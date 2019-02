MVLC: Háromszor már jobbak voltak

A férfi vízilabda OB I alapszakasz, B-csoport 12. fordulójában szombaton 19.30-tól PannErgy-Miskolci VLC – Debreceni VSE meccset rendeznek a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában. A miskolciak egy hete is saját medencéjükben küzdöttek, akkor a Vasas vendégeskedett Miskolcon, és az MVLC nagyon megizzadt azért, hogy a találkozó végén az övé legyen a sikerért járó három pont.

Semmi nem jött össze

– Előtte is mondtam, nyilatkoztam, hogy ez a meccs biztosan nem lesz egyszerű az előjelek miatt, ugyanis ők felfelé ívelő pályán voltak, nálunk pedig volt egy-két akadályozó tényező – mondta dr. Sike József, az MVLC vezetőedzője. – Csoma és Milicic még két nappal a mérkőzés előtt is lázas volt, Bowen csütörtökről péntekre virradóra érkezett vissza a világbajnoki selejtezőről, Vadovics pedig az ezt megelőző, UVSE elleni találkozón szemsérülést szenvedett. Ugyan játszott, erre engedélyt kapott az orvostól, de érthetően érezte meg a varrás helyét. Vezettünk 8–5-re, és máskor voltunk olyan szinten, hogy innen már lesakkozza a meccset a csapat. Ehelyett lett 9–8 a Vasasnak, azt a negyedet, a harmadikat nyerték meg 2–0-ra, amelyben általában mi szoktunk az ellenfeleink fölé kerekedni. Semmi nem jött össze, hadilábon álltunk mind a védekezéssel, mind a támadással, azonban a szív és a lélek segített. Belőttük az emberelőnyt, és a jogos ötméterest is, aztán pedig hősiesen védekeztünk. Nálunk sokkal nagyobb csapatoknak is kell magyarázkodniuk, ha nem olyan eredményt érnek el, ha kikapnak.

Nincs mese

A szakvezető hozzáfűzte, ennek a hétnek az volt a lényege, hogy aki beteg volt korábban, az teljesen jöjjön rendbe és Bowen is akklimatizálódjon visszatérését követően. Az MVLC szerdán a Budapest Honvéddal játszott edzőmeccset, vagyis minden a korábban megszokott menetrend szerint zajlott. A mostani ellenfél, a Debrecen éppen a miskolciak mögött áll a táblázaton, és szeretne a négyben lenni, maradni, és meglepetést okozni a Keményben.

– Mindig, minden helyzetben bizakodónak kell lenni, azonban ebben az évadban eddig háromszor játszottunk a DVSE-vel és mind a háromszor nyertünk: a bajnokságban ott 14–8-ra, a Magyar Kupában, a negyeddöntőben Debrecenben 12–5-re, Miskolcon 14–5-re. Tehát számunkra csak egy eredmény elfogadható, a magabiztos siker. Annak idején, még az elején úgy számoltunk, hogy az úgymond alattunk lévőket oda-vissza meg kell vernünk, ami 30 pont az alapszakaszban, és így majd a felsőházban versenyben maradhatunk. Ehhez tehát kell ez a 3 pont. A hajdúsági csapat hibázott egyet január 12-én, ugyanis 9–6-ra kikapott a fővárosban az UVSE-től, vagyis saját magának köszönhette a negatív szenzációt. Ha az a győzelmük meglenne, már biztos felsőházasok lennének… A DVSE-nek van három légiósa, illetve jó magyar játékosai, akik bizonyára szeretnék kijavítani az akkori hibát, és nyilván nem az OSC és a Szolnok ellen van a legnagyobb sanszuk, hanem ellenünk. De még egyszer: nekünk csinálnunk kell a magunk dolgát, a magunk elképzelései szerint, vagyis nincs mese, győzni kell.

A tények: a B-csoport állása

1. A-Híd OSC Újbuda 11 11 – – 176–57 33

2. Szolnoki Dózsa 11 10 – 1 140–63 30

3. PannErgy-MVLC 11 9 – 2 140–85 27

4. Debreceni VSE 11 5 – 6 102–123 15

5. UVSE Hunguest Hotels 11 3 – 8 78–136 9

6. VasasPlaket 11 2 2 7 82–130 8

7. Tatabánya 11 2 1 8 69–117 7

8. Kaposvári VK 11 – 1 10 64–140 1

