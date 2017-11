Múlóban az autóvásárlási pánik?

Nyilvánvaló az összefüggés a válság kitörése és az utána következő ijedtség között, amelynek köszönhetően jóval kevesebben mertek költekezni, és még kevesebben mertek hitelből vásárolni, esetleg lízingelni. Ez az ijedtség sok tekintetben már elmúlt, legalábbis a lakáshitelek és a személyi kölcsönök piacán ez egyértelműen kimutatható. Az alacsony kamatkörnyezetnek hála mindkét hiteltípus esetében korábban soha nem látott mértékben mentek le a kamatok.

Annak jártunk most utána, hogy mi a helyzet az autólízingek esetén, milyen kamatokkal, THM-ekkel találkozik az, aki új autót szeretne beszerezni.

Az autókereskedések jellemzően külön finanszírozási ajánlatokkal rendelkeznek a személygépjárművekre és a haszonjárművekre vonatkozóan. Több fajtája is van a lízingnek, két fő csoportja a pénzügyi és az operatív lízing. Utóbbi esetében a tulajdonjog a szerződés lejártakor is a bérbeadóé marad, éppen ezért ezt tartós bérletnek is nevezik. A pénzügyi lízing esetében nyílt és zárt végű lízing létezik. Nyílt végű lízing esetében a szerződés megkötésekor nincsen eldöntve, hogy ki lesz a tulajdonos a szerződés lejártakor, míg a zárt végűnél már ekkor tisztázzák, hogy végül a bérlő lesz az.

