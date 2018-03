MVLC: Bowen jó formája kellett a szorosabb meccsen

A felsőházi (1-8. hely) rájátszás 6. fordulójában szombaton a Debreceni VSE-vel csapott össze a PannErgy-MVLC együttese Miskolcon. Sánta nem számított a centerbejátszásra, így az első támadás kimaradt, a Debrecen kapufával nyitott, a kipattanó labdára mozduló Durikot pedig szerelték a házi­gazdák. Bowen már betalált Lévai hálójába (1-0), Durik másodszorra megcsinálta, amit meg akart (1-1). Bowen elhajolva tüzelt a bal sarokba (2-1), majd jó védekezés után Berta pattintott fölé. Fórban Misic rontott, míg Fejős gyönyörű csavarással egyenlített (2-2). Milicicet nem vették komolyan a hajdúságiak, bánhatták (3-2), a kék sapkás vendégek emberelőnyben a felső lécet „simították”.

Nem tudták becsapni

A második negyedet Vadovics próbálkozása és Lévai védése vezette fel, Süveges pedig lóba után pontosan célzott (3-3). Fórban Misic kapott jól húzásra egy labdát (4-3), később Nagy Á. lökete fejről ment mellé. Szétzilált DVSE-védelem mellett Vadovics a kapufa belső részét találta el, eddig nem nagyon ment a fiatal válogatott kerettagnak, aki már két személyi hibánál tartott. Durik 4-4-re hozta együttesét, de jött Bowen harmadik „fája” (5-4), aztán Berta (6-4). Csomát nem tudták becsapni a rövid oldalnál, később Bowen is kapufázott. 31.8 mp-cel a félidő előtt Vadovics lőtt önbizalomnövelő gólt (7-4), de a Debrecennek, Szőkének még volt válasza (7-5).

Ellépés 10-8 után

A nagyszünetben kapust cseréltek a vendégek, akik büntetőt kaptak: Macsi erősen lőtt, de gyengén, a lényeg, hogy mellé, de megismételtették a bírák, ekkor már a hálóban pihent meg a labda (7-6). Fórban Milicic jól bemérte a rövid sarkot (8-6), Fejős kiharcolta a második ötméterest, Vidovic nem hagyta ki (8-7). Bowen előnytalálattal jelentkezett (9-7), aztán egy „simával (10-7). Itt is, ott is volt labdaszerzés, illetve Obradovic-gól (10-8). Vadovics belejött, már múlt volt a rossz kezdés (11-8), majd kevéssel később Misicet szerelték hárman.

A befejező játékrész elején a centereket fogták jól a védők, Csoma meg a labdát fogta jól. Misic, ha nem volt sikeres akcióbefejezés, már nem úszott vissza, de maradt rajta ember a debreceni kapu előterében. Viszont a következő akciónál senki sem tudta lefogni a miskolci csapatkapitányt, remekül hámozta ki magát (12-8). Aztán Nagy Á. benézett középre, amivel becsapta a hajdúságiakat, mert a kapura célzott (13-8). Kettős előnyből Kállay szépített (13-9), majd a hazaiak együttes erővel vették el a labdát Duriktól. Bő két perc volt még a meccsből, az MVLC-siker nem forgott veszélyben. Bowen lőtte hatodik gólját (14-9), Süveges a másodikat (14-10). A poén Vadovics bejátszása után Misicé volt, így 15-10 lett a csata vége.

Sokkal szorosabb volt ez a meccs, mint a debreceni, amelyet 21-10-re nyert az MVLC, ezúttal jobban kellett harcolni a pontokért.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

PannErgy-MVLC – Debreceni VSE 15-10 (3-2, 4-3, 4-3, 4-2)

Miskolc, 250 néző. V.: Marjay, Berki.

PannErgy-MVLC: Csoma – Nagy Á. (1), Bowen (6), Vadovics (2), Sánta (-), Milicic (2), Halek (-). Csere: Kuzmenko (-), Hornyák (-), Berta (1), Jakab (-), Misic (3), Lukács D. (-). Vezetőedző: dr. Sike József.

Debreceni VSE: Lévai – Kállay (1), Durik (2), Vidovic (1), Macsi (1), Szőke (1), Obradovic (1). Csere: Kaszanyi (k), Smitula (-), Fejős (1), Somlai (-), Süveges (2), Boros (-), Fekete (-). Vezetőedző: Komlósi Péter.

Gól/emberelőnyből: 2/6, ill. 2/6

Gól/kettős emberelőnyből: 0, ill. 1/1

Gól/büntetőből: 0, ill. 2/2.

Dr. Sike József: – A debreceni meccsünk után is mondtam, hogy olyan eredmény egyszer fordul elő, nincs 11 gól különbség a két csapat között, de még öt sem, ez a mérkőzés lehetett volna szorosabb is. Árnyalattal jobb a játékosállományunk, de a Debrecen bizonyította, hogy nem véletlenül került be a felső házba.

Komlósi Péter: – Sokkal jobb és szorosabb mérkőzést játszottunk, mint otthonunkban. Adódtak felvillanásaink, de be kell látni, hogy a Miskolc remek csapat, kiváló játékosokkal. Igyekeztünk felnőni a feladathoz.

