MVLC: Csak az utolsó percben dőlt el a meccs

A felsőházi rájátszás 5. fordulójában idei hatodik közös összecsapására készülődött a PannErgy-Miskolci VLC, illetve a Ferencvárosi TC-PQS Waterpolo, azt követően, hogy a hazai és a nemzetközi kupa után (ami 2, illetve 2 összecsapás volt), közben a középszakasz első körében is találkoztak már Budapesten (akkor a zöld-­fehérek 14-10-re nyertek).

Nem változtatott

Németé volt a meccs első találata, de Misic nem sokkal később egyenlített (1-1). Vámos emberfórban betalált, újra vezetett a Ferencváros (1-2), akiknél Szirányi jegyezte a harmadik gólt, centerből (1-3). A negyedből hátralévő három és fél percben már nem módosult az eredmény, hiszen mindkét oldalon kimaradtak a helyzetek, a lövések, ebben szerepük volt a kapusoknak is.

A második felvonásból már majdnem két perc is eltelt, mikor Pohl előnyből 1-4-re alakította az állást. Az MVLC is kapott egy újabb 6 az 5 elleni lehetőséget, és Bowen már akkor lőtt az FTC kapujába, amikor lecsengett a fór, de ez a tényen nem változtatott (2-4). Jaksic is jól koncentrált és jól is lőtt (2-5), majd a nagyszünetig már nem is változott semmi, maradt a háromgólos differencia a Varga-csapat javára.

Légiósok találatai

A harmadik menetet – mint utólag kiderült – sikerült megnyernie a pályaválasztónak, hiszen Halek akciógólja, valamint Bowen értékesített büntetője közé a Ferencváros csupán egy Madaras-lökettel tudott ,,beférkőzni”. Mindez dicsérte a PannErgy védekezését, és a 4-6 is teljes mértékben elfogadható volt miskolci szempontból.

A záró negyedben aztán már jobban termeltek a csapatok: Bowen formában volt és Misic sem kevésbé, a két légiós gólja, 4:30 perccel a dudaszó előtt, egált jelentett (6-6). Következett egy Jansik-Bowen gólpárbaj (7-7), ekkor már mindössze 1:20 perc maradt a találkozóból. 0:45-nél Vámos keze ,,sült” fórban (7-8), majd Halek lövése kimaradt, míg Varga Dénes 0:01-nél a végeredményt állította be (7-9).

A házigazdák feledtették a múltkori, BVSC elleni hazai botlást, és közel álltak ­ahhoz, hogy akár egy szép eredményt is elérjenek az ­Európa Kupa döntősével, címvédőjével, a magyar bajnoki aranyra (is) hajtó együttessel ­szemben.

Vízilabda: jegyzőkönyv

PannErgy-Miskolci VLC – FTC-PQS Waterpolo 7-9 (1-3, 1-2, 2-1, 3-3)

Miskolc, 200 néző. V.: Berki, Homonnai.

PannErgy-Miskolci VLC: Csoma – Nagy Á. (-), Bowen (4), Vadovics (-), Misic (2), Milicic (-), Halek (1). Csere: Kuzmenko (-), Hornyák (-), Berta (-), Sánta (-), Lukács (-). Vezetőedző: dr. Sike József.

FTC-PQS Waterpolo: Vogel – Madaras (1), Vámos (2), Jaksic (1), Varga D. (1), Mitrovic (-), Német (1). Csere: Sedlmayer (-), Manhercz (-), Szirányi (1), Nikic (-), Pohl (1), Jansik (1). Vezetőedző: Varga Zsolt.

Gól/emberelőnyből: 2/8, ill. 4/10.

Gól/büntetőből: 1/1, ill. 0.

Kiállítva (4 percre, brutalitásért): Madaras (23.).

dr. Sike József: – A BVSC-től elszenvedett vereség után azt kértem játékosaimtól, hogy térjünk magunkhoz. Úgy gondolom, hogy megfeleltek ennek a várakozásomnak. Szoros csatában, jó mérkőzést vívtunk a kiváló játékerőt képviselő Ferencváros ellen. Úgy vélem, hogy méltó partnerei voltunk az egyik bajnokesélyesnek. Jelentős különbség van a két csapat között, de most nem volt okunk szégyenkezésre.

Varga Zsolt: – Eddig hat mérkőzést játszottunk a Miskolc ellen, és kijelenthetem, hogy ezen tanúsították a legnagyobb ellenállást, kifejezetten jó teljesítménnyel rukkoltak elő. Nálunk öt-kettőig rendben mentek a dolgok, akkor viszont leálltunk, ráadásul megzavart bennünket a négyperces kiállítás is. Komoly nehézsé­geink támadtak és csak hatalmas küzdelemben sikerült megnyerni a találkozót.

