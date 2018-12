MVLC: Először a fináléban, ezüstérem lett a jutalom

Megyei, miskolci csapatként történelmének első Magyar Kupa négyes döntőjére, elődöntőjére készülődhetett a Pann­Ergy-MVLC gárdája, amelynek szombaton a BVSC-Zugló volt az ellenfele. Erre a csatára azok után került sor, hogy a fővárosi Komjádi uszodában előzőleg megrendezték az ,,előrehozott finálét”, az egyaránt bajnokesélyes FTC-Telekom, valamint az A-Híd OSC Újbuda együttesei között, amely párharc végül a ferencvárosiak négy gólos sikerével fejeződött be.

Nagy küzdelemben

A játékosállomány erőssége alapján dr. Sike József csapatának volt nagyobb sansza a győzelemre, a szakvezető egyébként a jegyzőkönyv beírásakor a fiatal helyi tehetségnek, Vismeg Zsombornak adta a 2-es számú sapkát, és nem a fővárosból nyáron érkezett Vad Leventének. Az első negyedet 2–2-re hozták le a felek, a budapestiektől Létay és Pásztor jegyzett gólt, a miskolciaktól Stojanovic, illetve Misic. A második felvonásban is nagy küzdelmet vívtak a csapatok, szintén döntetlennel: Török-dupla és Mészáros találat, valamint Stojanovic-dupla és Bedő-gól (5–5). A harmadik negyedben, a 19. percben elveszítette egyik, világbajnok centerét az MVLC, ugyanis Bedő cserével a kiállítás sorsára jutott. Ezen menetet ettől függetlenül egy ,,fával” nyerte a PannErgy, ugyanis Lőrincz két, illetőleg Bowen egy ,,dugójára, csak Létay és Sugár válaszolt. A döntés tehát az utolsó nyolc percre (vagy esetlegesen a büntetőkre) maradt. Mindkét gárda szeretett volna finalista lenni, a BVSC sem adta fel, s a hosszas gólcsendet a 29. perc végén Csapó törte meg, azonban 2:07 perccel a játékidő vége előtt Stojanovic negyedik találatával újból az MVLC került előnybe. Az utolsó percben kétszer is egalizálhatott volna a BVSC, ám ezeket a lehetőségeket elhibázták, így a borsodiak nyertek. A statisztika azt is mutatta, hogy amíg Csoma 57 százalékon védett (10/17), Györke 50 százalékon (10/20), viszont páran rossz lövőstatisztikát mutattak ezen a napon a miskolciak oldalán: Nagy Á. (0/3), Bowen (1/5), Vadovics (0/7), Lőrincz (2/6), viszont Stojanovic négy találatával kimagaslott a mezőnyből, s ez nagyban belejátszott a döntőbe kerülésbe.

Varga D. formában

Vasárnap nagyban módosultak az esélyek, ugyanis a több világsztárral is felálló, friss Szuperkupa-győztes Ferencvárosnak állt a zászló, amely a korábbiakban sosem kapott ki miskolci riválisától, bármilyen sorozatot tekintve. A szövetség megadta a módját a kupadöntőnek, óriási ledfal előtt vonultak fel a játékosok, egyenkénti bemutatás után. A MVLC-nél a csapat nagy része nem játszott még Magyar Kupa finálét, így kérdés volt, hogy a gárda miként viseli az ezzel járó terhet, nyomást, vagy esetleg felszabadultan pólózik. Varga D. kezdte a gólgyártást, nem ért vissza rá az embere (1–0), majd a borsodi előny maradt ki. Bowen nagyon kilőtte a felső sarkot (1–1), aztán Varga D. centerben is jól mozgott el őrzőjétől (2–1). Bedő is megmutatta, miként kell ezt csinálni (2–2), a Ferencváros pedig szintén elhibázta első fórját. Younger villant középen (3–2), Bowen a felső lécet találta el.

Egy blokkról lejövő labdát Jaksic továbbított a miskolci kapuba (4–2), ezt követően az első szünetig már nem változott az állás. A második negyedet félbe maradt támadások vezették fel, a védekezés működött. Csoma is mutatott be hárításokat, egyszer egy nagyon nagy bravúrt, mert közvetlen közelről kapta a lövést. Ki más, mint Varga D. használta ki a következő FTC-előnyt, hosszabb gólcsendet tört meg ezzel (5–2). Stojanovic szépen behúzta a játékszert a rövidbe (5–3), aztán kettős- és egyes emberhátrányt is kibekkelt az MVLC. Varga D. azonban formában volt, távolról már negyedszer ,,köszönt be” (6–3). Vadovics éppen őt szerelte gyönyörűen, nagy tett volt, Gárdonyié is, aki fogta Misic ziccerét.

Négy volt közte

A harmadik felvonás kezdetén Csoma hárított megint kettőt, Bedő harcolt ki fórt, Gárdonyi és a kapufa is a Ferencvárossal volt. Hátul nem volt probléma a PannErgynél, csak támadásban kellett volna több, pontosabb akció, felelősség vállalás, persze a népligeti bekkelés ellen nem volt könnyű. Beállt az eredmény, az egyik akciónál szabálytalanságot fújtak a bírók az MVLC-nél. A fekete sapkás borsodiak hátul jók voltak, csakhogy továbbra sem mentek a lövések, rossz százalékot hoztak. Varga D. ötödik, óriási bomba gólja azonban eldöntötte a kupa sorsát (7–3), bár még volt vissza bőven. Bowen szépített (7–4), Younger előnyben vállalta a nyolcadik találatot (8–4). Az utolsó játékrészben Vámos kihagyott egy büntetőt, de ez is belefért a fővárosiaknak. Milicic próbálkozása is középre ment, Gárdonyié lett, miskolci időkérés jött előnyben, kijátszották, de nem ment be ez sem. Sedl­mayer találata 9–4-et ,,ért”, Bowen sarokra tartó bombáját is lefülelte Gárdonyi. Sedl­mayer belejött (10–4), a visszalévő másfél percben még elhibázott egy újabb előnyt az MVLC, a ,,hazai” támadást kivédték Csomáék, Hornyák meg messziről mellé tüzelt. Negyedik OB I-es szezonjában került be az MVLC a Magyar Kupa döntőjébe, így a második hely különösen értékes, a miskolciak méltó partnerei voltak a zöld-fehéreknek.

Molnár István

Elődöntő

PannErgy-Miskolci VLC – BVSC-Zugló-MKB-Euroleasing 9–8 (2–2, 3–3, 3–2, 1–1)

Budapest, Komjádi uszoda, 800 néző. V.: Vogel G., Marnitz M.

MVLC: Csoma – Banicevic (-), Stojanovic (4), Bowen (1), Bedő (1), Lőrincz (2), Vadovics (-). Csere: Nagy Á. (-), Misic (1), Milicic (-), Hornyák (-). Edző: dr. Sike József.

BVSC: Györke – Mészáros (1), Pásztor (1), Várnai (-), Kovács P. (-), Létay (2), Csapó (1). Csere: Török (2), Ambrus (-), Sugár (1), Szabó Bendegúz (-), Lajkó (-), Mladoniczky (-). Edző: Szűcs Levente.

Gól/emberelőnyből: 7/2, ill. 8/4

Gól/ötméteresből: 0, ill. 1/1

Dr. Sike József: – Az idény leggyengébb játékát nyújtottuk, hogy így is nyerni tudtunk, abban talán a sors keze is benne van. A győzelemnek örülök, de a csapat teljesítményével egyáltalán nem vagyok elégedett, a valós tudásunk talán negyven százalékát nyújtottuk.

Szűcs Levente: – Apróságok döntöttek a mérkőzésen, a végén is küzdöttünk a döntetlenért, meg is voltak a lehetőségeink az egyenlítésre, de ezeket nem tudtuk kihasználni. A körülményekre egy szavunk sem lehet, de nem mondanám, hogy a jobb csapat nyert.

A másik elődöntőn: FTC-Telekom – A-HÍD OSC Újbuda 11–7 (2–3, 5–1, 3–2, 1–1). Gólszerzők: Varga Dénes (5), Younger (2), Sz. Mitrovic (1), Vámos (1), Német (1), Pohl (1), ill. Manhercz K. (2), Randjelovic (2), Hárai (1), D. Brguljan (1), Kovács G. (1).

Döntő

FTC-Telekom – PannErgy-Miskolci VLC 10–4 (4–2, 2–1, 2–1, 2–0)

Budapest, Komjádi uszoda, 1400 néző. V.: Kun, Csanádi.

FTC-Telekom: Gárdonyi – Sedlmayer (2), Vámos (-), Mezei (-), Jaksic (1), Varga D. (5), S. Mitrovic (-). Csere: Younger (2), Kállay (-), Jansik Sz. (-), Pohl (-), Német (-). Vezetőedző: Varga Zsolt.

PannErgy-MVLC: Csoma – Banicevic (-), Vadovics (-), Bedő (1), Lőrincz (-), Stojanovic (1), Szőke (-). Csere: Bowen (2), Misic (-), Nagy Á. (-), Milicic (-), Hornyák (-). Vezetőedző: dr. Sike József.

Gól/emberelőnyből: 2/9, ill. 2/10

Gól/büntetőből: 0/1, ill. 0

Varga Zsolt: – Ma két fáradt csapat játszott egymással, ugyanis mindkettő nagyon kemény elődöntőt vívott. A védekezésünk nagyon jó volt, kevés gólon tudtuk tartani a Miskolcot, amely ma Magyarországon ott van a négy-öt legjobb csapat között. Az elmúlt évek munkája meglátszódik náluk, nekünk nagyon fontos volt, hogy a Szuperkupa után a Magyar Kupát is megnyerjük.

Dr. Sike József: – Ennyivel jobb csapat a Ferencváros. Varga Dénes volt ma a balansz, a világ talán legjobb játékosa, akit nem tudtunk tartani. 7–4-nél volt arra esélyünk, hogy közelebb kerüljünk a Ferencvároshoz, de sajnos nem tudtunk. Elfáradtunk a mögöttünk hagyott fél évben, de soha rosszabb fél évet nem kívánok a klubnak. Van jövője a miskolci pólónak.

Bronzmérkőzést nem rendeztek.

A tények

A végeredmény: 1. FTC–Telekom, 2. PannErgy–Miskolci VLC (Alex Bowen, Bedő Krisztián, Bojan Banicevic, Csoma Kristóf, Fried Tamir, Hornyák Olivér, Lőrincz Bálint, Milos Milicic, Mizsei Márton, Nagy Ádám, Ognjen Stojenovic, Sasa Misic, Sisán Balázs, Szőke Szabolcs, Vad Levente, Vadovics Viktor, Vismeg Botond, Vismeg Zsombor. Vezetőedző: dr. Sike József. Másodedző: Kis István. Csapatvezető: Szergej Uliganyec. Szakmai vezető: Bachner András. Speciális képzés: Horkai György. Ügyvezető: Takács Gyula. Társadalmi elnök: Hercsik István), 3. A-HÍD OSC Újbuda, BVSC-Zugló-MKB-Euroleasing.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA