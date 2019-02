MVLC: Feldobott fővárosiak érkeznek a Keménybe

Eltelt egy hét, újabb mérkőzés következik a hét végén a miskolci élvonalbeli pólócsapat számára a B-csoportban, az alapszakasz 11. fordulójában. A „cápák” az előző körben magabiztosan nyertek a fővárosban az UVSE ellen (16-5).

Buta szabály

– A 11 gólos különbséget úgy értük el, hogy nem volt velünk Alex Bowen, aki az Egyesült Államok nemzeti együttesével játszott világbajnoki selejtezőt Brazíliában, illetve a mérkőzésen egy negyed után cserével kiállították a válogatott Nagy Ádámot – emlékeztetett dr. Sike József, a PannErgy-MVLC vezetőedzője. – Annyival jobbak vagyunk az Újpesttől, amennyit az eredmény mutat. Még annyi, azért történt a meccsen, hogy Vadovics Viktor az utolsó negyedben kapott egy ütést a szemére, mivel vérzett, le kellett cserélni, a kórházban három öltéssel varrták össze a sebet.

A szakvezetőnél külön is rákérdeztünk Nagy Ádám esetére, akit azért állítottak ki, mert „csúszott” a teste – mindezt egy jelzés után ellenőrizték a játékvezetők, s úgy ítélték meg, hogy a pólós vétett a vonatkozó szabály ellen.

– Szerintem ez egy buta szabály – tette hozzá a miskolciak szakvezetője. – Egyrészt ahány ember, annyi féle bőrtípus, nem kell ahhoz krém, hogy bárkinek a teste, háta csússzon. Ha a vízilabda már bőrtípusokat – amiben van száraz, normál és zsíros – különböztet meg, akkor baj van. Úgy gondolom, ilyen helyzetben jobb megoldás lenne, ha az adott játékost lecserélik, letörli magát, aztán visszamehet. Nem értem, miért kellett ilyen miatt kizárni egy válogatott játékost, egy ilyen meccsen.

Influenza is volt

A vezetőedző hozzátette, Bowen már visszaérkezett a selejtezőről, Nagy (aki mintegy két és fél negyedet játszott a németek elleni összecsapáson kedden Drezdában) kiállításának nincs hozadéka a mostani meccset illetően, míg Vadovics állapotáról az alábbiakat jegyezte meg:

– Könnyített edzéseket végzett – közölte dr. Sike József. – Majd a meccs előtt döntjük el, hogy játszik-e. Már annyit kapott pályafutása során, hogy gyorsan regenerálódik, a szem környéke egyébként is gyógyulékony. Bízom benne, hogy ha lehetőséget kap, akkor ez nem fogja hátráltatni. Egyébként az influenza csapatunkat sem kerülte el. Többek között engem sem, és masszőrünk, Szergej Uli­ganyec is csak szerdán csatlakozott be a munkába. Milicic és Csoma gyorsan átesett rajta, tehát mindent összevetve nem volt egy habkönnyű hetünk.

Nem lesz egyszerű

A mostani, Vasas elleni találkozóról így vélekedett a Pann­Ergy-MVLC szakmai munkájának irányítója.

– A Vasas is abba a kategóriába tartozik, mint az UVSE: le kell győzni, hiszen Budapesten is jobbak voltunk hat találattal – mondta határozottan dr. Sike József, ugyanakkor megjegyezte: – Ez nem lesz egyszerű, pontosan amiatt, mert pénteken edzettünk először együtt. A Vasas felszálló ágban van, ugyanis nemrég megnyerték a rangos utánpótláskupát, a Komjádi Kupát, de feldobta őket az is, hogy a múlt héten megverték a Debrecent, amivel megnyílt a lehetőség előttük, hogy bekerüljenek a felsőházba. A saját kezükbe került a sorsuk, ugyanis amennyiben a közös meccsünkön kívüli három mérkőzést megnyerik, nagy bravúrt hajthatnak végre. Biztos vagyok abban, hogy hajtani fognak ellenünk is, hiába papíron jobbak vagyunk, mint ahogy mi is hajtunk, amikor papíron tőlünk esélyesebb csapattal találkozunk.

ÉM-MI

Tények

Az idei, 2019-es vízilabda-világbajnokságot Kvangdzsuban, Dél-Koreában rendezik majd meg, mégpedig júliusban. A brazíliai selejtezőből, a férfiaknál a házigazdák, valamint az Egyesült Államok gárdája szerzett jogot az eseményen való indulásra.

