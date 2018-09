Művészeti Fesztivál a várkertben Szerencsen

A rendezvényen a Tankerülethez tartozó iskolák tehetséges diákjai adtak műsort, és főzőverseny is volt. A megjelenteket Szabó Árpád tankerület igazgató köszöntötte, aki elmondta: a rendezvény kiemelt feladata, hogy az általuk fenntartott intézmények betekintést nyerjenek egymás szakmai munkájába, megmutatva azt, hogy ebben a régióban is vannak tehetséges gyermekek. Ezt követően Szerencs polgármestere, Nyiri Tibor is köszöntötte a megjelenteket, aki kiemelte, hogy a sport és a kultúra fontos részei az életnek és ezen a rendezvényen mindkét területnek kiemelkedő szerep jut. Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár az egészséges életmód fontosságáról, és a fesztivál közösségformáló erejéről szólt.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA