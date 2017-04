MVLC – Az ötödik helyről folytatják a miskolci pólósok

A férfi vízilabda OB I középszakasz felsőházának (1–8. hely) záró, 8. fordulójában idegenben szállt vízbe szombaton a miskolci együttes. Helyzetekkel, lehetőségekkel indult az első negyed, de sokáig egyik csapat sem tudott a másik kapujába találni. Kósik fogott mindent, poszttársa, Meixner a felét, ami azt jelentette, hogy kétgólos előnyt kovácsolt össze az MVLC: előbb, 6 perc után Bowen rezegtetett hálót akcióból, aztán 44 másodperccel később ugyanő volt eredményes, szabaddobásból (0-2). Manhercz K. is egyenlő létszámban iratkozott fel gólszerzőnek, így 1-2-vel zárult ez a játékrész.

Háromgólos vezetés

A második felvonásban annyit nem kellet várniuk a nézőknek a „negyednyitó” találatra, mint az elsőben, csakhogy ennek nem örült a szegedi publikum (Bowen 1-3), ám Sedlmayer szépített emberelőnyben. Szűk három perce harcoltak a felek ebben a menetben, amikor Milicic volt szabálytalan, az ötméterest Manhercz K. értékesítette. Milicicnek jó napja volt, hiszen előbb sima játékhelyzetben gólozott, aztán pedig fórból, dr. Sike József időkérését követően nem tudták megfogni a hazaiak (3-5). Jakab volt a következő, aki betalált (3-6), aztán Contitech-pillanatok következtek: az újabb 6 az 5 elleni szituációból Vukiceviccel szemben nem tudtak jól védekezni a borsodiak. Hogy nem maradt meg a kétgólos miskolci vezetés, arról Manhercz K. tett, aki 6 másodperccel a dudaszó előtt „köszönt be” Kósiknak (5-6).

Belőtte a büntetőt

A folytatásra visszaérkezve Manhercz K. vitte hátán a Szegedet (6-6), Bowen értékesített egy büntetőt, ám Vukicevic centerben 7-7-re módosította az állást. Nagyon együtt mozgott a két együttes, előny (Milicic, 7-8), egyenlítés (Vukicevic, 8-8), előny (Manhercz K., 9-8), egyenlítés (Milicic, 9-9), a végső szó ezen negyedben Sántáé volt, vagyis 10-9 állt az eredményjelzőn.

A befejező játékrészben a továbbra is káprázatosan pólózó Milicic megint remekül célzott (10-10), Sedlmayer sem kevésbé, előnyből (11-10). Éles volt a végjáték, 3:19 perc volt vissza, mikor egy kipattanó labdát váltott gólra Milicic. Misicet cserével kiállították, de Miklós győzelmi helyzetbe hozta az MVLC-t (11-12). Manhercz K. is kiment cserével, Hornyák és Bowen sem biztosította be a sikert, ehelyett Vukicevic 3 mp-el a vége előtt belőtt egy büntetőt (12-12).

A Vasas ellen

Az alsó négyes végeredményét szintén befolyásoló mérkőzés, a Vasas – BVSC csata végeredménye 9-9 lett, így eldőlt, hogy az MVLC az 5–8. helyért zajló párharc első szakaszában mint ötödik, a nyolcadik Vasassal találkozik. Az egyik fél 7 pontjáig tartó ütközet 3-3-ról indul, ugyanis az egymás elleni eredmények úgy alakultak, hogy előbb a miskolciak nyertek Budapesten, aztán az angyalföldiek Miskolcon.

– Molnár István –

Jegyzőkönyv

ContiTech Szeged Diapolo – PannErgy-Miskolci VLC

12-12 (1-2, 4-4, 5-3, 2-3)

Szeged, 200 néző. V.: Rubos, Bene.

ContiTech Szeged Diapolo: Meixner – Sánta (1), Pellei (-), Sedlmayer (2), Kiss Cs. (-), Manhercz Á. (-), Chilkó (-). Csere: Illés (-), Manhercz K. (5), Vukicevic (4), Nagy M. (-). Vezetőedző: Varga Péter.

PannErgy-MVLC: Kósik – Hornyák (-), Vadovics (-), BOWEN (4), MILICIC (6), Halek (-), Lukács D. (-). Csere: Misic (-), Jakab (1), Lukács Á. (-), Miklós (1), Szabó R. (-). Vezetőedző: dr. Sike József.

Gól/emberelőnyből: 5/14, ill. 1/9.

Gól/ötméteresből: 2/2, ill. 1/1.

Varga Péter: – Sajnos, nem tudtunk győzelmet szerezni a középszakaszban. Készülünk a BVSC ellen.

Dr. Sike József: – Büszke vagyok a csapatra. Ezzel az eredménnyel bebiztosítottuk az ötödik helyünket, így minden a saját kezünkben van.

