Munkába állt Fernando, a DVTK új „megmentője”

Fernando Miguel Fernandez Escribano kedd délután megtartotta első edzését a Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapatánál. Ennek kezdete előtt egy fél órával sajtótájékoztató keretén mutatták be a klub 51. élvonalbeli szakvezetőjét, a 38 éves spanyol trénert, aki 2013-ban a DVTK-ból vonult vissza játékosként.

Az azóta eltelt öt évben az edzősködés útján indult el, túl azon, hogy megszerezte a Pro-lincences, vagyis a legmagasabb edzői minősítését, két helyen dolgozott Spanyolországban. Előbb a malagai CD el Palo ifjúsági csapatánál a 2014/15-ös évadtól, és ennek az idénynek a végén a felnőtteknél két meccsen ült a kispadon az akkor harmadosztályból a negyedikbe kieső gárdánál. Aztán a Málaga CF-nél edzősködött az élvonalbeli gárda utánpótlás akadémiáján, a 2016/17-es évadban a negyedosztályban szereplő CD el Palo felnőttjeinél, tavaly nyártól pedig a Málaga CF U18-as gárdája mellett dolgozott.

Egy perc alatt

A visszatéréssel kapcsolatos érzéseiről nyilatkozott elsőként az új vezetőedző.

– Nagyon jó érzésekkel tértem vissza, szép emlékeim vannak a DVTK-ról, jó kapcsolatban voltam a szurkolókkal, a vezetőkkel, és egy pillanatig sem volt kérdés, amikor hívtak, hogy visszajövök. Ismerem a környezetet, a klub filozófiáját, nem kell mindent megtanulnom – mondta Fernando Miguel Fernandez Escribano, aki arra a kérdésre, mióta tárgyalt a vezetőséggel, mikor keresték meg, így felelt: – Egy perc alatt megegyeztünk, nagyon könnyű döntés volt. Karrierem során ez az egyetlen külföldi csapat, ahol játszottam, ezért a szívem egy darabja a klub, és mivel kérték, hogy segítsek, az első hívó szóra jöttem.

Mint megtudtuk: az új szakvezetőnek 2020-ig lesz szerződése a DVTK-val. Az edzői stábba két új tag érkezik, egyaránt másodedzőnek (ugyanis Bódog Tamás eddigi közvetlen segítője, Vas László is távozik), egyikük a spanyol Antonio Munoz, aki az elmúlt három évben is együtt dolgozott Fernando Miguel Fernandez Escribanóval, másikuk Sütő Szilárd, aki a DVTK utánpótlás szakmai igazgatójaként, a DVTK tartalék vezetőedzőjeként dolgozott eddig.

A Diósgyőr új vezetőedzőjétől megtudtuk, hogy látta a csapat utolsó öt mérkőzését, de nem csak a piros-fehéreket nézte meg, ideérkezte előtt, hanem a hétvégi ellenfelet, az Újpest FC csapatát is. Arra a kérdésre, hogy mit látott ezeken a mérkőzéseken, hogy mire akarja helyezni a hangsúlyt munkája elején, így felelt Fernando Miguel Fernandez Escribano:

– Voltak olyan dolgok ezen az öt meccsen, ami a labdarúgásról alkotott filozófiámba nem fér bele, de olyan harci szellemet láttam, ami a DVTK-nak a védjegye, a klub fontos eleme. Az idő haladtával eldől, hogy milyen változásokat kell végrehajtanunk.

Fantasztikus változások

A szakvezető arról is szót ejtett, hogy a bajnoki évadból hátralévő hat meccsen a filozófiájának a megvalósításához ugyan hozzákezd, de idő kell ahhoz, hogy amit szeretne megvalósítani, azt a játékosok megértsék, de a szerződésének hossza erre lehetőséget ad. Arra a kérdésre, hogy ha esetleg a csapat kiesik az NB II-be, akkor is marad-e, azt felelte a vezetőedző, hogy amit a karrierje során, aláírt, amire vállalkozott, azt megcsinálta.

– Nem vagyok ideges, örömmel vágok bele a munkába – mondta Fernando Miguel Fernandez Escribano. – Örömmel láttam, hogy fantasztikus változásokon ment keresztül a klub a létesítményhelyzetet illetően. Úgy vélem, hogy a játékosok a legfontosabbak, akik segítenek, és velük meg fogjuk oldani ezt a mostani helyzetet. Bízom önmagamban, és annak a sikerében, amit szeretnék megvalósítani.

A sajtótájékoztató után kétórás edzést tartott az új szakvezető, és azok szerint, akik gyakran látják a DVTK edzéseit, úgy vélekedtek, hogy ezen a foglalkozáson rendesen odatették magukat a játékosok, de azt is hozzátették: ez minden edzőváltáskor így szokott lenni.

ÉM

A szakmai igazgatói posztról

Fernando Miguel Fernandez Escribanót arról is kérdezték a keddi sajtótájékoztatón, hogy a szakmai igazgatói posztot is átveszi-e?

– Most ez nem a legfontosabb, hanem hogy a bajnokságból hátralévő hat meccsre, a csapatra fókuszáljunk, arra, hogy ezen a héten meccset tudjunk nyerni, és utána is. Aztán majd ha lesz idő foglalkozni ilyen kérdésekkel, akkor azokra is sort kerítünk – válaszolta a DVTK új vezetőedzője.

A Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapatának stábja

Vezetőedző: Fernando Miguel Fernandez Escribano

Másodedző: Sütő Szilárd

Másodedző: Antonio Munoz

Erőnléti edző: Dobos Attila

Kapusedző: Andrusch József

Kapusedző: Veréb György

Mérkőzéselemző: Vincze Richárd

Videóelemző: Benczés Balázs

Csapatorvos: dr. Forgács Alfréd

Masszőr: Hajba Ferenc

Masszőr: Harsányi Sándor

Fizoterapeuta: Fuhrmann Eszter

Technikai vezető: Molnár Ákos

