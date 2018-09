Művészet, Erdély, Mád

Forster Jakab városokat, tájakat jelenít meg, kizárólag szabadban fest, a klasszikus városkép és tájfestészet művelője, megújítója. Jelenleg a határon túli történelmi magyar városokat festi meg, Kassán született műveinek tárlata Miskolcon is látható volt. Most Mádon Pozsony, Kassa, a Székelyföld akvarellbe álmodott képei is a falra kerültek.

Mádon a Tokaji Borbarátnők Galériája már évek óta nemcsak borászati, hanem művészeti központ is, mint ahogy a Demetervin kiállítóterme is rendszeresen bemutat alkotókat: Csomortáni Gál László erdélyi alkotó műveinek tavasz óta adnak otthont.

A Csikból érkezett festőművész fára, teknőre festett archaikus, de mégis modern alkotásait mindenkinek érdemes megtekintenie. De Vetró András szobrászművész domborműve is újdonság, a Tokaji Borbarátnők galériájában: Vetró András szintén erdélyi alkotó Kézdivásárhelyről hozta el művét.

ÉM

