akciótalálatára csaknem tíz percet kellett várni (Illés, 3-2). Misic hozta a „szokásos” gyönyörű centergólját, aztán előnyben ugyanő húzta a fővárosiak kapujába a labdát (5-2). Az MVLC hátul nem volt hézagos, jól mozogták le a Honvéd-akciókat, az embereket, Gyárfás csak egy nagyon szerencsés mozdulattal tudott szépíteni (5-3).

A nagyszünetet követően Bowen lemásolta meccs eleji tettét, Decker ezúttal is tehetetlen volt (6-3). Csoma kapus abszolút együtt élt a meccsel (összességében 63 százalékon zárt), a Racionet nem tudott közelebb férkőzni, mi több, Halek a budapesti hálóőr feje felé bombázta a játékszert (7-3). Az MVLC védőmunkája továbbra is átlagon felüli volt, Gyárfás örülhetett, hogy átjátszotta (7-4). A harmadik negyed utolsó másodperceiben a Vad-gárda támadott, de eladták a labdát, amit a társak előredobtak a Honvéd kapu előtt maradó Misicnek, aki nem is hibázta el a ziccert (8-4).

A záró felvonás eleje két Honvéd-gólt hozott, Man­herc­z ötméteresből, Gyárfás fórban mattolta Csomát, s úgy nézett ki, lehetnek még izgalmak (8-6). Viszont Bowen büntetőből, aztán Misic egy bejátszás végén púpozta a hálót, így négy perccel a végső sípszó előtt eldőlt, hogy a mérkőzést végig kontroll alatt tartó MVLC győzni fog (10-6). Nagy Á. még hozzátett egy gólt a miskolci terméshez, a nézők jogosan jutalmazták tapssal a csapatot a negyed, az összecsapás zárásakor. Az MVLC így két forduló után – akárcsak az Eger – százszázalékos, és a hevesiek mögött a második helyen áll a B-csoport táblázatán.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

PannErgy-Miskolci VLC – RacioNet-Honvéd

11-6 (2-1, 3-2, 3-1, 3-2)

Miskolc, 250 néző. V.: Marnitz M., Bereczki.

MVLC: CSOMA – BOWEN (4), Halek (1), VADOVICS (-), Hornyák (-), Lukács D. (-), Milicic (-). Csere: Berta (-), Nagy Á. (1), Kuzmenko (-), Sánta (1), MISIC (4), Jakab D. (-). Edző: dr. Sike József

Honvéd: Decker A. – GYÁRFÁS T. (3), Manhercz Á. (1), Szivós M. (1), Illés S. (1), Balakirjev (-), Simon R. (-). Csere: Irmes (-), Simon A. (-), Tóth P. (-), Borsós (-), Kiss G. (-). Edző: Vad Lajos.

Gól/emberelőnyből: 2/12, ill. 3/12

Gól/kettős emberelőnyből: 0/1, ill. 0/1

Gól/ötméteresből: 1/1, ill. 2/3

Dr. Sike József: – Győzelmünk értékét növeli, hogy a bajnoki nyitányon bombameglepetést okozó csapatot sikerült megvernünk. Ezúttal remekül teljesítettek légiósaink, és a kapusunk is nagyszerűen produkált.

Vad Lajos: – A miskolciak jól megoldották az előttük álló feladatot, igaz, ehhez mi is partnerek voltunk. Akadt a mérkőzésen egy-két olyan pillanat, amikor azt hittem, visszajöhetünk, de a hazaiak gyorsan visszarántottak minket a való világba.

