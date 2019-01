MVLC: Az ellenfélnél nincs kényszer

Legutóbb két hete vívott OB I-es bajnoki meccset a miskolci férfiegyüttes, amely Tatabányán nyert 11-5-re. A gárda azóta készült a most hét végi, következő megméretésre, miközben a héten két edzőmeccset is letudott Nagyváradon.

– Az előnyök, hátrányok gyakorlásán volt a hangsúly ezeken az összecsapásokon, míg az elmúlt két hétben azon, hogy visszajöjjünk arra a szintre, ahol az ünnepek előtt voltunk – mondta dr. Sike József, a PannErgy-MVLC vezetőedzője, aki röviden visszatért még a tatabányaiak elleni ütközetre. – A TVSE a csata elején nagyon lelkesen játszott, azon körülményei között, amihez hozzá van szokva, ellentétben velünk. Vezettek is 4-2-re, aztán fokozatosan feljavultunk, átvettük az irányítást, és egy 9-1-es sorozattal biztosan győztünk.

Feltörekvő fiatalok

A miskolciak szombaton Budapestre, a Komjádi uszodába mennek, ahol 11.45-től az UVSE-Hunguest Hotels ellen szállnak vízbe.

– Mi ugyan este fél nyolctól rendezzük a saját meccseinket, de igazából nem számít, hogy most délelőtt van a találkozó. Nagyváradon az egyik összecsapásunk is délelőtt volt, és semmilyen negatív hatást nem eredményezett – közölte dr. Sike József. – Ha akkor így reagált a játékosok teste, akkor nem hiszem, hogy most másként fog… Az Újpest feltörekvő fiatal csapat, edződnek az utánpótlás-bajnokságokban, az OB I-ben pedig fejlődnek. Náluk eredménykényszer nincs, csak fejlődési kényszer. Hazai környezetben 14-7-re nyertünk, most is be kell gyűjteni a három pontot.

Sapka Vismegnek

Az MVLC-vel kapcsolatos hír, hogy Marcz Tamás szövetségi kapitány kijelölte a jövő keddi, Németország elleni Világ­liga/Európa Kupa-összecsapáson játszó keretét, amelyben a miskolci Nagy Ádám is helyet kapott. Ugyanakkor a napokban Brazíliában, Sao Paulóban vesz részt világbajnoki selejtezőn az Egyesült Államok válogatottjával Alex Bowen.

– Örülünk, hogy Ádám ott lesz a válogatottal, ő egy univerzális pólós, akire gyakorlatilag minden poszton számíthat a szövetségi kapitány – reagálta minderre dr. Sike József. – A mai bajnoki után nem jön velünk vissza Miskolcra, ugyanis hétfőn reggel már utazik a többiekkel. Bowen hétfőig van Brazíliában és 30-án már itt lesz, úgyhogy a február 2-i, Vasas elleni hazai mérkőzésen már újra számolhatok vele.

A szakvezető elárulta, szokás szerint sapkát kap Vad Levente a mai 4×8 percre, míg Bowen ,,hiánya” miatt a fiatal Vismeg Zsombor is.

ÉM-MI

A németek elleni keret

Kapusok: Nagy Viktor (Szolnok), Vogel Soma (FTC).

Mezőnyjátékosok: Bátori Bence (Szolnok), Erdélyi Balázs (OSC), Hárai Balázs (OSC), Jansik Dávid (Szolnok), Jansik Szilárd (FTC), Manhercz Krisztián (OSC), Mezei Tamás (FTC), Nagy Ádám (MVLC), Pohl Zoltán (FTC), Vámos Márton (FTC), Zalánki Gergő (Szolnok).

