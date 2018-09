MVLC: Az öt ellen harminc kell

A Magyar Vízilabda Szövetségben hétfőn elkészítették a férfi OB I-es bajnokság csoportbeosztásait a 2018/2019-es szezont illetően, de kiderült az is, hogy mikortól és meddig tart a sorozat. A csapatokat az előző bajnokság végeredménye alapján, párosával sorolták be a csoportokba. A tavaly 6. helyet szerző megyei reprezentáns, a PannErgy-Miskolci VLC a Szolnokkal (2.), az OSC-vel (4.), a Debrecennel (8.), a Kaposvárral (9.), a Vasassal (12.), a Tatabányával (14.) és az Újpesttel (osztályozó győztese) került össze.

Május 1-jén indul

A bajnokság lebonyolítása megegyezik az előző szezonbelivel: a tizenhat csapat az alapszakaszban két nyolcas csoportban játszik körmérkőzéses rendszerben, majd a középszakaszban a csoportok 1–4. és 5–8. helyezettjei mérkőznek egymással, aztán következik a rájátszás az 1–4., az 5–8., a 9–12. és 13–16. helyekért. Az alapszakasz a tervek szerint október 3-tól 2018. február 23-ig tart, a középszakasz 2018. március 2-től április 24-ig, a rájátszás pedig május 1-jén kezdődik. A szövetségben történteket így kommentálta dr. Sike József, a miskolciak vezetőedzője:

– A beosztással minden rendben van – fogalmazott. – Azon filozofálni, hogy jó, vagy nem jó, nincs értelme, annál is inkább, mert ha el akarjuk érni a célunkat, és be akarunk kerülni a négy közé, akkor az úgynevezett négy nagy csapattal meccselni kell. Bennünket a harmadik kalapból húztak, ami azt jelenti, hogy a mögöttünk lévő öt csapattól nem lehetünk rosszabbak. Mondom, van egy dédelgetett álmunk, amihez kellene a Szolnoktól és az OSC-től is pontokat rabolni, hiszen az később számítani fog, a többi találkozón pedig 30 pontot lehet maximum gyűjteni, az a terv, hogy ezt meg is tegyük. A miskolciaknál hír az is, hogy a hétvégén befejeződött németországi Világkupán Nagy Ádám aranyérmet szerzett a magyar válogatottal, Ognjen Stojanovic bronzérmes lett a szerb csapattal, míg Alex Bowen a 6. helyen végzett az Egyesült Államok alakulatával. Mindhárman hétfőn este csatlakoztak a kerethez, hiányzó viszont Milos Milicic, aki az egyik szentesi edzőmeccsen szenvedett állkapocscsont-törést, ő a jövő héten szállhat vízbe. A klubnál örömöt váltott ki az a tény is, hogy fiú országos utánpótlás-bajnokságban az MVLC kivívta a legmagasabb osztályban, a felső házban való indulás jogát.

A Magyar Kupáról

Arról, hogy a Magyar Kupa idei sorozata hogyan és miként zajlik majd, egyelőre semmit sem tudni, annak ellenére, hogy például egy éve, 2017. szeptember 23–24-én már sor került a selejtezőre, ahonnan a csoportok első és második helyezettje jutott be a legjobb 8 közé. A szövetség honlapján nem található versenykiírás a sorozattal kapcsolatban, az informális hírek alapján egyelőre az biztos, hogy decemberben bonyolítanák le a négyes döntőt. Arról már korábban írtunk, hogy miként már nem egy alkalommal, a miskolciak a dr. Kemény Dénes városi sportuszodával ismét szívesen lennének házigazdái az egyik csoportnak, a meccseknek.

Molnár István

A beosztások

A csoport: Ferencváros, Eger, BVSC, Honvéd, Pécs, Szentes, Szombathely, KSI.

B csoport: Szolnok, OSC, PannErgy-Miskolci VLC, Debrecen, Kaposvár, Vasas, Tatabánya, UVSE.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA