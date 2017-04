MVLC: Két vagy három meccsen kell bizonyítaniuk

Kisebb szünet után folytatódik a honi OB I-es férfi vízilabda-bajnokság. A borsodi klub, a PannErgy-MVLC a középszakaszt – a felsőházban – az ötödik helyen zárta, így a következő részben a nyolcadik Vasas ellen harcol, a csata az egyik fél 7 megszerzett pontjáig tart. A párharc (melynek győztese majd az 5. helyért küzdhet a későbbiekben a BVSC – Szeged összecsapás továbbjutójával) 3-3-ról indul, ugyanis a két gárda egyik találkozóján a miskolciak voltak jobbak, aztán azonban a fővárosiak nyertek a dr. Kemény Dénes Városi Sport­uszodában.

Nagy a jelentősége

Dr. Sike József vezetőedző alakulata a tétmeccsmentes időszakban sem tétlenkedett, többek között a formálódó magyar válogatottal tréningeztek Miskolcon.

– Felemelő érzés volt a válogatottal együtt dolgozni – értékelte a Marcz Tamás szövetségi kapitány által irányított kerettel való rövid közös munkát az MVLC szakvezetője. – Büszkék vagyunk arra, hogy elismerik a törekvéseinket, s hangot adtak annak, hogy megfelelő partnerek voltunk. A kapitány kíváncsi volt egy-két ember teljesítményére egy erős középcsapat ellen, majd lesz olyan is, amikor erősebb riválisokat fognak választani, a felkészülésük függvényében.

Visszatérve a mostani feladatra. A Vasassal szembeni ütközetről így vélekedett a szakember.

– Ezt a szakaszt már nem is mondhatjuk bajnokságnak, minden meccs élet-halál kérdés, mert nagyon kevés a lehetőség a javításra – nyilatkozta dr. Sike József. – A jelentősége pedig azért nagy, mert majd az 5. helyezett indulhat az Európa Kupában, s ez a lehetőség bármilyen sportágban fontossá teszi az adott párharcot. A közvéleményt is kevésbé érdekli az, hogy ki lesz a nyolcadik, minthogy ki lesz még kupainduló az első négy helyezett mögött. A Vasas ellen – kivéve a tavaly ősz eleji Magyar Kupát – még egyszer sem tudtunk kompletten kiállni, hiszen egyszer Misic sérülése miatt alig tudott játszani, aztán Hornyák volt eltiltott. A feladat egyszerű: kettő vagy három találkozón be kell bizonyítani, hogy jobbak vagyunk, úgy, hogy a pályaelőny nálunk van.

Ott és akkor

A mérkőzések végeredménye nem lehet döntetlen, ha ez előáll, akkor büntetők következnek majd. Felkészültek erre? – tettük fel a kérdést dr. Sike Józsefnek.

– Az ötméteresek hozzátartoznak a játékhoz, a mérkőzéshez, nem orosz rulett. Lehet belőle lövetni százat, kétszázat az edzéseken, a lényeg az ott és az akkor. Az adott pillanatban és az adott időben kell belőni, nem máskor. Ez a szépsége… – hangsúlyozta a miskolciak trénere.

ÉM-MI

