MVLC: Az elsőn vagy a másodikon

Újabb fejezetéhez érkezett a miskolci vízilabdaélet klubszinten, ugyanis férfi és női válogatott találkozók, bajnoki, valamint Magyar Kupa-selejtezőket követően csütörtöktől vasárnapig egy nemzetközi klubsorozat, az Európa Kupa képviselői szállnak vízbe a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában.

Négy-négy tovább

Mindezt egyrészt annak köszönhetően, hogy a Pann­Ergy-Miskolci VLC együttese tavaly – második élvonalbeli szezonjában – az 5. helyet érte el az OB I-ben, amivel jogot szerzett arra, hogy az Európában második számú tornának számító EK-ban elinduljon, valamint másrészt annak, hogy a LEN, a kontinentális szervezet a borsodi megyeszékhelynek adta az első selejtezőkör egyik csoportját. A másik, a B-csoport tagjai az olaszországi Veronában harcolnak meg egymással. Az ottani mezőny: FTC-PQS (magyar), Sport Management Verona (olasz), Jadran Split (horvát), Montpellier (francia), OSC Potsdam (német), Pays d’Aix Natation (francia), ZPC Amersfoort (holland). Mindkét csoportból négy-négy gárda juthat tovább a legjobb 8 közé.

Nem kérdés

– Az OB I-be való feljutás, a bajnoki ötödik hely és a Magyar Kupa-továbbjutások után ismét történelmet írt a miskolci póló, hiszen hivatalos klubtornára első alkalommal kerül sor a városban, itteni klubcsapat először lép ki a nemzetközi színtérre – hangsúlyozta Bachner András, a PannErgy-MVLC szakmai vezetője. – Ez egy nagyon nagy dolog, ismerve a magyar bajnokság erejét, színvonalát, hiszen az OB I a világ legerősebb bajnoksága, itt kivívni a nemzetközi indulást, több, mint figyelemre méltó. Úgy gondolom, mind mentálisan, mind fizikálisan felkészült a csapat erre a sorozatra, az Európa Kupára, méltóak akarunk lenni a magyar vízilabda hagyományaihoz, azt akarjuk öregbíteni. A továbbjutás nem kérdés, az elvárás az első két hely valamelyikének a megszerzése, a további sorsolás szempontjából ugyanis jobb pozíciót jelentene ez a két helyezés. Ellenfeleink közül a Kotorban négy felnőtt montenegrói válogatott van, illetve számos junior válogatott, az oroszoknál nagyjából hasonló a helyzet, erősek a fiataljaik. A Mataro is magas szintet képvisel, az erőviszonyok alapján a kassaiak és a hannoveriek nem fognak beleszólni a továbbjutás kérdésébe, de senkit sem becsülünk le. Szoros csatákat várok, azt hiszem, az a négy játékos, akit pihentettünk az Eger elleni Magyar Kupa-­mérkőzésen, maximálisan regenerálódott, és ők, a többiekkel együtt egy célratörő, eredményes, jó vízilabdát fognak mutatni a nézőknek.

Arról már korábban írtunk, hogy a miskolciak a második kör megrendezésére jelentkeztek (ezt be is írták jelentkezési lapjukon), de a LEN, a nemzetközi szervezet végül már az első körre bizalmat szavazott az MVLC-nek mint házigazda. Mindez azt jelenti, hogy a hazaiakat nem számolva mintegy 110-120 vendég érkezik a városba: játékos, edző, csapatvezető, bíró…

Ingyenes a belépés

– Nagy vizsga ez számunkra a LEN képviselői előtt, ezért ezúton is megkérek minden szurkolót, hogy a sportszerűség határain belül viselkedjen az uszodában – fogalmazott Bachner András. – Amennyiben hasonlóan sikeresen tudjuk folytatni a bajnokságban, mint eddig, a jövőben is szeretnénk rendezni ilyen nemzetközi klubeseményt, ami jó a városnak, a csapatnak és a szurkolóknak is csemege.

Nézőknek a belépés ingyenes, a helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. A nézőtér ezúttal kibővül nemcsak az első, hanem a második emelet megnyitásával is.

– Molnár István –

A selejtező programja

Résztvevők

1. selejtezőkör, A-csoport:

Primorac Kotor (montenegrói),

CN Mataro (spanyol),

Sturm Csehov (orosz),

Hornets Kosice (szlovák),

PannErgy-MVLC (magyar),

White Sharks Hannover (német).

Szeptember 28., csütörtök

16.00: White Sharks Hannover – Hornets Kosice

17.45: Primorac Kotor – CN Mataro

19.30: PannErgy-MVLC – Sturm Csehov

Szeptember 29., péntek

16.00: Hornets Kosice – Primorac Kotor

17.45: Sturm Csehov – White Sharks Hannover

19.30: CN Mataro – PannErgy-MVLC

Szeptember 30., szombat

9.00: PannErgy-MVLC – White Sharks Hannover

10.30: Sturm Csehov – Primorac Kotor

12.00: Hornets Kosice – CN Mataro

17.00: Hornets Kosice – Sturm Csehov

18.30: Primorac Kotor – Pann­Ergy-MVLC

20.00: White Sharks Hannover – CN Mataro

Október 1., vasárnap

10.00: CN Mataro – Sturm Csehov

11.30: White Sharks Hannover – Primorac Kotor

13.00: PannErgy-MVLC – Hornets Kosice

