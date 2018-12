MVLC: A históriás könyvben lenne

Az idei férfi Magyar Kupa négyes fináléjában, a szombati elődöntőben 14 órától A-Híd OSC-Újbuda– FTC-Telekom, majd 15.45-től BVSC-Zugló–PannErgy-Miskolci VLC összecsapásokat rendeznek a fővárosi Komjádi uszodában. Borsodból, a megyeszékhelyről még sosem jutott el csapat a kupa ezen szakaszáig, vagyis történelmi az MVLC bejutása – valamint már biztos bronzérme, ha ugyanis holnap kikapnának a fővárosi vasutasoktól, megkapnák a harmadik helyért járó medáliát, ugyanis bronzmeccset nem rendeznek vasárnap, csak döntőt, 16 órától.

Bármi történhet

Bachner András szakmai vezető hangsúlyozta, hogy az eddigi kupaeredmény, a négybe való bejutás történelmi jelentőségű, hozzátéve azt is: örülnek annak, hogy a korábbiakkal ellentétben a kétmeccses negyeddöntőben, a sorsoláskor melléjük állt a szerencse (a Debreceni VSE-t kapták és kiverték), valamint az elődöntőben is komoly sanszuk van a BVSC-Zuglóval szemben.

– A döntőbe kerülés fantasztikus teljesítmény lenne, és egy összecsapáson aztán bármi történhet – közölte Bachner András. – Úgy megy oda a csapat, hogy ,,…adják ide nekik az oroszlánt is…”. Szóval én nagyon hiszek benne, hogy döntőt vívunk… Azt is szeretném elmondani, hogy az utánpótlás, a 21 éven­aluliak kupájában, a Komjádi Kupában ott vagyunk a 8 között, a négybe kerülésért a Szolnok lesz az ellenfelünk.

Dr. Sike József, a Pann­Ergy-MVLC vezetőedzője úgy fogalmazott, a kupák sajátossága, hogy egy úgynevezett kiscsapat is érhet el jó eredményt. Hozzátette azt is, hogy a másik három négyes döntős fővárosi gárda 100 éves pólós múlttal, nagy hagyománnyal rendelkezik, szemben a miskolciakkal, akik három és fél éve vannak az OB I-ben.

A külsőekre is

– Semmivel sem vagyunk rosszabbak, kevesebbek tudásban, mint a másik három csapat – nyilatkozta ezt is dr. Sike József. – Válogatott már a kapusunk, Csoma Kristóf, a centereink, Sasa Misic és Bedő Krisztián világbajnoki helyezettek, az egyik oldalunkon Alex Bowen és a Vadovics Viktor, a másikon Ognjen Stojanovic és Lőrincz Bálint, míg Nagy Ádám, Milos Milicic és Bojan Banicevic kiválóan védekezik… A Ferencváros, az Európa Kupa-győztes a Szuperkupa döntőn legyőzte a BL-győztes görög Olympiakost, vagyis tekinthetjük őket jelenleg a világ legjobb klubcsapatának. Az OSC szárnyal, mint egy luxus yacht, kiválóan erősítettek a nyáron, ők is szeretnék megnyerni a kupát, akár csak az FTC. A BVSC búcsúzott a nemzetközi kupától, a bajnokságban begyűjtöttek két olyan vereséget, amely nem várt volt, és amik miatt veszélybe került a felsőházi tagságuk. De hol javítsanak, ha nem most, a kupában? Nagyon fontos lesz ellenük az alkalmazkodási készség, és a felkészültség, minden külső körülményre. A motivációnk az: ha valaki 50 év múlva előveszi az idei sportos históriás könyvet, akkor abban benne lehet, hogy 2018-ban a Miskolc döntőt játszott a kupában.

Sasa Misic, az MVLC csapatkapitánya azt mondta: mindent megtesznek majd a vízben, úgy az elődöntőben, és remélhetőleg a döntőben is. ,,Egy ilyen helyzetben van nyomás rajtunk, játékosokon, de ez ezzel jár együtt. De ezt megoldjuk, mert sok tapasztalt és tehetséges fiatal játékosunk van.”

Molnár István

Új társadalmi elnök

Az eseményen bejelentették azt is, hogy az eddigi társadalmi elnök, Bachner András helyét Hercsik István, a Mento Környezetkultúra Kft. ügyvezetője veszi át. Bachner András marad a PannErgy-MVLC-nél, de már ,,csak” szakmai vezetői szerepkörben. ,,A vízilabda klub példaértékűen építkezik 2012 óta, ami bármilyen szponzornak vonzó lehet. Világos koncepció alapján dolgoznak és bár olyan sok pénz nincs, de van tudás, és van hit. A kapcsolatunk több mint 5 évre nyúlik vissza, amibe kicsit félve mentünk bele, de kiderült, hogy a klub vezetése megbízható, nyitott, a gazdálkodás transzparens, átlátható. Megtisztelő, hogy olyan emberekkel dolgozhatok együtt, mint Horkai György, vagy Kis István. Elkezdtünk egy új szervezeti struktúrát kialakítani, olyat, mint ami a nagyobb kluboknál van, és működik” – mondta Hercsik István, akinek a stratégia meghatározása mellett feladata lesz a financiális háttér segítése, a társadalmi kapcsolatok erősítése, valamint a protokoll is.

