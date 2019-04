MVLC: Építkeznének a hajrára

Az 1–8. helyért zajló rájátszás utolsó előtti, 7. fordulójában szombaton 17 órától a fővárosi Komjádi uszodában az FTC-Telekom vendége lesz a PannErgy-Miskolci VLC OB I-es férfigárdája. A két együttes második meccsét vívja egymással ebben a szakaszban, március 9-én csak egygólos, 12–11-es zöld-fehér siker született az MVLC pálya­választása mellett.

Nem mindegy

– A célunk az, hogy ismételjük meg az akkor nyújtott teljesítményt – mondta dr. Sike József, a PannErgy-MVLC vezetőedzője. – Drámai volt az a mérkőzés, a játékunk, a hozzá­állásunk jó volt, szeretném ugyanezt látni ezúttal is. Azért a Ferencváros tavaly mindent megnyert, ők az aktuális Magyar Kupa-győztesek is, éppen bennünket vertek meg a döntőben, akkor viszonylag nagy különbséggel. A tét számukra nagyobb, hiszen még lehetnek elsők is, ám ehhez előbb minket kellene legyőzniük, aztán pedig minimum kettő góllal az előttük lévő OSC-t. Azért ahogyan egyik csapatnak sem, úgy a zöld-fehéreknek sem mindegy, hogy van-e pályaelőny vagy nincs, hogy abban a megszokott környezetben játszhatnak többször a folytatásban vagy egy idegenebb helyen.

A legnehezebb még előttük

A miskolciak az előző körben meglepetésre kikaptak a Budapest Honvédtól, ráadásul a Kemény Dénes Városi Sport­uszodában 7–6-ra, úgy, hogy szinte minden mutatóban elmaradtak a korábban hozottaktól.

– Valóban nem kalkuláltunk azzal, hogy pontot sem szerzünk a Honvéd ellen, főleg azok után, ami a budapesti mérkőzésen történt, érdekes pofon volt – utalt vissza a március 6-i, 13–7-es borsodi sikerrel végződött négyszer nyolc percre dr. Sike József. – Megvoltak nyilván annak is az okai, hogy az a meccs így végződött, közvetlenül a találkozót követően el is mondtam részletesen. Azóta ki is elemeztük a játékunkat, az egésznek az a tanulsága, hogy ha nem vagyunk elég jók, akkor van olyan lap abban a bizonyos pakliban, hogy a saját kasztunkba tartozó ellenfelektől is ki tudunk kapni. A mesékben szokott az elhangzani, hogy „jön a farkas, jön a farkas…”, aztán egyszer csak tényleg jön. Amennyiben egy pofon jöhet jókor, ez még jókor jött, megkaptuk a figyelmeztetést,hogy ha lehet, még egyszer ne vízilabdázzunk úgy, olyan formában…

A Ferencváros helyezéséről volt szó, az MVLC azonban se előrébb, se hátrébb nem tud már kerülni a hátralévő két körben, mint a jelenlegi ötödik pozíciója. Vagyis várhatja, hogy melyik klub lesz a 8., merthogy az elkövetkezendőkben majd velük fognak csatázni a miskolciak (majd a végső fázisban a 6-7. párharcának nyertesével).

– Tét mindig van, az FTC ellen a presztízsünk, illetve szeretnénk építkezni a bajnokság hátrelévő részére – tette hozzá mindehhez dr. Sike József. – A szezon legnehezebb ugyanis szakasza még előttünk áll. Az induláskor azt határoztuk el, hogy visszaszerezzük a nemzetközi kupaindulást érő helyet, s a helyosztók csak ezután következnek.

Vízilabda: május elsején

Jövő szombaton befejeződik ez a kör is a férfi OB I-ben. A miskolciak csoportjában az első négy helyen záró csapat az érmekért fog harcolni a továbbiakban, a második négyes pedig az 5–8. helyért. A versenykiírás értelmében ezen szakasz előtt a szakvezetőknek, játékosoknak nem lesz sok idejük a felkészülésre, ugyanis már május 1-jén megkezdődnek a csatározások. Az is biztos, hogy ezen a napon az MVLC fogadni fogja a nyolcadik helyen zárt riválisát.

