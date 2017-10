MVLC: A másodikból is továbbmennének az Európa Kupában

A közelmúltban, 2012 tavaszán alapított klub, a Miskolci VLC történetében először jutott ki a nemzetközi kupaporondra (korábban erre egyik helyi pólóegyüttes sem volt képes), annak köszönhetően, hogy az előző OB I-es bajnokságot az 5. helyen zárta. A borsodiak kiválóan mutatkoztak be a második számú kontinentális sorozatban, az Európa Kupa 13 csapatos mezőnyében, ugyanis a csoportselejtező első fordulójában, hazai környezetben megverték az orosz Sturm Csehovot, a spanyol CN Matarot, a német WS Hannovert, a montenegrói Primorac Kotort, illetve a szlovák Hornets Kosicét is, s így az első helyen léptek tovább. A második csoportselejtező körben péntektől vasárnapig Franciaországban szerepel a miskolci együttes, ahol a házigazda Pays D’Aix Natation, az olasz SM Verona, továbbá a volt csoporttárs Csehov lesz az ellenfelünk a továbbjutást érő első két hely eléréséért zajló küzdelemben.

Ketten kimaradtak

– Az, hogy Aix-en-Provence-ben csupán három meccsünk lesz és nem öt, mint a hazai selejtezőn, szakmai értelemben véve könnyebbség – fogalmazott még az elutazás előtt dr. Sike József, a PannErgy-MVLC vezetőedzője. – A Csehovval semleges környezetben küzdünk majd, s úgy érzem, több az esélyünk. A francia csapatról csak hallottunk, de nem ismerjük őket, úgy gondolom, ezen a mérkőzésen dőlhet el a továbbjutás. A Verona elleni meccset is háromesélyesnek érzem… Ők tavaly a BL-selejtezőben győzték le az Egert Egerben, aztán az Európa Kupába átkerülve kiverték a BVSC-t, és a döntőbe jutásért zajló párharcban összesítésben csak egy góllal maradtak alul a Nagyváraddal szemben. Itt nem lesz olyan, hogy könnyű mérkőzés, minden egyes helyzetért, gólért nagy küzdelem várható…

A csapat az első fordulóban megmutatta, hogy mire képes, de azért megkérdeztük a szakvezetőtől: csalódottak lennének-e, ha mégsem sikerülne a továbbjutás?

– Ha úgy esünk ki, hogy mindent megtettünk, akkor nem leszek én sem csalódott és a csapat sem – mondta dr. Sike József. – De ha úgy, hogy nem tettünk meg mindent, akkor csalódott leszek… Ha nem tudjuk odatenni magunkat legalább 70–80 százalékon és kikapunk egy olyan csapattól, amelyet mögöttünk jegyeznek, akkor az természetesen kudarc lenne. Aztán lehet, hogy valaki „űrvízilabdával” rukkol elő, és olyan teljesítményt ad le, akkor majd gratulálni kell és szépen hazajönni.

Mivel az EK-ban csak 13-an szállhatnak medencébe, az MVLC 15 fős keretéből – a vezetőedző döntésének értelmében – Hornyák Olivér és Dőry Farkas nem kap ezúttal lehetőséget.

Nincs fehér zászló

A PannErgy-MVLC csapatkapitánya, a montenegrói (de egy ideje magyar állampolgársággal is rendelkező) Sasa Misic már elmondhatja magáról, tudja, milyen érzés megnyerni egy sorozatot. A center ugyanis tagja volt a 2010-ben (éppen) Európa Kupát nyerő Akademija Cattaro Kotornak, amely az olasz Savonával szemben szerezte meg az aranyérmet.

– Nagyon szép emlék az a győzelem, volt magyar csapattársam is, a kétszeres olimpiai bajnok Varga Tamás, akivel utána együtt jöttünk a Ferencvárosba – emlékezett vissza Sasa Misic. – Párhuzamot vonni nemigen lehet az akkori Kotor és a jelenlegi miskolci csapat között, de nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan most játszunk. Mi, játékosok dolgozunk, csináljuk, amit az edző mond, ő mindent megtesz azért, hogy jó eredményeket érjünk el. Bízom magunkban, hogy el tudjuk csípni az első vagy a második helyet, egyáltalán nem úgy megyünk Franciaországba, hogy kitesszük a fehér zászlót és előre megadjuk magunkat… A Sturmot ismerjük, itthon jobbak voltunk tőlük, de most újra bizonyítani kell ellenük, de nem verhetetlen a francia gárda és a Verona sem… Ha azt tudjuk mutatni, amit tudunk, akkor nem hiszen, hogy baj érhet bennünket.

Vízilabda: férfi Európa Kupa, C-csoport

A férfi vízilabda Európa Kupa, 2. selejtezőkör, C-csoportjának programja, Aix-en-Provence

Péntek,

18.00: PannErgy-Miskolci VLC – SM Verona (olasz),

PannErgy-Miskolci VLC – SM Verona (olasz), 20.00: Pays D’Aix Natation (francia) – Sturm Csehov (orosz).

Szombat,

17.00: SM Verona – Sturm Csehov,

SM Verona – Sturm Csehov, 19.00: PannErgy-Miskolci VLC – Pays D’Aix Natation.

Vasárnap,

9.00: Sturm Csehov – PannErgy-Miskolci VLC,

Sturm Csehov – PannErgy-Miskolci VLC, 11.00: Pays D’Aix Natation – SM Verona.

