MVLC: Értékmérő és jó felkészülés a Magyar Kupában

Egy bajnoki és egy nemzetközi fellépés között a Magyar Kupában játszik a miskolci élvonalbeli pólógárda. Dr. Sike József vezetőedző együttese még szeptember végén, a hazai medencében megrendezett (egyik) csoportselejtezőn vívta ki a továbbjutást, a legjobb 8 közé kerülést azzal, hogy az első helyet megszerző Eger mögött a – még szintén továbblépést érő – második pozícióban zárt. A sors nem volt kegyes az MVLC-hez, ugyanis a párosítás alkalmával azt a Ferencvárost kapták ellenfélnek a negyeddöntőre, amely címvédő az Európa Kupában, és amelyben jó pár olimpiai bajnok található. A csata első felvonását pénteken 20.15-től rendezik a fővárosban, a visszavágót pedig vasárnap 16.00-tól a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában.

Amikor engedte

Még mielőtt ezen párharc szóba került volna, a borsodiak szakvezetője visszatért pár gondolat erejéig a szerdai, Pécs elleni, győztes bajnoki meccsre: arra, hogy a csapat jól védekezett, támadásban azonban sok helyzetet (közte büntetőket is) elhibázott, illetve arra, hogy a csapatkapitány, Misic, a baranyaiak akciója során, nem egyszer fennmaradt az ellenfél kapuja előtt, nem úszott vissza.

– Mindezt, a gyengébb támadás-befejezést annak tudom be, hogy a nagyobb tét nekünk volt ezen a mérkőzésen, mert mi egy felsőház-­várományos csapat vagyunk, s tudtuk, ha most győzünk, akkor szinte 99 százalék, hogy benn is vagyunk az első négyben, illetve ha a két csoportot nézzük, akkor a nyolcban. Borzasztóan sok kihagyott helyzetünk volt, ezt a jövőben nem engedhetjük meg magunknak… – adott magyarázatot az MVLC trénere, aki a második témára ezt mondta: – Azt gondolom, és ezt az ellenfelek is visszaigazolják, hogy hátrányban jól védekezünk. Ezt a figurát nem először csináltuk, és ezekből általában jól jöttünk ki, olyan nyolcvan százalékos hatékonysággal. Sasa olyan helyzetekben marad fenn, amikor azt a játék ritmusa engedi, látja, érzi, hiszen él a játékkal. Nem veszi elő futószalagon, de szerdán belefért.

Minimum egy góllal

Nyolc nap alatt – a soron következő két kupatalálkozóval együtt – négy meccset tudnak le a miskolciak, hogy ebben a nagy menetelésben mit lehet elvárni egy kőkemény, és tudásban nagyon magas szinten lévő Ferencváros ellen…

– Ha a számokat tisztán veszem, akkor úgy matekozok, hogy Budapesten lesz körülbelül tizenhat lövésünk, ezekkel kell majd a legjobban sáfárkodni, sokkal jobban, mint szerdán – osztotta meg mindezt lapunkkal dr. Sike József. – Az elképzelésünk körülbelül az, olyan lehet a Ferencvárossal szemben, mint amilyennel hozzánk jöttek hét közben a pécsiek. A PVSK elhitte, hogy nyerhet, de lett 4 gól a különbség. Sokszor mondtam már azt, hogy az úgynevezett kasztok között van ennyi különbség. A Ferencváros a legmagasabb kasztban van, mi a másodikban, tehát alaphelyzetben ők negyedenként minimum egy góllal jobbak. Erre nyugodtan lehet akár fogadni is, mert a Fradi ezt meg tudja csinálni. Persze, ebből lehet több, hat, hét, ha kinyílik az olló, de nem szeretnénk, ha nagyon kinyílna, fontos, hogy számszerűleg mi lesz a végeredmény, az összesítés. Szóval mi magunkban elhisszük, hogy lehet meglepetést okozni, aztán majd meglátjuk, hogy mi jön ki. Viszont: ez a két meccs értékmérőnek nagyon jó, felkészülésnek kiváló a Volgográd elleni EK-visszavágóra.

– Molnár István –

Magyar Kupa: negyeddöntők

Első mérkőzés

Péntek, 20.15: Ferencváros-PQS Waterpolo – PannErgy-Miskolci VLC

Szombat, 16.00: Kaposvári VK – ZF-Eger

Szombat, 18.00: Vasas Plaket – A-Híd-OSC-Újbuda

Szombat, 19.00: Racionet-Honvéd – Szolnoki Dózsa

Visszavágó

Vasárnap, 16.00: PannErgy-Miskolci VLC – Ferencváros-PQS Waterpolo

Vasárnap, 16.00: Szolnoki Dózsa – Racionet-Honvéd

Vasárnap, 18.00: ZF-Eger – Kaposvári VK

Vasárnap, 19.00: A-Híd-OSC-Újbuda – Vasas Plaket

