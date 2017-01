„Muszáj változtatni és kilépni a komfortzónából, hogy előrelépjünk”

TRX, aerobik, fitness, hot iron, body building, spinracing. Felsorolni is lehetetlen, hogy egy edzőteremben profi oktatók irányításával mennyi mindenbe vághatunk bele azért, hogy egészségesebbek és persze fittebbek legyünk. Egy elhízott, eltunyult, tv és telefon előtt élő ember a tapasztalatok szerint újévi fogadalom kapcsán kopog be az edzőterembe. Ismerős? Jó-jó, de miért hagyják abba sokan és hagyják veszni a bérletet és a lehetőséget? Igyekeztünk utánajárni.

Le kell írnunk konkrétan, hogy mit akarunk elérni.” Szőcs Péter

Elillanhat a cél

– Új év, új remények, célok. Most lefogyok! Karácsony után különösen fogadkozunk, hogy na, majd most lefogyok és jól fogok kinézni – kezdte a beszélgetést Szőcs Péter spinracingedző. – Aztán jön a döbbenet, hogy az nem úgy van, hogy a plusz kilók lemennek egyik pillanatról a másikra. Hiszen az egy rendszertelen életnek, étkezésnek és sport nélküli életnek a következménye. Az emberek azt hiszik, hogy ha lemennek a terembe, edzenek két hetet, és úgy fognak kinézni, mint Schwarzenegger. Ha nem látják rövid időn belül a fejlődést, akkor eltűnik a motiváció, elillan a cél.

Péter például a kitűzött céljait le szokta írni egy lapra.

„Mindegy, ha nem reálisak, mert ha el akarod érni, akkor úgyis eléred.” Szerinte nem a célnak kell reálisnak lenni, hanem az időtartamnak, ami alatt azt a célt el lehet érni.

Ragasszuk ki!

– Le kell írni konkrétan, hogy mit akarunk. Legyen kiragasztva! – fogalmazott a spin­racingedző. – Az adott napi adag is. Hetente, havonta el lehet kezdeni mérni a súlyunkat, hogy az miként változott, majd annak függvényében el lehet dönteni, hogy maradunk-e a választott programnál, vagy változtatunk rajta. Nyilván fájni fog, hiszen a kilók sokkal könnyebben mennek fel, mint ahogyan jönnek le, de mindennek ára van. Sokkal jobban megbecsüljük és figyelünk arra, hogy mit eszünk és hogyan. Milyen rendszerességgel mozgunk? Sokan nem hiszik el, de egy kicsi odafigyeléssel is nagyon sok mindent el lehet érni.

Hogy mit válasszunk, ha lemegyünk egy edzőterembe? Péter úgy látja, hogy mindenképpen olyan mozgásformát, amit szeretünk csinálni.

– Ha valaki nem szeret kerékpározni, az nyilván ne jöjjön spiningedzésre – mondta Szőcs Péter. – Ha futni szeret, akkor fusson, de vallom, hogy legyen mindig erősítő edzés is az egyensúly miatt. Persze ez attól függ megint, hogy mit akar. Ha fogyni, akkor kardió is kell. Ha picit jobban akar kinézni, akkor szálkásítani kell, ahhoz az izmokat kell fejleszteni. Engem nagyon szoktak motiválni bizonyos zenék. Olyanok, hogy amikor a tüdőmet kiköpöm, akkor is ad egy plusz löketet. De vannak idézeteim is, amelyek ki vannak téve ide-oda, monitorra, éjjeliszekrényre. Amikor felkelek, azt látom. A facebookos Spining csoportomban is gyakran motiváló képeket, idézeteket rakok ki.

Motiváló idézetek

Az egyik kedvencem a Fegyencedzésből való: „Ha azt fogod csinálni, amit mindig is csináltál, akkor azt fogod kapni, ami addig is megvolt.”

Muszáj változtatni és kilépni a komfortzónából, mert csak úgy lehet előrejutni.

Péter szerint ha elkezd edzeni az ember, akkor fogja érezni a plusz energiatöbbletet – érzésben is. Egy idő után pedig egyre több és több kell.

– Én egész nap csak mozognék – mosolygott a spinracing­edző, akinek tapasztalatai szerint átlagban tízből hat ember megmarad, azonban kíváncsian várja, hogy a januári első héten mennyien kezdenek vele. Az pedig, hogy mennyien maradnak? Majd kiderül.

– Juhász-Léhi István –

Két tréning: spinning és spinracing

Hogy mi a közös bennük? Mindkettő állóképesség-növelő, csoportos, zenés, edzői irányítással végzett teremkerékpáros tréning. Ami viszont nem, az az, hogy két különböző módszertan.

A spinracing az egész testet megdolgozó módszer: formálja a farizmokat, szálkásítja, erősíti a lábizmokat és a hasizmot; a felsőtest bevonásával, a karhajlításokkal pedig tónusba hozza a váll és a kar izmait is. A kerékfékek állításával az ellenállás ereje változtatható, így a kerékpáros hegy-, emelkedő-, sík – és lejtőmenetek is utánozhatók, valamint az intenzitás és az edzés erőssége is variálható. Ugyanakkor a spinning leginkább egy szabad ég alatti kerékpáros edzés teremben történő leképezéséhez hasonlítható.

Az alsótestet szintén intenzíven megdolgozza az ellenállás használatával, felsőtestre nincsenek gyakorlatok.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA