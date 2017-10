MVLC-bravúr Franciaországban: Veretlenül az EK-negyeddöntőbe

A férfi vízilabda Európa Kupa, 2. selejtező kör, C csoportjában pénteken döntetlent játszott az olasz Veronával a PannErgy-Miskolci VLC alakulata, amelyre szombaton a házigazda Pays D’Aix Natation várt. A magyar csapatból hiányzott Vadovics Viktor, aki az előző napon szenvedett szemsérülést.

A szombati franciaországi mérkőzés első negyede döntetlennel zárult, az MVLC góljait Bowen és Misic szerezte. A második felvonásban jól vízilabdázott a Sike-gárda, amely 3-1-re (a miskolci találatok Milicic, Misic és Nagy Á. nevéhez fűződtek) hozta ezen nyolc percet. A harmadik negyed felénél egyenlítettek a franciák (5-5), de innen egy 4-1-es szériát mutattak a borsodiak, a hálóba Misic kétszer, Bowen és Berta egyszer tudott betalálni (9-6). A zárómenetben aztán történt egy-két furcsaság: no nem az, hogy Misic ismét betalált (10-6), hanem az, hogy Milicic­nek behúztak egyet, vérzett az orra, de törlesztésért őt állították ki. A folytatásban zárkóztak a hazaiak (11-10), sorrendben pedig Lukács, aztán később Nagy Á. is kipontozódott – így csak egyetlen bevethető ember maradt az MVLC kispadján. Vukicevic 22 másodperccel a vége előtt előnyből 13-12-re módosította az eredményt, és 17 másodperccel a lefújást megelőzően időt kért dr. Sike József. A játékvezetők kevéssel ezt követően – mikor már a csapatok újrakezdték a játékot – kontrát fújtak a Miskolcnál, és az így megkapott labdából, 2 másodperccel a befejezés előtt Crousillat egyenlített (13-13).

– Meg tudtuk ismételni azt a bravúrt, hogy 2-3 gólos előnyt nem tudtunk megtartani. De ez betudható volt a fáradtságnak, illetve hogy Vadovicsra nem számíthattunk, olyan ez, mintha a sakkban levennék a futót vagy a bástyát, nem a parasztot… Nem foglalkozom a játékvezetéssel, arra figyelünk, hogy legalább két góllal verjük meg az oroszokat, és akkor bármilyen eredmény születik utánunk, továbbjutunk – értékelt, nyilatkozott lapunknak szombat este az MVLC trénere.

Kettő, és az elég

Igen, valóban, vasárnap a már biztosan búcsúzó, az előző két nap alatt pontot nem szerző orosz Csehov várt a miskolciakra. Az MVLC az első csoportselejtezőben is találkozott riválisával. Miskolcon, a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában Misicék 16-6-ra győztek, ezúttal egy ettől kisebb diadal is elegendő lett volna. A kétgólos különbség pedig azért volt fontos, hogyha később a franciák és az olaszok döntetlenre végeznek, akkor három csapat zárt volna öt-öt egységgel, viszont az MVLC több góllal verte (volna) a Csehovot, mint a hazai gárda (ők 11-10-et játszottak az oroszokkal). Misic és Sánta találatára csupán egy válasz érkezett az ellenféltől az első negyedben (2-1), majd a folytatásban is az MVLC diktálta a tempót, s Halek, Misic, továbbá Bowen góljaival 5-2-es előnnyel vonulhatott a nagyszünetre. A harmadik felvonásban volt már 8-3 is a Miskolcnak (Berta duplázott ekkor, és Misic is hozzápakolt újabb egyet), a záró nyolc percnek 8-5-ről indultak neki a küzdő felek. Az oroszok ugyan 4-3-ra megnyerték ezt a negyedet, ám Misic kettő és Berta „dugói” azt jelentették, hogy 11-9-re nyert a magyar csapat, és már arra sem kellett várni, hogy milyen eredmény születik a Pays D’Aix Natation – SM Verona záró összecsapáson. Az MVLC tehát már nyolc meccset lejátszott az Európa Kupában, és továbbra is veretlen – és nem mellesleg várhatja a negyeddöntő párosítását (a most továbbjutott négy csapathoz csatlakozik a BL-selejtező négy vesztes együttese).

Innentől már bravúr

A torna végén az alábbiakat mondta lapunknak a miskolciak vezetőedzője:

– Nagyon boldogok vagyunk, de ugyanakkor iszonyúan fáradtak is, mert 30 óra alatt kellett három nagyon kemény mérkőzést lejátszanunk – fogalmazott dr. Sike József. – Vasárnap megoldottuk a kötelező feladatot, amivel biztossá tettük a csoportból való továbbjutást. Azt gondolom, ez a csapat bebizonyította: alkalmas arra, hogy Magyarországot képviselje a nemzetközi porondon, mint második számú klub, az Európa Kupa címvédője, a Ferencváros mögött. Az eddigi hat győzelmünk és két döntetlenünk elmond mindent, az alapcélt, a két csoportkörből való továbblépést teljesítettük, innentől kezdve már minden bravúrnak számít.

– Molnár István –

Jegyzőkönyvek

Pays D’Aix Natation (francia) – PannErgy-Miskolci VLC 13-13 (2-2, 1-3, 3-4, 7-4)

Aix-en-Provence, 600 néző. V.: Duraskovic (montenegrói), Teixido (spanyol).

Pays D’Aix Natation: Noyon – Shiga (1), Khasz (2), Lothmann (-), Crousillat (2), Vukicevic (4), De Lera (4). Csere: Saux (-), Veron (-), Chauffour (-), Vandermeulen (-), Colodrovski (-). Vezetőedző: Alexandre Donsimoni.

PannErgy-Miskolci VLC: Csoma – Milicic (1), Misic (5), Bowen (3), Jakab (-), Berta (3), Halek (-). Csere: Kuzmenko (-), Lukács (-), Nagy Á. (1), Sánta (-). Vezetőedző: dr. Sike József.

Gól/emberelőnyből: 4/10, ill. 2/6.

Gól/büntetőből: 0, ill. 0.

Sturm Csehov (orosz) – PannErgy-Miskolci VLC 9-11 (1-2, 1-3, 3-3, 4-3)

Aix-en-Provence, 150 néző. V.: Teixido (spanyol), Draskovic (montenegrói)

Sturm Csehov: Makas – Emelianov (1), Vasilev (-), Nezhinski (1), Pronin (2), Usov (2), Kharkov (3). Csere: Hmelevskih (-), Zaikin (-), Lutsenko (-), Kuzmenkov (-), Suchkov (-). Vezetőedző: Sergej Rodionov.

PannErgy-Miskolci VLC: Csoma – Milicic (-), Misic (5), Bowen (1), Jakab (-), Berta (3), Halek (1). Csere: Kuzmenko (-), Lukács (-), Nagy Á. (-), Sánta (1). Vezetőedző: dr. Sike József.

Gól/emberelőnyből: 3/6 ill. 3/14.

Gól/büntetőből: 0, ill. 0.

További eredmények:

Pays D’Aix Natation – Sturm Csehov 11-10 (4-2, 1-3, 4-3, 2-2),

SM Verona (olasz) – Sturm Csehov 16-5 (4-0, 6-1, 4-2, 2-2),

Pays D’Aix Natation – SM Verona 7-14 (1-2, 2-6, 2-4, 2-2).

A C-csoport végeredménye

1. SM Verona 3 2 1 – 41-23 7

2. PannErgy-Miskolci VLC 3 1 2 – 35-33 5

3. Pays D’Aix Natation 3 1 1 1 31-37 4

4. Sturm Csehov 3 – – 3 24-38 0

Az első két helyezett csapat jutott a 8 közé.

A másik csoportban

A D-csoport küzdelmeit Budapesten rendezték meg.

Az eredmények:

Jadran Split (horvát) – CN Mataro (spanyol) 8-8,

Ferencvárosi TC – Primorac Kotor (montenegrói) 13-10,

CN Mataro – Primorac Kotor 9-8,

Ferencvárosi TC – Jadran Split 17-3,

Ferencvárosi TC – CN Mataro 11-4,

Primorac Kotor – Jadran Split 9-17.

A D-csoport végeredménye

1. Ferencvárosi TC 3 3 – – 41-17 9

2. Jadran Split 3 1 1 1 28-34 4

3. CN Mataro 3 1 1 1 21-27 4

4. Primorac Kotor 3 – – 3 27-39 0

Az első két helyezett csapat jutott a 8 közé.

A folytatás

Az Európa Kupa negyeddöntőjének sorsolását négy ebben a sorozatban indult együttes várja (Miskolc, Ferencváros, Verona, Split), akikhez szerdán este további négy együttes, a Bajnokok Ligája selejtezők vesztesei csatlakoznak, a főtáblára jutásért lejátszott visszavágók után, és az oda-visszavágós negyeddöntőket november 8-én és december 9-én rendezik meg.

A BL selejtezők szombaton lejátszott első meccseinek eredményei:

CN Marseille (francia) – Jadran Herceg Novi (montenegrói) 6-7 (3-2, 1-1, 1-3, 1-1)

Szpartak Volgográd (orosz) – A-Híd OSC-Újbuda 7-14 (3-5, 1-3, 1-4, 2-2)

AN Brescia (olasz) – Szintyez Kazany (orosz) 11-9 (3-1, 3-2, 4-2, 1-4)

Crvena zvezda (szerb) – CN Sabadell (spanyol) 6-6 (0-0, 0-2, 2-2, 4-2)

