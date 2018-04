MVLC: a Honvéd ellen a rájátszás első körében

A hétvégén befejeződött a férfi OB I-es bajnokság második köre, amelyben már külön szerepeltek az 1-8., illetve a 9-16. helyért küzdők. A PannErgy-Miskolci VLC csapata az első nyolcasban volt, és nyolc meccset vívott február 25. és április 21. között, ezek közül kettőt megnyert, hatot pedig elveszített.

Egy siker kell

A gárda az ötödik helyen kezdte ezen szakaszt, amelyet végül a hatodik pozícióban zárt. A két helyezés között az a különbség, hogy amíg az ötödik BVSC most, illetve a helyosztón is pályaelőnyben játszhat, addig az MVLC a héten kezdődő, Honvéd elleni párharc esetében élvezi a pályaelőnyt, ám ha továbbjut, és a BVSC is, akkor mindez a budapesti vasutasokat illeti majd meg. De visszatérve a rájátszásra: a PannErgy tehát a Racionet Honvéd ellen, szerdán 19.30-tól a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában kezdi az egyik fél 7 pontjáig tartó „menetet”, méghozzá 4–1-ről. Misicék ugyanis még az alapszakaszban egyszer megverték (11-6) a budapestieket, egyszer pedig döntetlenre (9-9) végeztek velük. Mindez azt jelenti, hogy amennyiben Bowenék holnap újfent győznek, akkor készülhetnek a csatára az 5. helyért.

ÉM-MI

Végeredmény, második szakasz

1. FTC PQS Waterpolo 22 21 – 1 331-148 63

2. Szolnoki Dózsa 22 20 – 2 335-146 60

3. ZF-Eger 22 18 1 3 268-155 55

4. A-Híd OSC Újbuda 22 15 – 7 220-157 45

5. BVSC-Zugló 22 11 1 10 217-210 34

6. PannErgy-Miskolci VLC 22 10 2 10 232-194 32

7. Racionet Honvéd 22 9 2 11 183-212 29

8. Debreceni VSE 22 6 2 14 201-270 20

