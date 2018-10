MVLC: Háromszor egy, majd pedig öt közte

Az első fordulóban a Kaposvárt verte meg a miskolci alakulat, melynek a szombati második körben is kötelező volt a győzelem megszerzése, a nála alacsonyabban jegyzett Tatabánya VSE ellen. A meccsen a vendégek szerezték az első gólt, méghozzá Kalanovics (0-1), de 20 másodperccel később Bowen a jobb felső sarokba lőtt (1-1). A folytatásban Banicevic már harmadszor döntött rosszul, Stojanovic kapufát döngetett, Vadovics pedig centerben harcolt. Az eredményjelző nem mutatott semmit (ez később is megismétlődött), emiatt állt a mérkőzés. A gólcsend maradt utána is, mert Nagy Á. a lécet találta el, Lőrincz viszont Jászberényit. 22 másodperc volt negyedből, Misic kapta húzásra a labdát, és nem hibázott (2-1).

A második negyedben a TVSE legjobb formában lévő pólósa, Kalanovics egyenlített (2-2). A másik oldal ember­­előnyben tologatta a labdát. A végállomás Hornyák volt, majd a háló (3-2). Vadovicsról nagyon lemaradtak a szélen látogatók (4-2), de Kalanovicsról is a miskolciak (4-3). Aztán Vadovics kétszer szerzett labdát, agilis volt, és az ő nevéhez fűződött a következő MVLC-találat. A nagyszünet 5-3-nál érkezett el.

Vadovics megsérült

A harmadik felvonásban Vadovics lövetett gólt a világbajnok Bedővel, Bowen meg Lőrinczzel, akinek az ejtése káprázatos volt (7-3). Alig telt el másfél perc, mikor Kalanovics cserével a kiállítás sorsára jutott, így húzóemberét veszítette a Tatabánya. A Komárom-Esztergom megyeiek Hoppál büntetőjéből kapaszkodtak (7-4), Keresztúri pedig Kolariknak adott ,,forintos” passzt, aki élt is vele (7-5). Hátrányt védekezett ki a Pann­Ergy, amely után Bowen szorításból is beküldte a labdát a tatabányai kapuba (8-5).

A meccs befejező menete volt a mérkőzés legsimább nyolc perce, ugyanis a vendégeknek már sem erejük, sem tudásuk nem volt ahhoz, hogy akár csak ezen a különbségen megmaradjanak. A házigazda viszont egymás után gólozott: Stojanovic a jobb sarokba suhintotta a játékszert (9-5), aztán jött Lőrincz (10-5), 5:52 perccel a csata vége előtt teljes nyugodtság költözött a lelátóra, a nézőknek csak élvezniük kellett a mérkőzést. A Miskolctól még Misicnek, Stojanovicnak és Nagy Á.-nak (13-5) is lehetett tapsolni, illetőleg a cserében ismét lehetőséget kapó fiatal Vismegnek, valamint a Keresztúri büntetőjét kivédő cserekapusnak, Mizseinek. Annak viszont nem örült dr. Sike József, hogy Vadovics bordasérülést szenvedett, egyelőre nem tudni, mennyit kell kihagynia.

Vízilabda: jegyzőkönyv

PannErgy-Miskolci VLC –Tatabánya VSE 13-5 (2-1, 3-2, 3-2, 5-0)

Miskolc, 250 néző. V: Kovács Cs. T., Tordai G.

PannErgy-Miskolci VLC: Csoma – Banicevic (-), Bowen (2), Vadovics (2), Bedő (1), Lőrincz (2), Stojanovic (2). Csere: Mizsei (kapus), Vad L. (-), Nagy Á. (1), Misic (2), Hornyák (1), Szőke (-), Vismeg (-). Edző: dr. Sike József.

Tatabánya VSE: Jászberényi – Kolozsi (-), Keresztúri (-), Fazekas (), Márkus (), Kalanovics (3), Máthé (-). Csere: Kolarik (1), Korbán (-), Szentesi (-), Tamás (-), Hoppál (1), Kuncz (-). Edző: Zantleitner Tamás.

Gól/emberelőnyből: 13/5, ill. 12/1.

Gól/ötméteresből: 0, ill. 2/1.

Dr. Sike József: – Nehéz erről a mérkőzésről bármit is mondani, de úgy tartják, hogy az eredményjelző tábla nem hazudik. Nagyon sokat kellett dolgozni, hogy ekkora különbség alakuljon ki a felek között. A Tatabánya remek ellenfélnek bizonyult, játékosaim 7-3-nál azt hitték, hogy vége a találkozónak. Sok egyéni gondolat terheli még a fejeket, egyelőre nem a csapat az elsődleges. Zavart okozott, hogy Vadovics Viktort sérülés miatt ki kellett vonni a játékból.

Zantleitner Tamás: – Sokáig jól tartottuk magunkat, benne volt a mérkőzésben egy jóval szorosabb eredmény kialakulása is, de a végén felőröltek bennünket a miskolciak. Az első három negyedben kifejezetten jól tartottuk magunkat, de aztán fejben és fizikailag is elfáradtunk. A hazaiak rászolgáltak a győzelemre, nekünk sok tanulsággal szolgált a találkozó, rengeteg munkát kell még elvégeznünk.

