Műholdas kapcsolat a sarkvidékkel: Eszter már úton van

Éppen reggelikészítés közben jelentkezett be műholdas telefonján Szigetvári Eszter a sarkvidékről péntek reggel. A sátrakat már lebontották, a kutyákat készítették elő az aznapi útra. Eszter elmesélte, pénteken a szokásosnál is hidegebb volt az éjszaka, mert a sátor belülről is hóvirágos lett.

– Általában mínusz 10–15 fok lehet, de ma biztos, hogy hidegebb volt – mesélte. – Így nehezebb volt reggel az ébredés is, de már talpon vagyunk. Hóból vizet forralunk, ezt öntjük egy porra, amiből tápláló reggeli lesz, hiszen kell az energia az egész napos túrához. Egyébként egész jó ez az étel. De csokit, müzliszeletet is eszegetünk.

Négyen egy csoportban

A sarkvidéki túra szerdán indult, eleinte három óráig tartott, amíg a sátrat felállították, mostanra megy már gyorsabban is. Négyen vannak egy csapatban: a görög, a vietnámi és a két magyar versenyző. Eszter elmondta azt is, jól kijönnek, nincs veszekedés, segítik egymást. Majd viccesen hozzátette: magyar csapattársa épp most borította fel a kakaóját.

– Érdekes, hogy itt még ilyen apróságok is jobban megviselik az embert, érzékenyebben érint – hangsúlyozta. – De most vettem észre, hogy már három napja nem fésülködtem, egészen más dolgokra fókuszál itt az ember… Ami nagy tanulság számomra, hogy milyen kevés dologra van szüksége az embernek.

Azt kapta a túrától, amit várt? – kérdeztük.

„Nagyobb kihívás, emberpróbálóbb, mint gondoltam, de emiatt nagyobb élmény is. Eddig kétszer borultam a kutyaszánnal, de szerencsére sikerült megfognom. Mert a fő szabály, a szánt nem lehet elengedni, mert a kutyák elszaladnak. Nem engedtem el, inkább borultam, de tartottam. Szerencsére jól lehet kommunikálni a kutyákkal” – válaszolta Eszter.

100 kilométer – naponta

Elmesélte azt is, az időjárás és a táj is változatos, naponta közel 100 kilométert tesznek meg. Jártak már fennsíkon, hegyes, dombos területen. Volt, amikor kellemes szélcsendes volt az idő, volt, amikor csupa hó volt minden és három méternél tovább nem láttak. De legtöbbször a szél nehezíti meg az útjukat. „Igazából, a kutyáktól függünk…” – mondta.

– Mi hiányzik itthonról? A kislányom – érkezett a gyors válasz. – De rajta kívül semmi, mindenem megvan.

Beszélgetésünket gyorsan zárta Eszter, mert közben 200 kutya várta, hogy induljanak. „Tépik a hámokat, alig várják, hogy úton legyünk” – árulta el. Annyit még hozzátett: kedden érkezik, és utána mesél bővebben is.

