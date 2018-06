Múzeumok Éjszakája: Ez volt az egy éjszakás kulturális kaland Miskolcon

A Múzeumok Éjszakáján különleges élményeket kínáltak a látogatóknak a szervezők sok helyszínen. A miskolci Pannon-tenger Múzeumban például különleges botanikai kalandnak lehettek részesei az érdeklődők.

A Miskolci Közlekedési Vállalat is jelen volt a kikapcsolódási lehetőségek palettáján, az MVK programjainak összeállítói a kicsikre és a nagyobbakra is gondoltak: míg a régi járművek szerelmesei a vezetőfülkét fürkészhették, addig az apróságokat a Csiribiri zenekar műsora kötötte le, a Diósgyőri várban pedig Szent Iván-éji programokat tartottak, melynek keretein belül látványos szerelmi csatározásoknak és párválasztó táncháznak is szemtanúi lehettek a közönség tagjai.

Évszázadok aranya

Igazi kuriózumnak számított az Évszázadok aranya kiállítás, melynek apropóján a Herman Ottó Múzeum elmúlt 120 év során összegyűjtött kincseit tették a látogatók szeme elé. Ez alkalommal olyan leleteket is megcsodálhattak, melyek sosem voltak nyilvános kiállítás tárgyai.

Különleges programokat kínált a múzeumon kívül a Diósgyőri vár vagy a Miskolci Városi Közlekedési Zrt. A legtöbb helyszínen ki is próbálhatták a látogatók a különböző eszközöket

