MVLC: Jobbak voltak a budapesti vasutasok

A férfi OB I felsőházi rájátszásának (1-8. hely) 4. fordulójában vasárnap este a BVSC látogatott a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodába, a miskolciak vendégeként. A top 4 együttes (Szolnok, Eger, Ferencváros, OSC) mögött ez a két gárda (illetve a Honvéd) küzd az ötödik helyért, így mindkét alakulat számára fontos volt az összecsapás.

Nem volt védés

Milicic kezdte a gólgyártást, egy bal felső ficakos bombával (1-0), a BVSC egy rossz bejátszással jelentkezett. Mészáros egyenlített (1-1), majd Milicic próbálkozott újra, a kapufát találta telibe. Bowen is kihasznált egy fórt (2-1), de Pásztor is eredményes volt hasonló szituációban (2-2). A harmadik emberelőnyös lehetőség már lejárt, mikor Pásztor hálót rezegtetett (2-3), Bowen kapufás találattal válaszolt (3-3). Misic centerben a víz alól fordult be (4-3), aztán Várnai centizte ki a hazai ketrec bal oldalát (4-4). Az utolsó lehetőség a BVSC-é volt megúszást követően, de Sugár a lécre célzott.

A második negyedben Nagy Á.-é volt az első gól (5-4), Kovács P. fórban nem rontott (5-5). Misicet ismét nem tudták tartani a fővárosiak (6-5), ám a kapuban Györkének (6/12) voltak védései eddig, Csomának még nem (0/5). Bowen triplánál járt (7-5), Csapó alakította az eredményt 7-6-ra. Öt másodperccel a nagyszünet előtt Létay hozta csapatát döntetlenre (7-7).

Vészes góltalanság

Nem volt meglepő a kapuscsere a házigazdánál, Kósik úszott be Csoma helyett. Előnyöket puskáztak el csapatok, Milicic a kapufával ,,barátkozott”, aztán Sugár lőtte előnybe a BVSC-t (7-8). Vadovics Györkébe bombázott fórban, hosszabb ideje már gólképtelen volt a vendéglátó, amely újabb előnyben labdát adott el… Létay kétgólosra növelte a kéksapkások előnyét (7-9), páros kiállítás (Bowen/Szabó Bence) is színesítette a ­meccset. Milicicék támadásban pontatlanok voltak, ebben a felvonásban nem találtak be, de összességében már 10:31 perces góltalanságnál tartottak.

A záró felvonásban Bowen fórból ,,tört jeget” (8-9), majd Kósik a legjobbkor védett. Sugár visszaállította a két találatnyi differenciát (8-10), az idő sürgette az MVLC-t. Halek 9-10-re módosított, de jött Várnai (9-11). Halek újra betalált (10-11), de Várnai válasza sem késett (10-12). Berta kettős fórból szépített (11-12), a BVSC-sek tartották a labdát, véget ért a csata, az MVLC több játékelemben is gyengét nyújtott, ez okozta a ­vereséget.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

PannErgy-Miskolci VLC – MKB-Euroleasing-BVSC-Zugló 11-12 (4-4, 3-3, 0-2, 4-3)

Miskolc, 200 néző. V.: Németh, Csanádi.

PannErgy-MVLC: Csoma – Nagy Á. (1), Bowen (4), Vadovics (-), Misic (2), Milicic (1), Halek (2). Csere: Kuzmenko (-), Hornyák (-), Berta (1), Sánta (-), Jakab (-), Lukács (-), Kósik (k). Vezetőedző: dr. Sike József.

BVSC-Zugló: Györke – Czigány (-), Török (-), Létay (2), Kovács P. (1), Pásztor (2), Mészáros (1). Csere: Csapó (1), Várnai (3), Ambrus (-), Sugár (2), Szabó Bence (-), Szabó Bendegúz (-). Vezetőedző: Szűcs Levente.

Gól/emberelőnyből: 4/16, ill. 6/13

Gól kettős emberelőnyből: 1/1, ill. 0

Dr. Sike József: – Az alkalmazkodási képességünk ma húsz százalék volt a játékvezetéshez, a BVSC-é hetvenöt százalék. Tanulnunk kell ebből a meccsből, ma fegyelmezetlenül játszottunk. Ez is egy állomás volt a májusi helyosztóig.

Szűcs Levente: – Örülök, hogy ma nyertünk. Az utóbbi időben a csapat adós volt a jó játékkal, lehet, ez a győzelem még sokat fog érni. Gratulálok a csapatomnak.

