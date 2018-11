MVLC: A 2017-es BL-győztes lesz a vendég

A férfi OB I B-csoportjában jelenleg két csapat nyerte meg az eddigi öt találkozóját: az A-Híd OSC-Újbuda, illetőleg a negyedik élvonalbeli idényét ,,taposó” PannErgy-MVLC.

Hétről-hétre markánsabbak

– Amikor kiderült a sorsoláskor, hogy az alapszakasz elején milyen ellenfelekkel talál­kozunk, milyen sorrendben, az volt a tervünk, hogy az első öt mérkőzésünket hozzuk a céljaink elérése érdekében – jelentette ki dr. Sike József, a miskolciak vezetőedzője. – Amennyiben megnézzük az adatokat, a számokat, akkor azt is mondhatjuk, hogy a gólarányunk impozáns, ugyanakkor még nem vagyunk kész csapat, erről több, meccset követő sajtó­tájékoztatón is beszéltem. Amilyen lépéseket meg­tettünk, és ahogyan megtettük, azok eddig jók voltak, tavaly, ugyanekkor, nem tudtuk ugyanezeket megtenni, ezért nem lehetünk elégedetlenek. Az látszik, hogy hétről-hétre markánsabbak vagyunk, kidomborodik egyre jobban, hogy mit szeretnénk játszani, de jelenleg körülbelül hetven százaléknál járunk játékban.

Bónusz lenne

A következő MVLC-feladat a vasárnap 18 órától kezdődő Szolnok elleni hazai csata lesz. A Tisza-parti­akkal kapcsolatban minden­képpen meg kell jegyezni, hogy 9-szeres bajnokok, a Bajnokok Ligája 2016/2017-es szezonjának győztesei, és pillanatnyilag is a sorozatban szerepelnek. Amennyiben csupán ezekből a tényekből indulnánk ki, akkor egészen biztos, hogy a meccs to­ronymagas esélyesei ők lennének.

– A Dózsa az elmúlt öt év legeredményesebb magyarországi férfi klubja, hiszen egyik sem tudta azt megcsinálni, amit ők: 2017-ben megnyerték a Bajnokok Ligáját, a magyar bajnokságot, a Magyar Kupát és a Szuperkupát is – sorolta dr. Sike József. – Az, hogy most kikaptak bajnokin az OSC-től, hogy ugyancsak velük szemben alulmaradtak a Magyar Kupa negyeddöntőjében, és három BL-mérkőzésükből kettőt elveszítettek, semmit nem von le abból, hogy egy klasszis csapatról van szó. Nagy Viktor Magyarország első számú kapusa, Kis Gábor az egyik legjobb center, Milan Aleksic és Andrija Prlainovic szerb olimpiai bajnokok, Zalánki Gergő egy kiváló balkezes játékos, és még nem beszéltem Angyal Dánielről, Viktor Rasovicról, illetve Djordje Lazicról… Voltak náluk is változások a nyáron, többek között már az edző sem az, aki volt, a csapatkapitány, Zsivko Gocic lett a tréner, aki az erőszakos szerb pólót képviseli, de az ő fejlődésük is időhöz kötött, szerintem az OSC ellen nagyjából 60 százalékon pólóztak. Nagyon tiszteljük a Szolnokot, a papírforma, a józan ész szerint ennek a meccs­nek nem a Miskolc az esélyese, de van egy de… Mikor lehet, lehetne meglepetést okozni, ha nem most? Biztos, hogy amikorra kell majd, áprilisra, májusra maximálisan készek lesznek, viszont ebben a pillanatban van sansz egy jó, és szoros csatára, egy ki-ki találkozóra. Ha mi most előrukkolnánk bármilyen gyönyörű dologgal, pontszerzéssel, akkor az nekünk a céljainkhoz bónusz lenne.

Hétfőn sorsolás

Hír még az MVLC-vel kapcsolatban, hogy a Magyar Kupa elődöntőjének sorsolását (ebbe a szakaszba a miskolciakon kívül az A-Híd OSC-Újbuda, a BVSC-Zugló, illetve az FTC-Telekom került) hétfőn 11 órától készítik el a Magyar Vízilabda Szövetségben. Az MVLC-t Bachner András szakmai vezető képviseli az eseményen. A négyes döntő helyszíne december 15–16-án a fővárosi Komjádi uszoda lesz.

Vízilabda: táblázat

A csoport állása

1. A-Híd OSC Újbuda 5 5 – – 84-23 15

2. PannErgy-MVLC 5 5 – – 67-35 15

3. Szolnoki Dózsa 5 4 – 1 61-29 12

4. Debrecen 5 3 – 2 47-47 9

5. UVSE 5 1 – 4 34-66 3

6. Tatabánya 5 1 – 4 29-55 3

7. VasasPlaket 5 – 1 4 35-65 1

8. Kaposvári VK 5 – 1 4 29-66 1

